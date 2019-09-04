 Законопроєкт про скасування депутатської недоторканності направлено на підпис Зеленському

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт (№7203) про внесення змін до ст.80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року, підписаний спікером парламенту Дмитром Разумковим і спрямований на підпис президентові.
Інформація про це міститься на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, на сторінці законопроєкту зазначено, що він 3 вересня був підписаний спікером ВР і переданий на підпис президенту.
Фінальне голосування за законопроєкт відбулося 3 вересня.
Дивіться також: Як депутати із себе недоторканність знімали. ФОТОрепортажИсточник: https://censor.net.ua/ua/n3146305
Влада повинна боятися свого народу.