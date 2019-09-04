 Шістьох студентів Дрогобицького педуніверситету, які проходили практику в Одесі, госпіталізували з гепатитом "А", - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів з попереднім діагнозом вірусний гепатит "А" госпіталізовано 6 студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в м. Одеса", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що нині здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів.
Разве вам мамы-папы в детстве не объяснили, что виртуал отличается от реала?
даже страшно представить сколько контактировало с ними...и сколько еще "порадуется"