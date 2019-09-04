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 Політика України
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Все про:ВР (5583) Конституція (296) недоторканність (454)

 Законопроєкт про скасування депутатської недоторканності направлено на підпис Зеленському

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт (№7203) про внесення змін до ст.80 Конституції України, яким передбачено скасування недоторканності народних депутатів з 2020 року, підписаний спікером парламенту Дмитром Разумковим і спрямований на підпис президентові.

Інформація про це міститься на сайті Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, на сторінці законопроєкту зазначено, що він 3 вересня був підписаний спікером ВР і переданий на підпис президенту.

Фінальне голосування за законопроєкт відбулося 3 вересня.

Дивіться також: Як депутати із себе недоторканність знімали. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146305
 
   
 Топ коментарі
 
Вспомнить только, как пеца тянул с подписанием нужных законов- то у него срочные дела, то магнитные бури))
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по ходу Петя ще 4 місіці зможе бикувати )))
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Закон Порошенка підписує Зеленський.... на цьому місці у вас має вибухнути ємкість, у якій у звичайної людини знаходиться орган розумової активності. Законопроєкт про скасування депутатської недоторканності направлено на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 5032
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Ну как не вспомнить долбоё...., употребляющего слова, смысла которых он не понимает....
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Редеют стрйные колонны прохботв на этом форуме. Оно и понятно, минстець закрывают, методички не дают, а кушать то хоцца. Остаются только обдуренные ими юзеры, ляпающие коммены по привычке невпопад.
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Ти тільки що влучно охарактеризував себе. Особливо вдало "ляпающие коммены" - можна пересвідчитись саме на цій гілці. Законопроєкт про скасування депутатської недоторканності направлено на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 7243
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я никогда не тяготел к любым ботам, особенно прошенковским. Самые тупые.
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Ти хоч приблизно уявляєш, що значить слово бот чи знову просто "ляпаєш"?
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сейчас мертвечукам иже с ним крышу сорвет... на 112 канале мертвечук такую пургу несет...
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по ходу Петя ще 4 місіці зможе бикувати )))
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Дайош закон про ІМПІЧМЕНТ ! Законопроєкт про скасування депутатської недоторканності направлено на підпис Зеленському - Цензор.НЕТ 2691
Влада повинна боятися свого народу.
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Песячим посіпакам із вимогами слід звертатися до їх депутатів із "ОПАзіціі" - ПЕСа і ЗаЖОПа.
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Сьогодни в нашим клюби будуть танци!
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