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 Німеччина розширює допомогу Донбасу: в Краматорську відкривають новий офіс Асоціації міжнародного співробітництва

Відкриттям у середу в Краматорську нового офісу Німецька асоціація міжнародного співробітництва (GIZ) та уряд здійснюють свій внесок у подолання наслідків кризи на сході України.

Так характеризують цей крок у Міністерстві економічного співробітництва і розвитку ФРН (BMZ), парламентський держсекретар якого Марія Флахсбарт візьме участь у церемонії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відкриттям офісу GIZ посилює свою ангажованість у кризовому регіоні на сході країни. Найголовнішим завданням офісу буде допомога внутрішньо переміщеним особам та місцевим громадам у подоланні наслідків конфлікту", - зазначили в міністерстві.

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BMZ значно розширило співпрацю з Україною після початку збройного конфлікту. З 2014 року для двосторонніх проєктів розвитку було виділено понад 540 мільйонів євро.

"Цими коштами ми робимо важливий внесок у подолання кризи на сході України, наприклад, у догляді за внутрішньо переміщеними особами та їх інтеграції; а також у таких сферах реформ, як децентралізація, професійне навчання, енергоефективність чи адміністративна модернізація", - наголосили в німецькому відомстві.

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Крім того, Флахсбарт відвідає терапевтичний центр, у якому собаки допомагають лікувати травмованих або інвалідів дітей війни.

Під час своєї поїздки в Україну 2-5 вересня держсекретар Флахсбарт також проводить обмін думками з високопосадовцями уряду, державними та громадськими організаціями, міжнародними структурами щодо ситуації в Україні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146298
 
 
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·1 ч

по ряду вопросов видения дальнейшего движения режима Зеленского....
Германия расширяет помощь Донбассу: в Краматорске открывают новый офис Ассоциации международного сотрудничества - Цензор.НЕТ 784
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16.04.2014, Краматорськ. Бандерів не пускали до себе, а хвашистів пустили. Странна, аднака.

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По рынку земли должен быть референдум. Земля Украины это не собственность кабмина. Хотят продавать- пусть продают принадлежащую лично им, министрам, депутатам и их семьям, думаю желающих будет много! В кризисный период, в период военного конфликта и упадка экономики продавать самое дорогое и невосполнимое - это самоубийство. То же самое касается стратегических предприятий. Легче всего всё продать и прожрать, тут много ума не надо, каждый дурак сможет, а что потом? Где деньги брать будете? Хороший хозяин так не поступает. Не для того их выбрали чтобы они разбазаривали народную собственность, им такого права никто не давал. Все "попередники" пытались это провернуть, но всё же побоялись, а эти что? Совсем страх потеряли? Нехорошо!
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