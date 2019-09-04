 Анонсів тут бути не може, - Пєсков про дату обміну утримуваних осіб між Україною та Росією

"Тема чутлива. Анонсів тут бути не може", - сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він пообіцяв: "Факт стане відомим".
Раніше в середу два дипломатичні джерела повідомили, що процес "обміну" утримуваними особами між Росією та Україною, можливо, буде запущений до кінця цього тижня.
Вирішиться питання остаточно - тоді і інформуйте.
А що не так?
не соромно
а торгуются по-черному, так как больное место у Украины это ее люди, которых надо вырвать у нелюдей.. то рашка может себе позволить и хамить и шантажировать, с*ка брехливая
Якщо зе віддасть Цемаха - то виграє пуйло / І якщо зе не віддасть цемаха - то пуйло
не піде на обмін і звинуватить в зе в тому , що той не хоче йти на компроміси !
І знов ж таки виграє пуйло !
Зовнішня політика - це тобі не на піаніно з лисим грати ! Зебіли вибрали собі преза !
23 години тому Суспільство 10 877 486 6 27
1.
В самом начале 2010-х мой друг привез себе жену из-за Урала. Познакомились в компьютерной игрушке, дружили онлайн, потом встретились, поженились, уже их дочка в нашу украинскую школу пошла.
Когда начались события 2014-го друг сказал:
- Ален, я не понимаю, что у них в мозгах происходит: ведь Таню в школе учили, что Украина - это отдельное от РФ государство. Она в шоке.
2.
Этим летом мы сидим на террасе одесской кафешки и пьем чай с историком из Мск. Он сейчас без работы: "Не могу читать людям историю в путинском виде, когда репрессии 37-го - это "перегибы на местах", а Вторая мировая - "великая отечественная". Не могу и все. Стыдно. Ведь та молодежь, которая сейчас еще выходит на протесты, учила на уроках обществоведения, которые я вел, что права человека - превыше всего. А им - автозаки и сроки. Как жить?"
Он мечтает уехать, ищет работу - и уже не в РФ.
3.
Бывшая еще одного моего друга приезжает каждое лето из-под Мск сюда к нему в гости на две-три недели вместе с их общим сыном: поесть вкусненького у бабушки, покупаться в море, погулять. "О политике" вроде как молчат. Друг их принимает - потому что добрая душа и сына очень любит. И в этот год они две недели тусили у него, а перед отъездом экс-супругу прорвало: "Бомжей и алкашей надо стерилизовать", "как жаль, что тут не ОНР", "нет такой страны Украина и не будет: рассыплется". Сынуля добавил: "Нам тут хорошо без вас, украинцев", "Князь Владимир - московский, наш" и "вас, украинцев, нет и никогда не было, и мовы вашей нет, и церкви".
Друг пожаловался: "Отношение к нам - как к третьему сорту. Они у себя на Мск так привыкли к таджикам и узбекам с презрением - так и к нам".
Выводы. Истерия и ненависть там продолжают подогреваться и нарастают. Уже даже самые либеральные либералы не особо хотят говорить про Украину - не то, чтоб каяться и просить прощения. Просто молчат.
Следим, как активно въезжают в Крым россияне с материка - даже не думая, что по всем международным законам покупка недвижимости на аннексированной территории является недействительной. Им по барабану - мозгов там, как у рыбок гуппи. Как выдавливают крымских татар и украинцев, как запугивают и делают все, чтобы люди уехали оттуда.
Так же будет и тут - в случае чего. Концлагеря, депортации и полная зачистка. Останутся только удобные покорные "украинцы" в шароварах и веночках, чтоб показать "какая добрая толерантная расеюшка - всех она принимает и всем помогает".
Так что "сваты" не прокатят - как бы режиссеры не старались: ненависть к украинцам там внедряется на подкорке. И эффект с каждым годом усиливается.