 Педофіл напав на 11-річну дівчинку посеред вулиці в Полтаві

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник відділу комунікацій Полтавського облуправління поліції Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, близько 17:00 у Подільському районі міста, під час руху пішохідною доріжкою в бік житлового масиву "Червоний шлях" було скоєно напад зі спробою зґвалтування 11-річної дівчинки.
На цей момент поліції відомо, що нападнику близько 25-30 років, середньої худорлявої статури, зріст приблизно 175 см, волосся темне коротке. Над правою бровою і на лівій щоці садна. На правому передпліччі має татуювання. Був одягнений у чорні шорти з білими вертикальними смугами з боків і чорну футболку з білим написом англійськими літерами.
"Хто побачить особу із подібними прикметами, просимо негайно повідомити в поліцію на номер 102.
Наразі поліція Полтави та працівники обласного апарату ГУНП вживають вичерпних заходів щодо встановлення та затримання цієї особи!" - написав він.
Почитать о том, сколько человек казнили в СССР пока поймали Чекатило им лень.
(бедный ребенок...такой стресс.. и слава Богу...что.......ну вы поняли!)
С другой стороны, и надо смотреть глубже в проблему:
нам постоянно фоном подают новости, что мужчины-педофилы нападают на малолетних детей. Не ясно, кто, где, было вообще или нет, но у десятков тысяч обывателей откладывается на подсознании каждый такой эпизод. "Какой-то мужик опять изнасиловал или хотел изнасиловать ребенка". Это одна из технологий государственного матриархата: создание образа "мужчины - урода, преступника и извращенца".
Я вот на днях видел как пьяная яжемать дошкольника по голове пакетом с продуктами била с размаху, но эти новости мы в СМИ не увидим.
А зможете пояснити, що ото за "зазор" такий , між 16 і 18 років,що в нього влазить, коли "вже можна", а зареєструвати стосунки як годиться не можна ?