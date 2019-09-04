 Анонсів тут бути не може, - Пєсков про дату обміну утримуваних осіб між Україною та Росією

"Тема чутлива. Анонсів тут бути не може", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він пообіцяв: "Факт стане відомим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ можуть почати 7 вересня, - дипджерела "Интерфаксу"

Раніше в середу два дипломатичні джерела повідомили, що процес "обміну" утримуваними особами між Росією та Україною, можливо, буде запущений до кінця цього тижня.