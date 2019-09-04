 До жовтня теж готові, - Маркарова про погашення держборгу

Глава відомства Оксана Маркарова поінформувала про завершення операцій, передає Цензор.НЕТ.
3 вересня Мінфін повідомив, що Україна протягом дня погасить понад $1,1 млрд з держборгу.
Увечері глава відомства Оксана Маркарова повідомила в Facebook про виконання фінансової операції.
"Done (зроблено. - Ред.) вчасно. До жовтня теж готові. Борг під контролем", - написала вона і опублікувала статтю про те, що борг уже погашений.
лицрыло в Зе команде, или прямая команда Бени?Богдан?Гончарук?Оржель?Милованов? и .т.д Реально тупой или косишь под зе кокаинщика?
И это в долларах
"набрав в последние два месяца по 17%" - а это в гривне
экономики, курс доллара, какие бы были тарифы на ЖКХ, численность населения и
его настроение? Оставим очевидные вещи, такие как свежий ветер свободы. Реально как бы оно было бы по вашему мнению? .
А как же Татарстан недоволен Кремлем?
Все хорошо и прекрасно, говорите? Можно еще погуглить. Но думаю сами, если конечно захотите. Пусть раша разбирается в своих проблемах и не делает их нам. А мы у себя как нибудь сами разберемся.
Ты, ванючка тупая, не понимаешь, что Яреське памятник нужно ставить, подзаборник тупой?
Куда ты лезешь, вылупок озлобленный, со своими какашками мысли?