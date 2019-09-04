 Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіапорт".
Як повідомила речниця Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дарина Мартинова, Олену Зайцеву етапували до Покровського виправного центру №79 у понеділок, 2 вересня.
Державна установа "Покровський виправний центр" №79 розташована у місті Покров (раніше м. Орджонікідзе) Дніпропетровської області.
За даними сайту Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань, це виправний центр відкритого типу для тримання жінок, засуджених до обмеження волі, із сектором мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок, уперше засуджених до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності або за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості.
Фото: Державна установа "Покровський виправний центр" №79 / Facebook
Другий засуджений до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.
http://ukrprison.org.ua/department_institutions/dnipro/1209363658
Думаю там и вай-фай есть, ноутбук ей батя подгонит. Она еще ютуб канал себе создаст. В любом случае ничего не делать и отдыхать лучше чем работать и вкалывать...
Ну-ну.
Я вот думаю, когда Зайцева выйдет по УДО?
Год отсидит, или меньше?
Имхо,она там не долго отдыхать будет.Через год-полтора за магарыч выкупят,когда шум поутихнет.
училасьотмечалась?
"Только по справедливости, Бендер, только по справедливости"(С Шура Балаганов)
О чём Вы? Какакя справедливость?
ПРОПЛАЧЕНО.
http://ukrprison.org.ua/department_institutions/poltavska/1209395184
Если она на красный, а он на жёлтый? Хрень какая то.
ЗЫ. у меня в пионерлагерях с 84 по 88 года жилищные условия были по жостче..
Признаюсь, в возможность лобового столкновения на тихих улочках спальных районов я верила слабо до тех пока, два года назад, ближе к Рождеству, мадам с детями не стала на хорошей скорости заворачивать а боковую улочку (левый поворот, то есть правый для правостороннего движения) и, из-за лени и спешки, не завернула не в свою полосу, а поехала посредине улицы, по которой - и бывает же такое - мчался Лексус ( а что бы ему не мчаться, раз есть колеса?). Столкновение было хорошим, машина мадам всмятку, разлился бензин, вызывали пожарных, засыпали бензиновую лужу песочком, а то воспламениться.
Повторю, лобовое столкновение было в тихом, спальном районе, на тихой боковой улочке частных одноэтажных домов.
Обыдлячивание такое обыдлячивание водителей при полном отсутствии где бы то ни было траффик полиции.
Пусть оно как-нибудь без меня, в их "пофигизменном" междусобойчике. где "два дебила - это сила".
если тебя отимели в зад возьми в ротудалили по правой щеке, подставь левую жирным педофилам и *********служителям культа,именуемыми в простонародье попами.Они разьяснят во что и как надо верить.
Кому,*** верить?
Вашему ребенку есть право выбрать шанс пересечься с одним из двух водил -
- стартующего на СВОЙ жёлтый, после того, как убедился, что никто из пешеходов не собирается гулять по зебре;
- несущегося на СВОЙ красный, после того как принялась "колёсико" и убедилась, что ей все похрену.
Ну и с кем бы ты "повстречал" своего ребенка???????
Удачи вам и вашему ребенку в выборе!
Фольксваген ударил Лексус через 2сек. после старта на скорости 40км/ч
Максимальный разгон до 100км/ч фольксвагена 6-7сек, то есть он разгонялся на максимуме. На видео видно как машина начинает движение, потом на долю секунды замирает, затем несется на всех парах. Замирание на старте происходит когда резко вдавливается педаль газа, корбка автомат переходит в спорт режим.
40км/ч в спорт режиме это граница первой передачи на максимальных оборотах! То есть удар был с силой всех лошадей под капотом
Чем отличается Дронов стартующий на максимальных оборотах на желтый, и набирающий сотню за 7секунд, по городу?
Разве что тем что не под наркотой
И желтый свет не разрешает движение!!!