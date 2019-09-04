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Все про:Дніпропетровщина (591) ДТП (2476) Зайцева (82) колонія (148)

 Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині. ФОТО

Засуджена до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській Олена Зайцева відбуватиме покарання у виправному центрі на території Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіапорт".

Як повідомила речниця Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань Дарина Мартинова, Олену Зайцеву етапували до Покровського виправного центру №79 у понеділок, 2 вересня.

Державна установа "Покровський виправний центр" №79 розташована у місті Покров (раніше м. Орджонікідзе) Дніпропетровської області.

Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині 01
Скриншот відео: "Інтер" 

За даними сайту Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань, це виправний центр відкритого типу для тримання жінок, засуджених до обмеження волі, із сектором мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання для жінок, уперше засуджених до позбавлення волі за злочини, вчинені з необережності або за умисні злочини невеликої та середньої тяжкості.

Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині 02
Фото: Державна установа "Покровський виправний центр" №79 / Facebook

Другий засуджений до 10 років ув'язнення у справі про ДТП на Сумській Геннадій Дронов відбуватиме покарання у Крюковській виправній колонії №29 на Полтавщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Смертельна ДТП в Харкові: суд залишив без змін вирок Зайцевій і Дронову

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146294
 
 
 Топ коментарі
 
Охренеть конечно, по сути зайцева вина более значима в этом деле, а по результату самая главная виновница на поселение, а чел который имеет косвенную вину в принципе, и своим авто никого не убил на зону!!!??? Ну и где справедливость? На мой взгляд даже если и так, то должно было быть наоборот! 100% судья получила на лапу за такое решение...
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Один вместо 510 грв штрафа получил 10 лет зоны, наркоманка летящая под кайфом- санаторий. Справедливость торжествует.
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Убила 6 людей, буде відпочивати в цьому піонер-лагері 10 років. Хоча, яких 10... Скоріше всього раніше вийде. Зашибісь
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как правило, автомобилистов-убийц селят в колонию-поселения. Я так понимаю над зайцевой снизошли и подслелили в санаторий...
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Помню, когда в школе проходили практику можно было занести банку краски и пачку бумаги и не проходить практику. Думаю в случае, конкретно, зайцевой ее отчим просто занесет администрации колонии трохи денег и ящик вискаря. И не будет она там напрягаться...
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в этом случае, есть окружающие Зайцеву колонисты, которые во время заметят "шерстяную соседку" и уронят ей на голову шлЯкоблОк..
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Опять же выход есть, они будут кормиться за ее счет, ну например пара блоков сигарет в месяц соседкам от любящего отчима...
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у Зайцевой бАхатый отчим, так что сигаретами не отделается.. будет кормить всю зону.. а со временем купит ей перевод в Качановку (по ближе к дому)
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разве что УДО дожидаться. бо за 10 лет замахаешься ничерта не делать.
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Засуджені проживають у чотириповерховому гуртожитку. У відділеннях СПС проведені капітальні ремонти. В установі функціонують: медичний пункт, банно-пральний комбінат, перукарня, крамниця, біб­ліотека, тренажерний зал, дільниця ремонту взуття, кімната для проведення релігійних обрядів.



Думаю там и вай-фай есть, ноутбук ей батя подгонит. Она еще ютуб канал себе создаст. В любом случае ничего не делать и отдыхать лучше чем работать и вкалывать...
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Ще і звільнять по удо. А по закону Савченко вона відсиділа 4 роки. Ще рік максимум і по "половинці".
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Одинаково виноватые, значит.
Ну-ну.
Я вот думаю, когда Зайцева выйдет по УДО?
Год отсидит, или меньше?
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Я в детстве так в лагерях отдыхал летом 3 смены подряд. Интерьер точь в точ. Конкурсы, зарядка, полудник, вечером дискотека...
Смертельное ДТП в Харькове: Зайцеву этапировали в исправительный центр на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 253
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Угу.А по ночам сокамерники будут спящим лицо зубной пастой разрисовывать.
Имхо,она там не долго отдыхать будет.Через год-полтора за магарыч выкупят,когда шум поутихнет.
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Пусть учебу не бросает.Еще успеет закончить ВУЗ.Где она там училась отмечалась? Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 7905
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Охренеть конечно, по сути зайцева вина более значима в этом деле, а по результату самая главная виновница на поселение, а чел который имеет косвенную вину в принципе, и своим авто никого не убил на зону!!!??? Ну и где справедливость? На мой взгляд даже если и так, то должно было быть наоборот! 100% судья получила на лапу за такое решение...
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"Ну и где справедливость?"

"Только по справедливости, Бендер, только по справедливости"(С Шура Балаганов)
О чём Вы? Какакя справедливость?
ПРОПЛАЧЕНО.
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у нас же патриархат, вы шо не в курсе? тогда спросите у любой фемки
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Убила 6 людей, буде відпочивати в цьому піонер-лагері 10 років. Хоча, яких 10... Скоріше всього раніше вийде. Зашибісь
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по закону "савченки" (хотя я ненавижу это название) где то четыре года ей уже зачтено. А на удо можно расчитывать через 50% отбывания срока, то есть через год и домой.
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Один вместо 510 грв штрафа получил 10 лет зоны, наркоманка летящая под кайфом- санаторий. Справедливость торжествует.
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Хочу заметить, что на окнах нету решеток. А решетки для преступников это один из психологических атрибутов, что бы человек хоть имел представление, где он находится и это хоть как-то морально на него давило...
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Ось і потрібно запам'ятати всім водіям, що інколи виїзд на жовтий - це 510 штрафу, а може статися і смертельний випадок і жорсткий вирок. Висновок: Ну не можна на жовтий!!!
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"Видеозаписи, которые изучил суд, доказали нарушение правил дорожного движения со стороны обоих фигурантов дела: водителя авто Lexus 20-летней Елены Зайцевой и водителя авто Volkswagen Touareg 49-летнего Геннадия Дронова. Оба имели возможность увидеть друг друга и избежать столкновения. По первой видеозаписи видно, что в момент столкновения Зайцева выезжает на перекресток на красный сигнал светофора, а Дронов начинает движение на желтый", - отметил прокурор.

Если она на красный, а он на жёлтый? Хрень какая то.
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Між "выезжает на перекресток на красный сигнал светофора" і "начинает движение на желтый" - суттєва різниця. Можна розпочати рух на жовтий а виїхати на перехрестя на зелений сигнал світлофора.
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Зайцева должна 10 лет прожить на кладбище, ухаживая за могилами убитых ею людей и сотней других могил.. а то что на картинке, это санаторий две с половиной звезды, где Зайцева будет немножко страдать из-за отсутствия "калифорнийских роллов", а вместо "махито", компот из сухофруктов..
ЗЫ. у меня в пионерлагерях с 84 по 88 года жилищные условия были по жостче..
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Я сейчас не буду утверждать, бо реально не знаю. Просто хотелось бы верить, что в таких учереждениях после отсидки определенного срока и с хорошим поведением "осужденных" не отпускают домой на выходные?
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Та буде вона мати і роли, і махіто. Родичі привезуть, передачі дозволено. А за недозволене заплатять і передадуть.
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С такими темпами обыдлячивания водителей очень опасаюсь, что, не дай Бог, увижу и у нас такую "Зайцеву". За последние два дня, с началом весны и солнышка, чуть не поимели 3(!) лобовых(!) столкновения на тихих улицах субёрбии, патамушта дедули за рулем либо поворачивают на боковую улицу на большой скорости, либо прутся на парковке окровенно наср*в на надпись "въезд запрещен".
Признаюсь, в возможность лобового столкновения на тихих улочках спальных районов я верила слабо до тех пока, два года назад, ближе к Рождеству, мадам с детями не стала на хорошей скорости заворачивать а боковую улочку (левый поворот, то есть правый для правостороннего движения) и, из-за лени и спешки, не завернула не в свою полосу, а поехала посредине улицы, по которой - и бывает же такое - мчался Лексус ( а что бы ему не мчаться, раз есть колеса?). Столкновение было хорошим, машина мадам всмятку, разлился бензин, вызывали пожарных, засыпали бензиновую лужу песочком, а то воспламениться.
Повторю, лобовое столкновение было в тихом, спальном районе, на тихой боковой улочке частных одноэтажных домов.
Обыдлячивание такое обыдлячивание водителей при полном отсутствии где бы то ни было траффик полиции.
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Да оно бы и ладно, но лобовое как-то не хочется.
Пусть оно как-нибудь без меня, в их "пофигизменном" междусобойчике. где "два дебила - это сила".
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а вас там тоже права за сало раздают? Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 8403
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Царство небесное погибшим и пухом им земля ."Око за око, зуб за зуб" так написано в Библии. Если родственники погибших не исполнят библейский Закон, то зайцевы и будут безнаказанно убивать. Око за око.....!!!
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В Біблії є такі закони які протиречать один одному.
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Плохо ты библию читал...если тебя отимели в зад возьми в рот удалили по правой щеке, подставь левую
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то два разных людя писало. а переводчик наверное пьяный был, и где-то что-то недоглядел. бо есть и то, и то.
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Это две разных редакции Библии.За разьяснениями нужно к обращаться к жирным педофилам и ********* служителям культа,именуемыми в простонародье попами.Они разьяснят во что и как надо верить. Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 8780
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В торе(ветхом Завете) сказано-око за око,зуб за зуб.А в нагорной проповеди Иисус говорит- "Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую".
Кому,*** верить? Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 5604
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хоть так..раньше такие подруги получали условно....
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Согласен, это уже достижение для нашей системы.
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грех такое говорить, но иногда жаль, что у нас нет традиций кровной мести.
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Небольшой и средней тяжести - 10 смертей?

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Она не будет там полноценно отбывать наказание - это очевидно. Надо быть слишком наивным, чтоб в это поверить. Родаки занесут и она там будет находиться в максимальной комфортных условиях. А если хорошо шифроваться, то ее еще и отпускать будут на выходные. Это мне подробненько знакомый адвокат рассказал, распространенная практика в нашей стране.
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Зайцева на курорт, Дронов в ИТК-это приговор судебной системе Украины.
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Блин, как достали диванные юристы. Вы никак не поймёте, что нет никакой разницы, кто на какой свет проехал - на желтый или на красный. В правилах написано, что ехать нужно на зелёный, в противном случае это нарушение ПДД со всеми вытекающими. У Зайцевой и Дронова обоюдная форма вины. Другими словами, если бы Зайцева не нарушила ПДД и не проехала бы на красный свет, Дронов в неё не въехал бы, если бы Дронов не нарушил ПДД и не поехал бы на желтый свет - он не въехал бы в Зайцеву. Они виноваты одинаково. Есть действие их обоих - нарушение правил ПДД, есть последствия от их незаконных действий (нарушения ПДД) - ДТП и гибель людей, и есть причинно-следственная связь между действием и последствиями. Т.е. их обоюдные действия стали причиной наступивших последствий - ДТП и гибели людей.
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угу. а вот если бы сделали регулировку светофора "красный для всех на 5 секунд", что практикуется во многих городах, аварии не было бы вообще. тут виноват уже тот, кто этого не сделал.
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А если светофор объединить с таким девайсом на дороге, то нарушений немного поубавится.
Смертельна ДТП у Харкові: Зайцеву етапували до виправного центру на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 4870
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Для особо упоротых правоведов есть только один вопрос:
Вашему ребенку есть право выбрать шанс пересечься с одним из двух водил -
- стартующего на СВОЙ жёлтый, после того, как убедился, что никто из пешеходов не собирается гулять по зебре;
- несущегося на СВОЙ красный, после того как принялась "колёсико" и убедилась, что ей все похрену.

Ну и с кем бы ты "повстречал" своего ребенка???????

Удачи вам и вашему ребенку в выборе!
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Для любителей оправдывать дронова:
Фольксваген ударил Лексус через 2сек. после старта на скорости 40км/ч
Максимальный разгон до 100км/ч фольксвагена 6-7сек, то есть он разгонялся на максимуме. На видео видно как машина начинает движение, потом на долю секунды замирает, затем несется на всех парах. Замирание на старте происходит когда резко вдавливается педаль газа, корбка автомат переходит в спорт режим.
40км/ч в спорт режиме это граница первой передачи на максимальных оборотах! То есть удар был с силой всех лошадей под капотом
Чем отличается Дронов стартующий на максимальных оборотах на желтый, и набирающий сотню за 7секунд, по городу?
Разве что тем что не под наркотой
И желтый свет не разрешает движение!!!
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"На Миколаївщині в кінці 19 ст. Селяни влаштували самосуд місцевій знахарів із-за епідемії серед корів. Спочатку її запхали в мішок, били палками, потім намагались втопити в місцевому ставку. Бачачи, що вона не втопилася її закрили у власному будинку та підпалили з чотирьох сторін." Це з ютюба.
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пансионат Зори Украины на юбк. минус телевизор))
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Ця "тюрма" і умови проживання в ній для мажорів-злочинців на багато кращі ніж реальні умови життя мільйонів українців і саме головне що це все за кошти цих же українців!!!
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Посидит 1-2 года и отпустят за примерное поведение или по амнистии. Я считаю, что людей действия которых привели к гибели хотя бы одного человека, недопустимо отпускать раньше срока, с какой бы то ни было формулировкой.
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интересно, когда судье на улице прилетит такая зайцева?????
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