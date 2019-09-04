 Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіапорт".

Як повідомила речниця Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дарина Мартинова, Олену Зайцеву етапували до Покровського виправного центру №79 у понеділок, 2 вересня.

Державна установа "Покровський виправний центр" №79 розташована у місті Покров (раніше м. Орджонікідзе) Дніпропетровської області.



Скриншот відео: "Інтер"

За даними сайту Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань, це виправний центр відкритого типу для тримання жінок, засуджених до обмеження волі, із сектором мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок, уперше засуджених до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності або за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості.



Фото: Державна установа "Покровський виправний центр" №79 / Facebook

Другий засуджений до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині.

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Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.