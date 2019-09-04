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Все про:Верховний Суд (428) Міноборони (2760) зброя (1392)

 Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю. ДОКУМЕНТ

Верховний Суд залишив чинним рішення судів першої та апеляційної інстанції, які визнали "інформацією з обмеженим доступом" дані про те, хто і за які заслуги отримує нагородну вогнепальну зброю від міністра оборони. А також дані, звідки серед нагородних "вогнестрілів" беруться екземпляри, які не перебувають на озброєнні ЗСУ та підрозділів Міноборони, скільки коштів і з яких фондів витрачається на придбання цієї зброї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", таке твердження міститься в Постанові ВС у справі №826/5046/16 (колегія суддів - доповідач Ігор Дашутін, судді Олег Шишов та Микола Яковенко).

"Судами попередніх інстанцій було належним чином досліджено суть такої інформації, а також докази того, що розголошення запитуваних відомостей суперечить завданням охорони відповідачам інтересів держави. Тому колегія суддів вважає, що відповідачем правомірно відмовлено позивачу в наданні в повному обсязі інформації на підставі віднесення її до персональних даних", - йдеться в тексті Постанови.

Водночас у рішенні не пояснюється, яку загрозу інтересам держави може нести інформація про нагородження політиків, бізнесменів та інших цивільних осіб, які не перебувають на військовій службі і не мають стосунку до виконання оперативних завдань. "Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати або приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази", - уточнюється в рішенні колегії ВС.

Цікаво, що право не розголошувати прізвища нагороджених суд встановив лише щодо Міноборони, де вогнепальна зброя вручається згідно з Дисциплінарним статутом, дозволяє нагороджувати "військовослужбовців та інших осіб". Щодо інших відомств у судах різних інстанцій використовувалося інше формулювання: "державна нагорода, в тому числі і вогнепальною зброєю - це завжди публічне вираження заохочення громадянина державою, і тому інформація про нагороджених осіб за своєю природою є публічною, доступ до неї не може бути обмежений". Зокрема, з таким формулюванням суди всіх інстанцій, аж до Вищого адміністративного суду та Верховного Суду – відмовили в праві "засекретити" списки нагороджених міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Раді зареєстровано законопроєкт про створення єдиного реєстру зброї

Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю 01
Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю 02
Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146311
 
 
 Топ коментарі
 
Поэтому любое оружие, которое может быть наградным - должно так же свободно продаваться обычным гражданам за деньги. Разумеется, с соблюдением всех законных требований к покупателю.
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Привет Пашинскому и прочим. Этот Верховный суд давно прошли как и всё шоколадное.
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упс, с мая реформы от Зеленского и его команды. Или они хлеб напрасно ели эти 100 дней. Их устраивает все от соевых, даже неприкосновенность сняли по соевой программе, не обсуждая и не дополняя.
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Привет Пашинскому и прочим. Этот Верховный суд давно прошли как и всё шоколадное.
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результат нечуванои та потужнои соевой судебной Рехформы.
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упс, с мая реформы от Зеленского и его команды. Или они хлеб напрасно ели эти 100 дней. Их устраивает все от соевых, даже неприкосновенность сняли по соевой программе, не обсуждая и не дополняя.
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Хрень это! И всё с документами -0 за проявленный "героизм" при защите Украины. тв ведущеё 5-го Конотоп жене Стэця аж 2 штуки....Другану из НФ аваков аж 8 штук............Полторак однокласснику, учителю физкультуры.........Вот они скрытые "херои", а сколько их таких...
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На очереди весь личный состав 95-го квартала.
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Нееее, только "своим" и только по блату ...😜
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Поэтому любое оружие, которое может быть наградным - должно так же свободно продаваться обычным гражданам за деньги. Разумеется, с соблюдением всех законных требований к покупателю.
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так менты обосрутся - стремно будет так бычить как они любят)
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не мешай ему, он занят походами на допросы в ДБР. Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать граждан огнестрельным оружием - Цензор.НЕТ 2350
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Та вон убогие уже притулили.

О том, что распространять среди своих это по сути нелегальное оружие разрешили именно власти Коломойского, им не велено даже думать.
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а зачем тебя тулить - и сам притулился)))
рошенку лизнуть не забудь))) Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю - Цензор.НЕТ 6138
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Весь состав верховного суда давно уже тайно награждён оружием , вплоть до тяжёлых пулемётов .
Но это тайна .
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не смешно, реально таки ДА! ну кроме пулемётов.......
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Интересно Зеленский также будет уходить от ответа с Законом "О оружии" свободном его обращении как люби друзи рыго-бырыги...
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Муть якась!
Мабуть ВР також потрібно зайнятись цим "судом".
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Этим "судом" может заняться только Майдан. Для депутатов ВР, судьи - коллеги. Тоже власть и еще какая. Любое решение ВР могут признать незаконным Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю - Цензор.НЕТ 711

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Перефразируя знаменитое высказывание Марка Катона считаю - нынешняя судебная власть в Украине должна быть уничтожена.
Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю - Цензор.НЕТ 3864
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а её нет - че там разрушать))
как впрочем и просто госуправления - просто сгнили
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Ты видать с нашей судебной системой не сталкивался. А проще ответь, в какой еще стране МО, МВД и президент могут тайно раздаривать оружие Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю - Цензор.НЕТ 3020 ?
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чем я хуже минобороны - я себя награждаю м60!!!
ура товарищи))) Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю - Цензор.НЕТ 2945 Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю - Цензор.НЕТ 2945
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Красными революционными шароварами
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Темнота! Вот такие, например, - целого пулемёта стоют.

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Больше всего понравилось словосочетание "ТАЙНО награждать"
Штирлиц зашёл в туалет главного управления имперской безопасности, на двери которого було написано ШТИРЛИЦ - }{YЙ. Офицеры РСХА, находившиеся за его спиной перешёптывались и хихикали... Голос Капеляна за кадром: Так полковник Исаев узнал, что его наградили званием Герой Советского Союза.
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При старой власти-подобная новость вызвала бы оргазм у "независимых"журналистов! Теперь,ничего так,чинненько..революционная целесообразность млять!
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Журнашлюхи давно прикормлены кто Коломойским,кто мертвечуком,сейчас им велено помалкивать.
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Ну вот и легализация оружия для своих.
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Причём - тайная (дабы электорат не смущать)
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Головной мозг человека так устроен что сначала информацию получает рептильный мозг (отдел) отвечающий за инстинкты. В том числе выживания, продолжения рода и власти а потом уже подкорка и кора.
Поэтому имеющих оружие (речь не конкретно про огнестрел, а про инструмент уничтожения) уважает и боится в том числе и власть. Ровно поэтому все эти бла-бла-бла не стоят исписаной бумаги. В странах где власть подконтрольна гражданам оружие в той или иной степени легализовано.
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Во втором абзаце своего поста вы такую страну, как США имели ввиду?
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Швейцарию я имел ввиду. США точно не пример для подрожания и огнестрельного там легализован по двум причинам.
1) По конституции США народ имеет право на вооруженное восстание в случае узурпации власти .
2) Поэтому власть в сша контролирует население другими способами (например проект Монток) при которых огнестрел для них не опасен.
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Собі можна, друзям можна, а простому люде нєєєєє, їм навіть знати не можна скільки я друзям стволів надарував.
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Почему не награждают хрустальной люстрой, золотыми часами, кубком ?
ПРИЧЁМ ТУТ ОРУЖИЕ ? ? ?.
Это явная дискриминация граждан, правовой апартеид.
Создать касту "своих", вооружённых, приближённых беспредельщиков.
Хуцпа в законе.
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Хуцпоманский верховный суд хочет сделать любые данные о "своих" -
(данныео зарплатах, льготах, имуществе, наличии второго паспорта, оружия)
были для гоев закрытыми (персональными).
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