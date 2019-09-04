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Все про:газ (1022) газові переговори (90) Новак Олександр (33)

 Дату тристоронніх переговорів щодо газу буде узгоджено найближчим часом, - Новак

Росія, Україна та Єврокомісія незабаром узгодять дату проведення тристоронніх переговорів про постачання і транзит російського газу через Україну в ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив журналістам глава Міненерго Олександр Новак.

"Ми найближчим часом з нашими колегами обговоримо дату проведення такої зустрічі (тристоронньої щодо газу. - Ред.)", - сказав він.

"Після повернення з відрядження з Владивостока ми з нашими колегами зв'яжемося і зістикуємо час проведення такої зустрічі. Ми попередньо домовлялися, що така зустріч буде у вересні. Ми зараз маємо конкретно домовитися про дату, щоб вона задовольняла всі три сторони", - зазначив Новак.

Також читайте: Росія заявила про готовність до газових переговорів з Україною і ЄС вже у вересні

Раніше віцепрем'єр ЄС з енергетики Марош Шефчович пропонував провести тристоронню зустріч із 16 по 23 вересня.

Нагадаємо, 1 січня 2020 року спливає 10-річний транзитний контракт між НАК "Нафтогаз України" і російським "Газпромом". Останній нині не веде активних переговорів щодо підписання нового контракту на транзит через Україну та посилено просуває проєкти "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Варіант припинення російським "Газпромом" транзиту природного газу через Україну в 2020 році в "Нафтогазі" вважають основним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146303
 
 
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Да ничего они не договорятся, рашка хочет на год продлить а Украина новый договор на 10 лет, рашке проще перекрыть трубу и в условиях нехватки газа в ЕС додавить упирающуюся Данию и достроить СП-2, там всего 20% осталось протянуть.
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Насчет нехватки газа это вам ТВ расссказало?
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Надо делать Консорциум с Европой, с потребителем, заинтересованной стороной. Это будет гарантией непрерывности поставок в полном объёме .
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