 Шістьох студентів Дрогобицького педуніверситету, які проходили практику в Одесі, госпіталізували з гепатитом "А", - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"4 вересня до ДСНС надійшла інформація, що до лікувальних закладів з попереднім діагнозом вірусний гепатит "А" госпіталізовано 6 студентів Дрогобицького педагогічного університету, які перебували на практиці в м. Одеса", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що нині здійснюється комплекс лікувально-діагностичних заходів.