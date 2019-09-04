 Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ можуть почати 7 вересня, - дипджерела "Интерфаксу"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Интерфаксу" в середу два дипломатичні джерела.

"Обмін може початися до кінця тижня, імовірна дата - 7 вересня", - сказало "Интерфаксу" дипджерело.

Тим часом, інше дипджерело підтвердило, що звільнення заплановано на суботу, і зазначило, що домовленості мають попередній характер.

"Поки досягнуто лише рамкових домовленостей. Остаточно дату та умови обміну сторони узгодять цього тижня", - сказало джерело.

Президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський двічі під час телефонних розмов обговорювали ситуацію з утримуваними особами. Переговори відбулися 12 липня і 7 серпня.

У середині липня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова та уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова обмінялися списками ув'язнених у Росії та Україні. У списку від українського омбудсмена значилося 150 осіб, у списку російського омбудсмена - 34.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 30 серпня, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Того ж дня в Офісі Президента назвали фейком інформацію про завершення обміну.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йшлося в повідомленні ОП.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до позгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.