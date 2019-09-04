 США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.
"Доволі переконливою" ознакою цього, вважає Круз, є липневе голосування з результатом 20 проти двох у комітеті із закордонних справ Сенату. Воно передбачає запровадження санкцій проти суден, що допомагають Росії будувати газопровід у Балтійському морі. У Конгресі є підтримка для схвалення цього законопроєкту, вказав сенатор 3 вересня в Інституті Гудзона у Вашингтоні.
На планеті є лише п'ять компаній, здатних прокладати трубопроводи на морських глибинах, і це робить законопроєкт ефективним, вважає Тед Круз.
"Найкраще, що ми можемо зробити, - це позбавити" президента Росії Володимира Путіна грошей через його "агресивний мілітаризм", переконаний сенатор-республіканець.
Як повідомлялося раніше, "Північний потік-2", який передбачає постачання газу в обхід України, закінчений на понад 70%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.
Американський законопроєкт має здобути підтримку обох палат Конгресу, щоб стати законом. Конгрес повертається з літніх канікул наступного тижня.
Ну, то такэ
Перднуло в калюжу? йди жопу витри, одноклітинне.
Тед Круз придерживается крайне консервативных политических взглядов.
В вопросах внутренней и социальной политики Круз является противником абортов, Obamacare, однополых браков, легализации марихуаны, поддерживает смертную казнь, USA Freedom Act и право на свободное ношение оружия.
Повністю підтримує зовнішньо та внутрішню політику Трампа, практично очолює ту частину Конгресу, на яку спирається Дональд Трамп.
Ну-ну...
Т. Шевченко
Сколько этим можно кормить!!!! Это полный бред!!! Если бы хотели, то остановили бы давно!!! Реально они не хотят ссориться ни с РФ(вот Трамп ее хочет вернуть в G7), ни с Гкрманией и Францией!!!
А с приходом Зе им наплевать!!!! Пороха они не любили, но уважали, тк мешал сотрудничеству с РФ! А Зе это кула, а не партнер по переговорам, воно думает, что хорошо по..пи..здеть это итог переговоров,!!!!
Чумадан, вокзал, Ху№лостан!!!
Сенатору б економіку підучити, ***** витрачає багато грошей на дублюючі обхідні газогони - якщо їх зупинити, то в нього стане більше грошей.
гением, чтобы не понимать, что участие Германии, в данном проекте, сводится к выдаче разрешений на строитетельство. и на этом все. остальное делают частные компании. ты - гений?
Якби могли то вже давно зупинили б. Адже в даному випадку це будівництво в інтересах не лише Росії.
- 73 копейки. Распишись.
- Как 73 копейки? А где рупь?
- Рубль у вас удержан за халатное отношение к делу. Не понимаешь по-хорошему - будем бить тебя рублём. (с) "Мы из джаза"
цитата: "...предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию Источник: https://censor.net.ua/n3146293". причем, это не цитата сенатора, а "народное творчество". это штамп, это мина замедленного действия вложенная Киселевыми и взорвавшаяся в голове в нужный момент!
это все равно, как сказать, что украинская ГТС предназначена для транспортировки российского природного газа в Украину. не в Венгрию, не в Словакию или Болгарию, а в Украину. правда Украина всего лишь транзитер, но кто на это смотрит, правда? шоб вы знали, ребятки, Германия из СП-2 планирует забирать всего 5% газа, а все остальное транзитом на юг, в Австрию. но это ж, наверное, не кошерно в среду написать про возможную остановку строительства СП-2 предназначенного для транспортировки российского природного газа в Австрию (или Европу). Германия звучит куда привлекательней. тут будут и "Шмеркель" и "фрау Риббентропп", а кто назовет без интернета австрийских политических руководителей? так ото ж... шо же вы, засранцы, ещё накропаете?..
Лучше греться "плохим" американским газом, чем замерзать без " хорошего" кацапского . ! .
Напомнило , из "Кавказской пленницы " - имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями! .