 Педофіл напав на 11-річну дівчинку посеред вулиці в Полтаві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник відділу комунікацій Полтавського облуправління поліції Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, близько 17:00 у Подільському районі міста, під час руху пішохідною доріжкою в бік житлового масиву "Червоний шлях" було скоєно напад зі спробою зґвалтування 11-річної дівчинки.

На цей момент поліції відомо, що нападнику близько 25-30 років, середньої худорлявої статури, зріст приблизно 175 см, волосся темне коротке. Над правою бровою і на лівій щоці садна. На правому передпліччі має татуювання. Був одягнений у чорні шорти з білими вертикальними смугами з боків і чорну футболку з білим написом англійськими літерами.

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"Хто побачить особу із подібними прикметами, просимо негайно повідомити в поліцію на номер 102.

Наразі поліція Полтави та працівники обласного апарату ГУНП вживають вичерпних заходів щодо встановлення та затримання цієї особи!" - написав він.