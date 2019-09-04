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 Політика України
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Все про:Азовське море (1179) військовополонені (327) Геращенко Ірина (925) моряки (716) Росія (19568) санкції (2365)

 Після 6 вересня можуть вводитися санкції щодо майна РФ через невиконання рішення Трибуналу стосовно українських моряків, - Ірина Геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко наголошує, що 21 серпня почалася процедура фіксації невиконання Росією рішення Міжнародного трибуналу з морського права, що стосується захоплених РФ українських моряків і кораблів, що означає можливість застосування санкцій стосовно російського майна після 6 вересня.

Про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"21 серпня розпочалася офіційна процедура фіксації невиконання РФ рішення морського трибуналу в Гамбургу. (…) Процедура фіксації невиконання рішення означає, що після 6 вересня можуть вводитися санкції щодо російського майна", - написала Геращенко.

Вона зазначила, що Україна та інші країни мають з повагою ставитися до рішення Морського трибуналу, який вимагає від РФ негайного звільнення українських моряків без будь-яких умов.

"Але в цьому контексті цікаво розуміти, чи наважаться європейські країни заарештовувати майно РФ, чи продовжать висловлювати занепокоєння діями Кремля і паралельно заграватимуть з Путіним", - додала Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ можуть почати 7 вересня, - дипджерела "Интерфаксу"

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, щоприкордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення у справі українських полонених моряків, яких Росія затримала в Керченській протоці. Він зобов'язав РФ повернути кораблі і відпустити українських моряків на період розгляду справи.

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Згодом США підтримали рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення затриманих Росією українських моряків.

У Росії рішення трибуналу не визнають. Мовляв, суд не має права цього вимагати, оскільки інцидент у Керченській протоці не належить до юрисдикції цього суду.

26 червня Росія таки подала в Міжнародний трибунал ООН з морського права звіт про виконання рішення про звільнення українських моряків і кораблів.

16 серпня Апеляційна інстанція Московського міського суду розглянула апеляційні скарги адвокатів першої і другої групи військовополонених українських моряків. Попри рішення Міжнародного трибуналу, суд відмовився їх звільнити. 21 серпня Московський міський суд залишив під вартою ще сімох захоплених ФСБ Росії українських моряків.

Після 6 вересня можуть вводитися санкції щодо майна РФ через невиконання рішення Трибуналу стосовно українських моряків, - Ірина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146309
 
   
 Топ коментарі
 
этой главное в новостях засветится, она уже так 3 года "освобождает" языком.
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А почему она думают введут ли санкции в ЕС а не готовят аресты в Украине, например российские банки все еще продолжают работать.
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Ключевое слово "может". А моряки могут еще лет 7-8 посидеть.
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есть старый добрый анекдот, в котором бьют не по паспорту флагу, а по морде
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а ты регулярно получаешь не по флагу???? )))))))))
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Да то шо этот Альтер запор набутылочник нет никаких сомнений, но он думает, что типа конспиратор и никто не догадается
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Можуть, але не факт... Не при цих зєбільних блазнях і "слугах урода" при владі в Україні, які нічого не варті на політичній карті світу. 😕
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Это ничего. Вот Порошенко Томосом потрясет между ног - враз все наладится.
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Хоч би один зєбільний скот тут згадав про звільнення наших полонених моряків... А ти як з цього приводу думаєш, Андрюша - Що потрібно зробити пріЗєдєнту і зєкомандє, щоб звільнити з рашистських застінків наших хлопців ?😕
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Нейтрализовать порохоботов - это важный шаг на пути неповторения таких историй, как посылка главкомом Порошенкой украинских моряков в кацапский полон для пополнение путинского кэша заложников. Пока в Украине есть вредители вроде вас, Путин моряков не отдаст, расчитывая на использование их в качестве гибридного оружия для нагнетания
разлада в украинском обществе. Так что порохоботы - рука кремля, как бы они ни оборачивались в патриотические речи и не обертывались в державный прапор.
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шо, выплескивается шоколадоподобное из прокрустова ложа порохоботства, не помещается? диссонанс когнитивит нипадеццки?
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Иногда она дело говорит, но всё равно - баба на редкость противная....
Да и обобщая - что-то все они там както хренобоком....
Старые хрипят и глаза закатывают, новые-маладые - визжат и глаза пучат...
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А шо вы хотели, эти Геращенки не моряков же ради прыгают, а порошенова пиара ради.
Моряков отправили на роль разменных карт порохла и пуйла, вот и играются ими.
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