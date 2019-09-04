 Верховний Суд дозволив Міноборони таємно нагороджувати громадян вогнепальною зброєю. ДОКУМЕНТ

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", таке твердження міститься в Постанові ВС у справі №826/5046/16 (колегія суддів - доповідач Ігор Дашутін, судді Олег Шишов та Микола Яковенко).

"Судами попередніх інстанцій було належним чином досліджено суть такої інформації, а також докази того, що розголошення запитуваних відомостей суперечить завданням охорони відповідачам інтересів держави. Тому колегія суддів вважає, що відповідачем правомірно відмовлено позивачу в наданні в повному обсязі інформації на підставі віднесення її до персональних даних", - йдеться в тексті Постанови.

Водночас у рішенні не пояснюється, яку загрозу інтересам держави може нести інформація про нагородження політиків, бізнесменів та інших цивільних осіб, які не перебувають на військовій службі і не мають стосунку до виконання оперативних завдань. "Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати або приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази", - уточнюється в рішенні колегії ВС.

Цікаво, що право не розголошувати прізвища нагороджених суд встановив лише щодо Міноборони, де вогнепальна зброя вручається згідно з Дисциплінарним статутом, дозволяє нагороджувати "військовослужбовців та інших осіб". Щодо інших відомств у судах різних інстанцій використовувалося інше формулювання: "державна нагорода, в тому числі і вогнепальною зброєю - це завжди публічне вираження заохочення громадянина державою, і тому інформація про нагороджених осіб за своєю природою є публічною, доступ до неї не може бути обмежений". Зокрема, з таким формулюванням суди всіх інстанцій, аж до Вищого адміністративного суду та Верховного Суду – відмовили в праві "засекретити" списки нагороджених міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

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