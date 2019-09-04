EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
  2379  15
Матеріали за темою:
Все про:допомога (862) США (5346) Трамп (1942) Сенат США (107)

 Група сенаторів США просить Трампа негайно виділити обіцяні Україні $250 млн на галузь безпеки

Двопартійна група сенаторів звернулася до адміністрації президента США з проханням виділити Україні $ 250 млн допомоги в сфері безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють місцеві ЗМІ.

"Це фінансування має вирішальне значення для довгострокової стабільності України і має постійну підтримку і схвалення Конгресу США, який виділив ці кошти. Ми настійно закликаємо вас доручити міністерству оборони негайно виділити ці кошти", - йдеться в листі сенаторів главі президентської адміністрації Міку Малвані.

"Фактично, Україна продовжує щодня воювати на своєму східному кордоні проти підтримуваних Росією сепаратистів у Донецькій і Луганській областях, і понад 10 тис. українських солдатів і цивільних осіб загинули в цій війні", - пишуть вони.

За їхніми словами, допомога США в сфері безпеки вже допомогла "переламати хід цього конфлікту".

Читайте також: Німеччина розширює допомогу Донбасу: в Краматорську відкривають новий офіс Асоціації міжнародного співробітництва

Вони зазначають, що необхідно продовжити забезпечення захисту "суверенної території цієї молодої країни".

Серед авторів листа - сенатори-республіканці Роб Портман, Рон Джонсон і демократи Джин Шахін, Дік Дурбін, Річард Блюменталь.

На 2019 фінансовий рік законодавці виділили Україні $ 250 млн допомоги в сфері безпеки, включно з грошима на озброєння, навчання, обладнання та розвідувальну підтримку. Зокрема, Конгрес США виділив $50 млн на озброєння.

Читайте також: Комітет сенату США проголосував за санкції проти "Північного потоку-2"

У четвер, 29 серпня американське видання Politico повідомило, що президент США Дональд Трамп попросив свою команду з національної безпеки переглянути програму допомоги Україні в галузі безпеки, в рамках якої Вашингтон має намір додатково виділити $ 250 млн.

За словами джерела видання, високопосадовця адміністрації, Трамп хоче забезпечити пріоритет інтересів США, коли йдеться про зовнішню допомогу, і шукає гарантії того, що інші країни "платять свою справедливу частку".

Радник з національної безпеки США Джон Болтон заявив журналістам у Мінську, що питання про розмір військової допомоги Україні буде вирішене найближчим часом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146301
 
   
 Топ коментарі
 
пачєму нє астанавілі вайну ета жє шо виходіт марадьор прадалжаєт нажіватца на вайнє Группа сенаторов США просит Трампа немедленно выделить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности - Цензор.НЕТ 5806
 показати весь коментар
 
А він пам'ятає хто його називав "земляним черв'яком"........ Группа сенаторов США просит Трампа немедленно выделить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности - Цензор.НЕТ 1326
 показати весь коментар
 
Ніякої реальної допомоги Україна не отримає до тих пір поки хоча б не почне боротися з корупцією - про це прямо сказав віце-президент Пенс під час зустрічі з польським президентом Дудою.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А він пам'ятає хто його називав "земляним черв'яком"........
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
зелёные разворуют всё.
 показати весь коментар
 
Мелочёвка для США...а столько стонов. за отказ от ядерного оружия должны по жизни десятки , если не сотни миллиардов сэкономленные за 25 лет на безопасности.
 показати весь коментар
 
 
пачєму нє астанавілі вайну ета жє шо виходіт марадьор прадалжаєт нажіватца на вайнє Группа сенаторов США просит Трампа немедленно выделить обещанные Украине $250 млн на обеспечение безопасности - Цензор.НЕТ 5806
 показати весь коментар
 
 
в США Президент важить більше, ніж в будь-якій західній країні. Таких прав не має жоден лідер іншої країни Заходу.
 показати весь коментар
 
 
Ніякої реальної допомоги Україна не отримає до тих пір поки хоча б не почне боротися з корупцією - про це прямо сказав віце-президент Пенс під час зустрічі з польським президентом Дудою.
 показати весь коментар
 
 
А для чого? 73% моїх зоотєчєствєнніков проголосували за те, що стати перед ****** на коліна. Вам для того потрібна американська допомога? Самі, зедебіли, самі.
 показати весь коментар
 
 
"Группа сенаторов США просит Трампа "

О, как.
Сенаторы США просят, а "*********"(С) - молчит, стесняется, наверное.
Ну, и кому Украина родина?
Тьфу, гниль зеленая.
 показати весь коментар
 
Это финансирование имеет решающее значение для долгосрочной стабильности -250 лярдов это долгострочная стабьильность,а 250 млн ,это десяток раз на учебу депутатов хватит...
 показати весь коментар
 
 
На пенсии малоимущим пенсионерам, у нас же война уровня жизни вот и воюйте с умом.
 показати весь коментар
 
Хм. А не пора ли вести себя как все? Договором о гарантировании безопасности Украины подтерлись? Трамп выеживается относительно военной помощи? Россия ни разу не окупант? А как на счёт восстановления ядерного потенциала. Нет, не нужно его восстанавливать, достаточно кому то из руководителей державы задаться таким вопросом в твиттере или Фейсбуке. Поднять бучу в прессе, вон, Ляшко, без дела сидит, получая финансирование партии из бюджета, пусть отрабатывает. Сездит в северную корею, сделает селфи с Кимом - просто селфи, этого будет достаточно. Написать, что пригласили на должность военного советника авторитетного джигита из Хезболы или Аль Каиды или и того и другого сразу. Засрать прессу статьями типа "Вернёмся в парламент на следующих выборах и восстановим ядрёный потенциал Украины", "грязные бомбы на вооружение ВСУ - засрем все оккупированные территории до неузнаваемости", "отошлем все ядреные отходы на захоронение в Россию поездами и таксичками" или "захороним ядреные отходы в шахтах домбаса - все равно, танки от туда уже выкопали", "новый проэк! Экономим деньги бюджета! Свой ядерный могильник в Крыму! Первые две бочки уже подготовили, решаем вопрос доставки".
Россию назад в Ж7, нет вопросов, новое сотрудничество, новый формат, Украина, Иран и Афганистан с перспективой участия северной Кореи - чисто обмен опытом, совместные учения подрывников самоучек, они нам джихадистов, а мы им запчасти с Моторсич и одного известного предприятия где "сатану" собирали.
Крутить эту волинку до тех пор, пока все обосруться от страха. Дать инфу, что пару отработанных элементов с ядерной электростанции пропали или просто не можем дощитаться. Отдельно инфу, есть свидетель, испанский летчик - пролетал над Турцией, в бинокль видел как бомжи, в трусиках, тащили их по подмосковью, в сторону центра....
И естественно позиция официальная - это конечно бред, но оппозиция, демократия, свобода слова и мнения... Мы не хотим, но что остаётся делать...
П.С. специально для Ляшко - авторские права на идею и лозунги нужно соблюдать.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору