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 Події, За кордоном
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Все про:Москва (637) літак (711) Шереметьєво (13)

 У московському аеропорту "Шереметьєво" зіткнулися два літаки, в одному з них перебувало 229 пасажирів. ВIДЕО

У московському аеропорту "Шереметьєво" під час буксирування зіткнулися лайнери авіакомпаній "Аерофлот" та Royal Flight.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними ЗМІ, один лайнер був порожній, а інший - із 229 пасажирами на борту, він мав виконати рейс до Пекіна. Літаки не розминулися і зіткнулися крилами, зазнавши невеликих пошкоджень. Пасажирів "Аерофлоту" евакуювали та підготували резервний рейс.

Постраждалих немає.

Джерело уточнило, що "під час буксирування літака Royal Flight водій буксирувальної машини "Шереметьєво хендлінг" не врахував дистанцію між літаками, через що сталося зіткнення літака Royal Flight з літаком "Аерофлоту"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У московському аеропорту Шереметьєво під час зльоту задимився літак зі 178 пасажирами, є постраждалі

Нагадаємо, 5 травня в "Шереметьєво" сталася авіакатастрофа. Літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот", який прямував рейсом Москва - Мурманськ, загорівся під час аварійної посадки. У підсумку із 78 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту, загинула 41 особа, зокрема одна дитина. Порушено кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху літака, що спричинило смерть двох або більше осіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146299
 
 
 Топ коментарі
 
Пострадавших нет.

Хреново.
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а вчера в Рашке су25 крякнул и двое ватольотчиков..
Ни дня без приключений!
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"Что случилось ? - "Рукожопость, Ваше высочество".
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"Что случилось ? - "Рукожопость, Ваше высочество".
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Здесь про росию уже больше новостей, чем про Украину.
И хороших новостей здесь не найдешь.
Такова редакционная политика сайта - негатив.
Причем, отсутствие позитива об Украине компенсируется негативом из росии, что и должно стать для нас позитивом. В московском аэропорту Шереметьево столкнулись два самолета, в одном из них находились 229 пассажиров - Цензор.НЕТ 5708
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Вы не поняли. Негатива нет, вот в чем вопрос - а читать про рассейские будни никому не интересно
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Та, не.
Аэропорты тесные, не рассчитаны на такой пассажиропоток.
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а вчера в Рашке су25 крякнул и двое ватольотчиков..
Ни дня без приключений!
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Вот это новость очень важная, пучему нет новостей о дтп в рф?
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ах....ах..нна ...новина..можна і про життя мух
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на паРашу надвинулось самолетное проклятье. пока особо без жертв, но, как говорится, далі буде.
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Вроде мелочь, а всё одно, - приятно.
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Рукожопая брехливая страна во всей красе.
Помните "они тупые"...сколько гордости добавляло россссссиянам эта фраза, только окончание этой фразы знает любой кто был в Штатах : "они (американцы) тупые, а россссссияне (по тем же меркам) - безголовые".. Всё относительно.
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Шкода, що літаки не встигли набрати висоту . Відео зверху дивилося б краще 😕
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