 У Раді зареєстровано законопроєкт про створення єдиного реєстру зброї

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".
Документ передбачає формування порядку одержання спеціального дозволу на придбання зброї.
"Усунена трохи бюрократична процедура спілкування осіб, які планують придбати зброю, з органами, які видають на це дозвіл, але набагато жорсткіший порядок для короткоствольної, для пістолетів, визначено порядок правил поведінки, складання відповідного іспиту і найголовніше - визначено порядок легалізації незаконної зброї, яка сьогодні існує в державі", - прокоментував законопроєкт один з його авторів, депутат ВР Ігор Фріс.
За його словами, за даними фахівців і експертів, приблизно від 600 до 800 тис. одиниць зброї було завезено із зони бойових дій або тим чи іншим чином переправлено на мирну територію.
"Той механізм, який дозволяє, в тому числі, цю зброю законним шляхом легалізувати, ставити на облік, і ті особи, у яких вона зараз перебуває незаконно, стануть законними власниками цієї зброї", - додав Фріс.
Говорячи про мету цього законопроєкту, він заявив, що документ спрямований на те, щоб "у країні не було сірого ринку, сірого обігу зброї, що є у темряві, яку ніхто не бачить".
Україна має різні документами, що стосуються зброї, які були ухвалені ще наприкінці 90-х років, проте багато в чому вони вже не відповідають сьогоднішньому дню. Законопроєкт "Про цивільну зброю та боєприпаси" (і навіть не один варіант) був зареєстрований групою депутатів Верховної Ради минулого скликання ще в 2014 році, але не розглянутий, а наприкінці серпня 2019 року - відкликаний.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_a16
Ответственность за незаконное хранение и оборот...определяют уголовный и админстративный кодексы...
об оружии Принят
на десятом пленарном
заседании Межпарламентской
Ассамблеи
государств-участников СНГ
(Постановление N 10-11
от 6 декабря 1997 года)
А у нас в Україні Закони приймаються Верховною Радою, підписуються президентом, публікуються і тільки тоді діють. Це Конституцією передбачено.
Читайте Закони, читайте судову практику, слідкуйте за останніми рішеннями ВСУ, а не несіть у маси маразм.
Что тебя в этом факте возбудило не понятно....
Воооот!!! Т.е. в случае чего палками уже не обойдется.
И вот тут така фигня, малята. В случае устранения ЗЕ, шо сделают его зеленые монокоалиция и моноправительство?
Правильно - разбегутся нафиг бо без него они никто. По итогам ни президента, ни парламента, ни правительства.
Т.е. полная потеря государственной легитимности в Украине.
Как думаешь, зачем реально понадобились эти реестры?
Если отслеживать тебя по IMEI смогут наши, то смогут и кацапы. А без этой возможности этот закон нафиг никому не нужен.
Хотя можешь и дальше думать, что ты инвизибл-мен, а собирать базу IMEI Коломойский придумал, шоб с контрабандой бороться.
Взагалі, із кандидатів у президенти за легалізацію короткостволу виступили лише Гриценко, Кошулинський і ще парочка...
Вільні люди повинні мати зброю!
Ну і купу запобіжників треба поставити:
1. Не давати зброю взагалі тим, у кого були приводи в поліцію. Навіть за те, що попісяв бухий у підворотні (так можна мінімізувати доступ гопоти до зброї)
2. Бажано, щоб органи, які видають дозвіл, моніторили сторінки в соцмережах, наприклад.
3. Зробити зброю і дозвіл недешевими - щоб гопота і алкашня не могли собі дозволити це, а допустимо, менеджери середньої ланки, ІТ-шники, журналісти - могли. Зброя передусім потрібна не для захисту від сєпарів, а щоб приструнити п'яне бидло, яке зустрічається частіше за сєпарів (принаймні, у нас в Києві)
4. Ну і звичайно ж, необхідні зміни в кримінальний кодекс. Особисто я б вазагалі скасував таке поняття, як "перевищення необхідної оборони". Оборона вона або є, або її немає. Якщо людина застрелила злодія, який в неї хотів телефон відібрати, то це не перевищення необхідної оборони, а похвальний вчинок - очищення суспільства від мразі.
В Америці, наприклад, немає поняття перевищення оборони. Там або дії стрільця визнають обороною, або не визнають. І якщо визнали обороною, то навіть якщо він в лоба нападнику вистрілив - він не сяде... Але якщо він вистрілив у спину (тобто нападник злякався ствола і тікав), то це не буде визнано обороною і стрільця покарають. І така позиція, на мою думку, є правильною!
Тепер власники зброї зібрали 25 000 підписів знов. Ефект позитивний. Якщо до когось не доходить, що в Україні НЕМА ВЗАГАЛІ НІЯКОГО Закону про зброю - то значить, у нього НЕМА мозку.І нема чого тут строчити всіляку "конспірологію" - цим демонструється повна профанація у даному питанні.
Закон про зброю повинен бути.ВСЕ!
https://24tv.ua/zelenskiy_proti_legalizatsiyi_zbroyi_veteran_ato_zvernuvsya_do_maybutnogo_prezidenta_n1149317
Єдиний реєстр стосується тільки вже зареєстрованої зброї, пістолет вам цей закон не дозволить купить
Интересно бы почитать именно текст.
Буде вам ще нарізна через пять років після гладкого )))
Утешай себя илюзиями, что оборот оружия не легализируют.
И права на свободное владение оружием тебе никто не даст....
Говоришь что закон об оружие в той или иной форме не примут, или так 3.14здишь, как 3.14зда какой по сути сказать нечего?
Но повторюсь...возможно со второго раза до тебя дойдет...
Речь идет о законе который упорядочит выдачу оружия и учет...о легаглизации и свободном владении никто не говорит....
Упорядоченная выдача не приведет к тому, что любой кто соответствует установленным законом критериям сможет оружие получить, т.е. свободное владение? Уверена?
Сейчас нет закона, в случае нарушения прав де-факто нет смысла идти в суд, решение будет "вопросами владения оружием заведует полиция, а мы в дела полиции не лезем" ( в завуалированной форме), а будет закон...
https://24tv.ua/zelenskiy_proti_legalizatsiyi_zbroyi_veteran_ato_zvernuvsya_do_maybutnogo_prezidenta_n1149317
Не буде права володіння, поки Зе при владі. Він нічим не кращий за папєрєдніков у цьому плані!
Я б наприклад дозволив застосування нарізної зброї в разі проникнення зловмисника в помешкання (будинок, квартира, підсобні приміщення) та спробі заволодіння транспортним засобом.
А от вільне носіння її - не потрібне.
При проникненні в помешкання ти і зараз можешь застосувати будь яку наявну легальну зброю. Одна проблема застосування нарізного в приміщені: можливий рикошет, тому для приміщення краще підійде щось таке:
Статья 36. Необходимая оборона
...5. Не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц, а также для предотвращения противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение, независимо от тяжести вреда , причиненного, посягающему.
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/ka/ugolovnyj_kodeks_ukraini/statja-36.htm
Але велика кількість людей сидить за оте "перевищення". А потрібно щоб була конкретика, є проникнення в житло - є застосування, є спроба заволодіння - є застосування і т.д.
вы это выбрали зелебобики..))))))))
зато какое раздолье для черного рынка