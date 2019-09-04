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Все про:гепатит (22) Львівщина (940) Одеса (2082) ДСНС (2053)

 Шістьох студентів Дрогобицького педуніверситету, які проходили практику в Одесі, госпіталізували з гепатитом "А", - ДСНС

До лікувальних закладів з попереднім діагнозом вірусний гепатит "А" госпіталізовано 6 студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в м. Одеса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів з попереднім діагнозом вірусний гепатит "А" госпіталізовано 6 студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в м. Одеса", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що нині здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146295
 
 
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Слева рука нормального человека. Справа рука любителя шаурмы?
Шесть студентов Дрогобычского педуниверситета, проходивших практику в Одессе, госпитализировали с гепатитом "А", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1446

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ЗЕбобики, сколько можно повторять: не ешьте вы ту шаурму, вы - не хидрант, вас пронесет!
Разве вам мамы-папы в детстве не объяснили, что виртуал отличается от реала?
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Виртуально демократия и реформьі, в реале 30 лет пдрасьі у власти и в группах поддержки в комментариях
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Пока не будут ужесточены санитарные нормы к местам общественного питания и пищеблокам особенно в детских учереждениях и к их персоналу (особенно!!!) а также небудет снят мораторий на внезапные проверки таких заведений вот и будут люди попадать в больницы то от шаурмы то с гепатитом
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Все одеские летние детские учереждения как и многие другие по Украине это потенциальный гепатит А. Отсуствие жесткого санитарного контроля особенно когда стоит жара и приводит к таким результатам. И все работают по принципу а вось пронесет, главное заработать денег.
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Практика в детском лагере была? Чудненько. Ещё и дети в зоне риска. А кто займётся расследованием нахождения источника заражения, выявлению очага заболевания и контактных, работой по профилактике? Санстанцию же угробили. РеХформаторы долбаные!
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антисанитария...грязные руки и общие отхожие места - эпидемия здрасьте!
даже страшно представить сколько контактировало с ними...и сколько еще "порадуется"
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