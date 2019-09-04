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 Події, Суспільство
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Все про:військовополонені (327) моряки (714) обмін (446)

 Взаємне звільнення утримуваних осіб між Україною та РФ можуть почати 7 вересня, - дипджерела "Интерфаксу"

Процес взаємного звільнення утримуваних осіб між Україною та Росією, можливо, буде запущено до кінця цього тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили "Интерфаксу" в середу два дипломатичні джерела.

"Обмін може початися до кінця тижня, імовірна дата - 7 вересня", - сказало "Интерфаксу" дипджерело.

Тим часом, інше дипджерело підтвердило, що звільнення заплановано на суботу, і зазначило, що домовленості мають попередній характер.

"Поки досягнуто лише рамкових домовленостей. Остаточно дату та умови обміну сторони узгодять цього тижня", - сказало джерело.

Президенти Росії та України Володимир Путін і Володимир Зеленський двічі під час телефонних розмов обговорювали ситуацію з утримуваними особами. Переговори відбулися 12 липня і 7 серпня.

У середині липня уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова та уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова обмінялися списками ув'язнених у Росії та Україні. У списку від українського омбудсмена значилося 150 осіб, у списку російського омбудсмена - 34.

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Нагадаємо, у п’ятницю, 30 серпня, співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова у Facebook повідомила, що "обмін завершився" й українці летять додому. Її запис репостнув призначений Верховною Радою генеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

Того ж дня в Офісі Президента назвали фейком інформацію про завершення обміну.

"Процес взаємного звільнення утримуваних осіб триває. Інформація про його завершення не відповідає дійсності", - йшлося в повідомленні ОП.

Раніше російські ЗМІ повідомили про те, що Україна і РФ близькі до позгодження обміну утримуваними особами за формулою "33 на 33". Однак, хто саме може бути звільнений в рамках процедури обміну, не повідомлялося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146296
 
 
 Топ коментарі
 
Вы это, главное Цемаха не отдавайте пуйлу...
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Пидлога, хотя бы в отношении наших пленных мог бы не выдавать свои тупые перлы
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Цемах главный свидетель по делу сбитого малазийского боинга. Как бы не было больно, но его нельзя отдавать, как бы не хотелось освободить наших ребят. Цемах это еще один гвоздь в крышку гроба росиси...
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Пидлога, хотя бы в отношении наших пленных мог бы не выдавать свои тупые перлы
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Цемах главный свидетель по делу сбитого малазийского боинга. Как бы не было больно, но его нельзя отдавать, как бы не хотелось освободить наших ребят. Цемах это еще один гвоздь в крышку гроба росиси...
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Цей цемах такий же фейк як і саме розслідування.
Буде проведено справжнє розслідування тоді і побачимо хто там головний свідок а хто - учасник.
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Нидерланды уже высказались против выдачи цемаха
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А Малайзія взагалі не признає результатів цього фейкового розслідування.
І - що?
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Ах вот оно , что ты там хлюпаешь))
Расследование единственное, что долгое, но никак не фейковое, троллик
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главное чтобы рябошапка в соц сетях чего нить не репостнуль
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Скоріше б вже відпустили наших моряків.
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Сейчас будет масса комментов с требованием не отдавать Цемаха. Присоединяясь к этим требованиям, все же рискну спросить: а разве не говорили голландцы, что расследование по Боингу по сути завершено, есть данные спутников и пр.? Неужели все дело держится на показаниях этого старого черта?
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