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 МЗС Болгарії попросило Росію не називати прихід радянської армії в 1944 році "звільненням"

Болгарія виступила з критикою "сумнівної тези про звільнення", за яким послідували роки тоталітаризму.

Несподіваний і не надто приємний резонанс отримала у Болгарії виставка посольства РФ, присвячена 9 вересня, - цей день вважається "75-річчям визволення Східної Європи від нацизму". МЗС Болгарії на своєму сайті називає цю подію "сумнівною історичною тезою" і закликає Росію до розуміння того, що 9 вересня та його наслідки мають залишатися в руках істориків та істориків науки, а не політиків, передає Цензор.НЕТ із посиланням на zn.ua.

Зокрема, МЗС Болгарії заявляє:

"Не заперечуючи вкладу СРСР у розгром нацизму в Європі, ми не мусимо закривати очі на той факт, що багнети Радянської Армії принесли народам Центральної та Східної Європи піввікові репресії, задушливу громадянську свідомість, деформований економічний розвиток і відірваність від динаміки процесів у розвинених європейських країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарська партія "Відродження" використала в рекламі кадри розстрілу парламенту із "Слуги народу", ЦВК зобов'язала видалити ролик

Міністерство закордонних справ не має жодного стосунку до цієї події, і ми радимо російському посольству не займати позицію на підтримку сумнівної історичної тези ("звільнення"), яка дає привілеї тільки деяким політичним колам у Болгарії, оскільки це є втручанням у внутрішньополітичні дебати в нашій країні.

9 вересня та його наслідки мають залишатися в руках істориків і істориків науки, щоб отримати повну й точну оцінку впливу на розвиток Болгарії у 20 столітті.

З точки зору міжнародного права факти очевидні: переворот 9 вересня був прямим наслідком оголошення СРСР війни Болгарії 5 вересня 1944 року та подальшого введення радянських військ на територію, нейтральну для СРСР.

СРСР оголошує війну Болгарії, коли до влади щойно прийшов новий демократичний уряд, оголошуючи про припинення зв'язків з нацистською Німеччиною і підтверджуючи позицію нейтралітету Королівства Болгарії проти Росії. За цим слідує тимчасова окупація Болгарії СРСР і союзниками, формально керована представниками коаліції, але де-факто здійснюється винятково через радянську військову присутність.

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Довгострокові наслідки для Болгарії такі ж, як і для інших країн Східної Європи, які потрапляють у зону впливу Радянського Союзу, - 45 років правління тоталітарного режиму, заснованого на більшовицько-ленінській версії комуністичної ідеології".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146297
 
   
 Топ коментарі
 
Освободили - это когда пришел выбил врага а потом ушел! А когда пришел выбил врага и сам сел место него то это не освободили это что то другое!
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Правильно. Рашка не рятівник, а такий самий агресор як і Німеччина.
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Правильно. Рашка не рятівник, а такий самий агресор як і Німеччина.
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Россия умеет манипулировать словами в своих целях и Болгария показала, что видит эту манипуляцию.
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собственно говоря, миф о "Великой Отечественной войне", это пропагандонский миф, потому что как только совьетские войска вышли на границу Польши и за тем пересекли её, война стала захватнической.. поэтому Болгары правы..
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«Те, кто затевают эту русофобию, русофобию затевают, вот это вот это,
затевают все вот это. Это я… Этим людям я это и адресовываю.
Доиграетесь. С этой русофобией, которую вы затеваете» - стандарт кацапской ответной реакции на подобный "нож в спину"
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Освободили - это когда пришел выбил врага а потом ушел! А когда пришел выбил врага и сам сел место него то это не освободили это что то другое!
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монголо-татары освободители киевской руси от варяжских захватчиков
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зачотно !
ОООЧень хорошо сказали емко не пафосно и в самую дюрочку !
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Испоганили жизнь половине Европы.
И ещё пытаются это преподать как благо.
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Братушки макнули кацапов мордой в собственное дерьмо.
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если нацизм заменили комунизмом, то какое же это освобождение?
это поменяли шило на мыло
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"МИД Болгарии на своем сайте называет это событие "сомнительным историческим тезисом" и призывает Россию к пониманию того, что 9 сентября и его последствия должны оставаться в руках историков и историков науки, а не политиков"

Очень важное заявление и его необходимо раскручивать, распространяя и на историю Украины, в том числе...
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ета жє какой грьобаний стид заштодєдиваєвалі МЗС Болгарії порадило РФ не брати на себе місію "визволителів" Європи, а залишити минуле історикам - Цензор.НЕТ 7767
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ну какой с параши асвабадитель-это насильник мародер и разбойник с канализацийных болот
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Neozudal takoje uslysat ot Bolgariji,no vsio verno skazali pro rosiju okupanta
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"Срочно требуется опытный хирург для операции расширения спины.Обращаться в Кремль"
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Моего деда русские варвари убили 8 октября 1940 года в Бродах , могу ли я их называть освободителями ?
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Они вас освободили от деда. Вы должны быть благодарны.
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Ого,и в Болгарии биндеры появились, у-у, русофобы
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Альошу з Бургаса як приберуть то повірю.
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С другой стороны, у болгар национальная забава - раз в год красить совковых истуканов в разные цвета.
МЗС Болгарії попросило Росію не називати прихід радянської армії в 1944 році "звільненням" - Цензор.НЕТ 9060
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Какое "освобождение"? Болгария была официальным союзником гитлеровской Германии. Их никто и не собирался захватывать.
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Так вот в том то и дело.Пока Болгария была союзником Гитлера то ей войну (по здравой логике)Сталин не обьявил,а вот после того как в Болгарии по шли к власти демократы и объявили нейтралитет,вот тут конечно))Теперь можно и нападать,немцы уже помогать Болгарии не будут)
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вот эта все вот эта, руссафобией занимаются 💩
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Да ладно.

А как же Роисе это тогда называть? Неужели советской оккупацией?
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Как можно "освободить" то что никто не захватывал?
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И это православная Болгария, одна из самых преданных союзников запоребрика.
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Ага,МИД Болгарии попросил,а кацапы тут же и согласились!😂
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Вони усіх по цілому світу від усього "ацвабаждают",особливо від життя. МЗС Болгарії попросило Росію не називати прихід радянської армії в 1944 році "звільненням" - Цензор.НЕТ 8496
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Да молодцы Болгары,расшифровали тезис освободитель по кацапски.А наши политики и историки за 28 лет так и не смогли пояснить ,как минимум 50% населения ,что такое 9мая и почему это не праздник.Впишите в учебники истории ,тезисы МИДА Болгарии.
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московія теж офіційний союзник Німеччини і на відміну від Болгарії призвідник цієї війни
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В Болгарии никто не нуждался в освобождении. Скорее надо было наказывать.


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