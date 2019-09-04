 До жовтня теж готові, - Маркарова про погашення держборгу

Глава відомства Оксана Маркарова поінформувала про завершення операцій, передає Цензор.НЕТ.

3 вересня Мінфін повідомив, що Україна протягом дня погасить понад $1,1 млрд з держборгу.

Увечері глава відомства Оксана Маркарова повідомила в Facebook про виконання фінансової операції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сьогодні погасить понад $1,1 млрд з держборгу, - Мінфін

"Done (зроблено. - Ред.) вчасно. До жовтня теж готові. Борг під контролем", - написала вона і опублікувала статтю про те, що борг уже погашений.