 Група сенаторів США просить Трампа негайно виділити обіцяні Україні $250 млн на галузь безпеки

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють місцеві ЗМІ.
"Це фінансування має вирішальне значення для довгострокової стабільності України і має постійну підтримку і схвалення Конгресу США, який виділив ці кошти. Ми настійно закликаємо вас доручити міністерству оборони негайно виділити ці кошти", - йдеться в листі сенаторів главі президентської адміністрації Міку Малвані.
"Фактично, Україна продовжує щодня воювати на своєму східному кордоні проти підтримуваних Росією сепаратистів у Донецькій і Луганській областях, і понад 10 тис. українських солдатів і цивільних осіб загинули в цій війні", - пишуть вони.
За їхніми словами, допомога США в сфері безпеки вже допомогла "переламати хід цього конфлікту".
Вони зазначають, що необхідно продовжити забезпечення захисту "суверенної території цієї молодої країни".
Серед авторів листа - сенатори-республіканці Роб Портман, Рон Джонсон і демократи Джин Шахін, Дік Дурбін, Річард Блюменталь.
На 2019 фінансовий рік законодавці виділили Україні $ 250 млн допомоги в сфері безпеки, включно з грошима на озброєння, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку. Зокрема, Конгрес США виділив $50 млн на озброєння.
У четвер, 29 серпня американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон має намір додатково виділити $ 250 млн.
За словами джерела видання, високопосадовця адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантії того, що інші країни "платять свою справедливу частку".
Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив журналістам у Мінську, що питання про розмір військової допомоги Україні буде вирішене найближчим часом.
О, как.
Сенаторы США просят, а "*********"(С) - молчит, стесняется, наверное.
Ну, и кому Украина родина?
Тьфу, гниль зеленая.
Йому треба гроші на стіну.
Россию назад в Ж7, нет вопросов, новое сотрудничество, новый формат, Украина, Иран и Афганистан с перспективой участия северной Кореи - чисто обмен опытом, совместные учения подрывников самоучек, они нам джихадистов, а мы им запчасти с Моторсич и одного известного предприятия где "сатану" собирали.
Крутить эту волинку до тех пор, пока все обосруться от страха. Дать инфу, что пару отработанных элементов с ядерной электростанции пропали или просто не можем дощитаться. Отдельно инфу, есть свидетель, испанский летчик - пролетал над Турцией, в бинокль видел как бомжи, в трусиках, тащили их по подмосковью, в сторону центра....
И естественно позиция официальная - это конечно бред, но оппозиция, демократия, свобода слова и мнения... Мы не хотим, но что остаётся делать...
П.С. специально для Ляшко - авторские права на идею и лозунги нужно соблюдать.