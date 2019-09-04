 Законопроєкт про скасування депутатської недоторканності направлено на підпис Зеленському

Інформація про це міститься на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на сторінці законопроєкту зазначено, що він 3 вересня був підписаний спікером ВР і переданий на підпис президенту.

Фінальне голосування за законопроєкт відбулося 3 вересня.

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