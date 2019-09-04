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Все про:діти (1653) зґвалтування (86) напад (654) Полтава (155)

 Педофіл напав на 11-річну дівчинку посеред вулиці в Полтаві

3 вересня в Подільському районі Полтави невідомий чоловік напав на 11-річну дівчинку і спробував її зґвалтувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник відділу комунікацій Полтавського облуправління поліції Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, близько 17:00 у Подільському районі міста, під час руху пішохідною доріжкою в бік житлового масиву "Червоний шлях" було скоєно напад зі спробою зґвалтування 11-річної дівчинки.

На цей момент поліції відомо, що нападнику близько 25-30 років, середньої худорлявої статури, зріст приблизно 175 см, волосся темне коротке. Над правою бровою і на лівій щоці садна. На правому передпліччі має татуювання. Був одягнений у чорні шорти з білими вертикальними смугами з боків і чорну футболку з білим написом англійськими літерами.

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"Хто побачить особу із подібними прикметами, просимо негайно повідомити в поліцію на номер 102.
Наразі поліція Полтави та працівники обласного апарату ГУНП вживають вичерпних заходів щодо встановлення та затримання цієї особи!" - написав він.

Педофіл напав на 11-річну дівчинку посеред вулиці в Полтаві 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146310
 
 
 Топ коментарі
 
Ты особо грамотный? А если возьмут не того человека и пресовать начнут на дыбе?
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Ну наши ж чудилы мало думают и много хотят. Вместо того, чтобы почитать о причинах отмены смертной казни в цивилизованных странах, они свято верят, что это просто из-за глупого гуманизма.

Почитать о том, сколько человек казнили в СССР пока поймали Чекатило им лень.
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Наша славна поліція, на чолі з новим міністром аваковим швидко наведе лад та забезпечить усіх громадян спокоем та стабільністю!
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До кожної дитини преставить по поліцейському, так?
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А може все-таки потрібно нарешті відновити смертну кару?
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Європа не дасть. Там гуманізм і толерастія.
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ага, натомість в росії та в північній кореї - повний порядок, жодної толерастії і всі строєм ходять - то і нам треба впроваджувати цей передовий досвід? бо ж саме там добре живеться людям, а не в ліберальній, толєрастичній, загниваючій Європі?
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Якщо ви такий обізнаний, тоді розкажіть, а як у них там справи с такими відмороженими педофілами? Мабуть ще більше чим в нас? Раз вони такі гуманні...
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хз, мабуть людина хоче щоб спалювали на багатті злочинців (або випадкових людей) за обвинуваченням у спробі зґвалтування, замість 5 років в буцегарні. може хочеться видовища
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Ну наши ж чудилы мало думают и много хотят. Вместо того, чтобы почитать о причинах отмены смертной казни в цивилизованных странах, они свято верят, что это просто из-за глупого гуманизма.

Почитать о том, сколько человек казнили в СССР пока поймали Чекатило им лень.
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А приводить приговоры в исполнение должен Константин Гризодубо.
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С нашими судами,прокуратурой и полицией,на одного виновного,по пять штук не виновных расстреливать будут.
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хватіт нападать на новава міністра авакава дайтє єму хотя би 100 днєй
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Что-то в последнее время много педофилов развелось.
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Просто про це стали писати. Цієї нечисті завжди було багато. Саме для таких і потрібно відновити смертну кару. І не дивитись на всяких "правозащітніків".
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Ты особо грамотный? А если возьмут не того человека и пресовать начнут на дыбе?
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Є директива відволікати народ ,от який там пед. в 17 00 , скоріше всього що нападав, бо йшла і втикала в новенький смарт., який до школи батьки підігнали, а оськільки здорово перелякалась і не могла толком пояснити все, бо мала, то вирішили що нападник буде педофіл, бо не треба доказувати нічого, це в тренді зараз, і начальники похвалять, і зірочка і в пресі і народу дуже цікаво і куча коментарів буде, дуже емоційних
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ага, помітив шо такими "новинами" ******** тут щохвилини. А ще місяць тому дописи з'являлись раз на годину
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и ...его кто-то спугнул? кто-то отбил девочку?...17.00 еще светло и харю хорошо разглядели
(бедный ребенок...такой стресс.. и слава Богу...что.......ну вы поняли!)
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У Казахів є чому повчитись.В Казахстане кастрировали первого педофила - такой вышел закон Это произошло через несколько месяцев после принятия нового закона, разрешающего такой метод наказания за педофилию, пишет Mirror. Официальные лица объявили, что неназванный человек из Туркестанского региона получил инъекцию под наблюдением представителей Министерства здравоохранения страны. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выделил более $25,000 на 2000 инъекций для мужчин, которые совершили на детей в этом году.
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ну поїдь повчись у казахів. а я б краще вчився у французів, канадців, шведів, швейцарців, німців, англійців, американців, норвежців, бельгійців, поляків. і щоб зрозуміти у кого треба вчитись - достатньо подивитись на те, яку країну вони збудували і де краще живеться людям.
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Американці таких страчують,але головне не вирок,а система судочинства.
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неправда, американці таких не страчують. смертна кара передбачена в США за значно тяжкіші злочини, аніж сексуальне насильство, а саме відповідно до восьмої поправки до Конституції смертна кара може застосовуватись виключно за вбивство з обтяжуючими обставинами
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Всього навсього яйцятомію зробить і буде все ок!
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тому британському хакєру т'юрінгу теж таке вчинили, але без цього він не захотів жити
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С одной стороны, если там криминал - пусть ловят и наказывают. Тут все в порядке. И уголовное наказание строгое, и очень велик шанс что прохожие-мужчины изобьют за нападение на ребенка.

С другой стороны, и надо смотреть глубже в проблему:
нам постоянно фоном подают новости, что мужчины-педофилы нападают на малолетних детей. Не ясно, кто, где, было вообще или нет, но у десятков тысяч обывателей откладывается на подсознании каждый такой эпизод. "Какой-то мужик опять изнасиловал или хотел изнасиловать ребенка". Это одна из технологий государственного матриархата: создание образа "мужчины - урода, преступника и извращенца".

Я вот на днях видел как пьяная яжемать дошкольника по голове пакетом с продуктами била с размаху, но эти новости мы в СМИ не увидим.
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Ага, медіаманіпуляції, але ж народ ведеться, ще й як, йому цікаво. А от скільки за день дітей втопилось, на шляхах задавило, травмувалось і т д. нікому не цікаво
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ага, чоловікам тра' уникати дівчат віком до 17 років
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Зараз до 18, то раніше було в Україні 17, а в особливих випадках-16
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Зараз коли жінка скаже що була "не согласна",а їй докази не треба, от сказала і все, а у вас немає доказів, відеоспостереження в квартирі , наприклад, то буде " крута справа", Коли ж у вас є докази, що не було насилія, то буде проста справа "за виготовлення і розповсюдження порно"
А зможете пояснити, що ото за "зазор" такий , між 16 і 18 років,що в нього влазить, коли "вже можна", а зареєструвати стосунки як годиться не можна ?
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відєл такого, но надпісь французскімі буквамі
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неужели хряк андрей полтава....парахоботы все они извращенцы.мало им гей клуба 25
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Чувак, ваш Зеленая сопля уже ветировал закон о принудительной кастрации педофилов. А ты все про порохоботов.
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його мабуть уже взяли . дуже зовнішність описали. навечір скажут шо злочинця затримали.
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Україну ніколи не приймуть в ЄС з такої кількостю нечисті . Їх треба спочатку зачистити.
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Дурня, у ЄС педофілів не менше. Це ж не просто злочинці - це хвороба. У нормальної здорової людини діти жодних сексуальних потягів не викликають.
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