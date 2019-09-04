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 Політика України, Економіка
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Все про:держборг (37) Маркарова (47)

 До жовтня теж готові, - Маркарова про погашення держборгу

Міністерство фінансів України повідомило про погашення $661,34 млн облігаціями зовнішньої державної позики, випущених у 2015 році з терміном погашення в 2019 році, а також про виплату $444,36 млн відсотків.

Глава відомства Оксана Маркарова поінформувала про завершення операцій, передає Цензор.НЕТ.

3 вересня Мінфін повідомив, що Україна протягом дня погасить понад $1,1 млрд з держборгу.

Увечері глава відомства Оксана Маркарова повідомила в Facebook про виконання фінансової операції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сьогодні погасить понад $1,1 млрд з держборгу, - Мінфін

"Done (зроблено. - Ред.) вчасно. До жовтня теж готові. Борг під контролем", - написала вона і опублікувала статтю про те, що борг уже погашений.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146313
 
   
 Топ коментарі
 
А кто такой Владимир Александрович? Это клоун Игоря Валерьевича - Вазелин?
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Это еще заслуга Гройсмана или уже Гончарука?
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Как всегда,власть главного не договариевает! Отдает долги по 3 %,предваритетельно набрав в последние два месяца по 17%.
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А Игорь Валерьевич считает, что долги отдавать не нужно, ведь так делают только слабави. А Виктор Федорович говорил: "Кому я должен - всем прощаю"!!!
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А кто такой Игорь Валерьевич? У нас по-моему президент Владимир Александрович.
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А кто такой Владимир Александрович? Это клоун Игоря Валерьевича - Вазелин?
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Повторюсь. Только в Вашем больном воображении. Или есть доказательства влияния? Тогда т.с. в студию. Обсудим.
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Гы. Блаженны верующие ибо их... ибо они... Что обсуждать с твердолобыми зедебилами? Просмотри еще раз прошлогодний график полетов лепшего друга Вазелина, бурята Богдана в Израиль и Швейцарию. Да и сам Вазелин там засветился. А, знаю, знаю - это совпадение, он ездил на воды, дохтур прописал. Какой Каломойский!? Ай донт андестенд!
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я так понял это все Ваши доказательства? Не густо. А я вот к примеру скажу, что он и раньше туда летал. Потому как они бизнес партнеры были. Не? Чем мои утверждения хуже Ваших? Я просил доказательства влияния вообще-то.
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Со своими просьбами ты можешь идти в дальнее эротическое путешествие. "Я тебе ничего не должен!" (С) Вазелин. Объявления на столбе ждешь, или справку от Каломойского, шо он влияет?
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Ты состав кабмина видел?Чего тупишь, какое влияние Бени??? Непосредственное. Аваков ты думаешь просто новейшее лицрыло в Зе команде, или прямая команда Бени?Богдан?Гончарук?Оржель?Милованов? и .т.д Реально тупой или косишь под зе кокаинщика?
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Есть доказательства или только личные рассуждения? До жовтня теж готові, - Маркарова про погашення держборгу - Цензор.НЕТ 8360
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А где твои доказательства, что Каломойский не влияет на Вазелина. Просто повонять на просторах интернета? Шо ты лазишь и справки клянчишь?
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А где мои утверждения, что Коломойский не влияет на Зеленского? По-моему это вы утверждаете, что влияет. Тогда почему я должен доказывать то чего не утверждал? До жовтня теж готові, - Маркарова про погашення держборгу - Цензор.НЕТ 500
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странствуешь?-чеши дальше, но чушь не неси , справку получишь в электронном кабинете зе правительства.До жовтня теж готові, - Маркарова про погашення держборгу - Цензор.НЕТ 9124
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Мдаааааа. Оччень "мощные" доказательства. Мемы из методичек минстеця копипастишь? До жовтня теж готові, - Маркарова про погашення держборгу - Цензор.НЕТ 6028
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Не знаю в каком воображении у кого,но по угадыванию беней министров,назначеных зелей .получается что у вас болезненные мечтания.
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Речь шла именно о ВЛИЯНИИ Коломойского на Зеленского, а не об ОСВЕДОМЛЕННОСТИ Коломойского. До жовтня теж готові, - Маркарова про погашення держборгу - Цензор.НЕТ 7524
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В свое время в интервью Коломойский говорил о том что Зеленский имеет высокий шанс стать президентом Украины. Но это совсем не значит, что Коломойский имеет влияние на избирателей. По вашей логике получается что Коломойский хозяин 73% проголосовавших избирателей.
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Ну очччччччень информативное замечание от вельмиразумного члена соевого братства свидетелей "житы по-новому" от Петра.
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ну...хоть это радует (если правда и ...не последняя сорочка с народа)
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Пок Шо ще вистачить. Хунта АстАвіла более 20 лярдов ЗВР, та повну казну. Не так як шапкокрад 100 000 на всю країну на чай. А от як цю казну наповнити потім, зелебобики Ше не знають...
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Так а **** фармазонить? Вазелин издаст указ и фсе.
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Не так уже та казна й повна була. Ну й добавити треба, що й боргів залишили. на момент приходу петі до влади, скільки було? боргу та в казні? ана напомни народу. Та не забудь привести скільки на момент приходу до владі Зеленського. Бажано цифри. А не мало та дохрена.
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Это еще заслуга Гройсмана или уже Гончарука?
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Звісно Гончарука. Він молодець, за 100 днів "назбирав" всю суму... язиком.
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Зели и бени ! И его боевой команды! А еще \авакяна-рюкзакова,который сохранил бабло,для них.чуть не забыл похвалить,самого честного полицая.
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А тем временем на 04-09-2019 курс доллара к гривне 2529,6865 за 100 баксов. До жовтня теж готові, - Маркарова про погашення держборгу - Цензор.НЕТ 3200
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Вот и чудненько. Деньги то и есть и были. Только вот раньше ворюги, коррупционеры. мародёры рулили...истерику нагоняли что платить нечем.
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собственно платить то и нечем.Украина по факту давно банкрот.
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Как всегда,власть главного не договариевает! Отдает долги по 3 %,предваритетельно набрав в последние два месяца по 17%.
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последних 2 года при Поросенко ценные бумаги под 18-19%.....эта же Маркарова.
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Процентная ставка по всем указанным ценным бумагам была установлена на уровне 7,75% годовых.Источник: https://censor.net.ua/n3146218

И это в долларах
"набрав в последние два месяца по 17%" - а это в гривне
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Конечно же с обретением свободы Украина зажила, несравнимо лучше прежнего, всё стало превосходно, отменно, добротно, красиво, замечательно, мило, изумительно, щедро, чудно, первоклассно, это само собой разумеется и не обсуждается. А вот рашка, тюремщик народов, наоборот, после того как заключённые разбежались, стала жить плохо. Экономика, топчется на месте, ВВП почти не растёт, всё печально, грустно, горько, тяжко, скверно, мутно, дурно. Давайте пофантазируем, чтобы было, если бы Украина осталась в тюрьме народов? Какие бы были достоинства и недостатки. Были бы кредиты, для погашения кредитов, война, Крым, рост
экономики, курс доллара, какие бы были тарифы на ЖКХ, численность населения и
его настроение? Оставим очевидные вещи, такие как свежий ветер свободы. Реально как бы оно было бы по вашему мнению? .
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История вообще-то не терпит сослагательного наклонения. Если да кабы. Это первое. Второе - СВОБОДА это основополагающее. Все остальное второстепенно. Так что думаю обсуждать нечего.
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СВОБОДА от кого? Или от чего? Я не ошибаюсь, Украина сейчас, точно свободна?
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Ок, понятно, что для Вас это пустой звук. Ок, Вы хотели подискутировать на тему чтобы было, если бы Украина осталась в тюрьме народов? Доказано жизнью, что общество развивается по спирали. Чтобы понять что может быть в будущем при сохранении отношений, которые были, можно оглянуться назад и посмотреть какое место Украина занимала в том же совке и как жили люди. Видимо от хорошей жизни в 1991 году большинство украинцев проголосовало за отделение. Ну если не хотите заглядывать так далеко - не вопрос. Достаточно посмотреть как себя чувствуют федеративные образования в составе рашки. К примеру Сибирь, Татарстан, Владивосток. Т.с. кацапская глубинка. И поинтересуйтесь их настроениями. Думаю ответ найдете на свой вопрос. Не зря раша ведет агрессивную политику по отношению к другим странам. Ибо что может связывать к примеру якута с жителем татарстана, ну или с жителем центральной части рашки. Только одно - внешний враг, ставящий палки в колеса такой могучей стране. Объясните мне пожалуйста, что может привлечь украинцев в союзе с рашей? Были более 70 лет в союзе. Если посчитать царскую империю - гораздо больше. Какие положительные аспекты для Украины и украинцев в этом были? Кацапы не хотят строить добрососедских отношений. У них всегда есть старший брат и все остальные. И именно он диктует свою политику с выгодой прежде всего для себя. Остальное по остаточному принципу. Надеюсь так понятно?
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Какая разница Якуту или Татарину, кто там по национальному составу правит Сибирью, Татарстаном, Владивостоком? Набиулина, Лавров, Этот забыл фамилию,Сергей Кожугетович, или Собянин, и прочие, они же все одинаково Русские, несмотря на происхождение. Уже давно, кажется с того же 1991 года, в России национальности отменены. И федеративные образования хорошо себя чувствуют, нормальные у них настроения, никто от безысходности не скачет на майданах в кастрюлях на голове, ни в Якутии ни в Казани. И не понимаю отчего связь жителя Татарстана, Якутии или Рязани ведёт политику к агрессии. Да и самой агрессии тоже не наблюдаю. Наоборот, постоянную гуманитарную помощь оказывают и Крыму и Донбассу и Сирии и Венесуэле. Что то у вас, всё не это, всё не то.
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О как. Значит все прекрасно, говорите? А как же недавние многотысячные митинги несогласных кацапов? А как же «Чечня все больше отделяется от России»?

А как же Татарстан недоволен Кремлем?
Все хорошо и прекрасно, говорите? Можно еще погуглить. Но думаю сами, если конечно захотите. Пусть раша разбирается в своих проблемах и не делает их нам. А мы у себя как нибудь сами разберемся.
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Конечно, на просторах интернета, Вы всегда найдёте свою нужную вам информацию, тем более, что ваши СМИ, её для вас старательно фильтруют и подбирают. У вас даже телеканал Кухня ТВ под запретом. Поэтому Вы и не знаете, как развиваются республики, хотя бы о Чеченских санаториях или туризме почитайте, и сравните с Чечнёй пятнадцатилетней давности. Школу в Бислане, больницу в Будёновске, кто и как захватывали вспомните. А, что за митинги кацапов? Там бродяги какие то ходили с плакатами за советский союз. В 12 000 000м городе, несколько тысяч, это всегда было, идут на массовки, что бы людей посмотреть и себя показать. Никакой поддержки ни в Казани ни В Рязане они не нашли. Да там даже и не слышали о них почти ничего.
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Совкодрочер кацапский, свали за поребрик и наслаждайся миром социализма.
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от мародер соевый.принял с остатком в казнчействе 100 тыс. передал с остатком 60 млрд. Ворюга! ну зебилы быстро разберутся с переизбытком средств.
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Ну зачем такой откровенный пропагандистский бред повторять раз от раза. Ну не было такого. Достаточно глянуть положение вещей по отчетности минфина. Мы знаем что Порошенко вступил в должность 7 июня 2014 года. Идем на сайт минфина и видим, что по состоянию на на 30.06.2014 в казне было 17 083,31 млн.долларов США. А вот на 31.12.2014 в казне оставалось 7 533,33 млн.долларов США.
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со 100 тыс. принял Турчинов, а соевый принял уже с 8 млрд, а передал с 29 млрд
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давайте , что то решайте с МВФ и Яресько ,которые придумали о критическом проценте от ВВП ,при росте свыше ! Порох утырок и тут мину подложил .через подругу Гонтаревой Яреську .По Яреське нам ничего не светит .
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Миша, дыбилятко агрсисвное, ты ни панимаешь, что означает слово ПЕРЕГОВОРЫ, млять, с кредиторами?
Ты, ванючка тупая, не понимаешь, что Яреське памятник нужно ставить, подзаборник тупой?
Куда ты лезешь, вылупок озлобленный, со своими какашками мысли?
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