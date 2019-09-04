EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Економіка, За кордоном
  4906  81
Все про:газопровід (214) США (5346) Північний потік (358)

 США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз

Американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Свобода.

"Доволі переконливою" ознакою цього, вважає Круз, є липневе голосування з результатом 20 проти двох у комітеті із закордонних справ Сенату. Воно передбачає запровадження санкцій проти суден, що допомагають Росії будувати газопровід у Балтійському морі. У Конгресі є підтримка для схвалення цього законопроєкту, вказав сенатор 3 вересня в Інституті Гудзона у Вашингтоні.

На планеті є лише п'ять компаній, здатних прокладати трубопроводи на морських глибинах, і це робить законопроєкт ефективним, вважає Тед Круз.

"Найкраще, що ми можемо зробити, - це позбавити" президента Росії Володимира Путіна грошей через його "агресивний мілітаризм", переконаний сенатор-республіканець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми з Польщею одностайні: Nord Stream 2 становить загрозу, - Зеленський

Як повідомлялося раніше, "Північний потік-2", який передбачає постачання газу в обхід України, закінчений на понад 70%, і Москва стверджує, що завершить проєкт до кінця 2019 року.

Американський законопроєкт має здобути підтримку обох палат Конгресу, щоб стати законом. Конгрес повертається з літніх канікул наступного тижня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146293
 
   
 Топ коментарі
 
У них законопроект готов. А у тебя по Галактике что-нибудь есть?
 показати весь коментар
 
Не, самый смак - это остановить строительство, когда останется тянуть пару километров. США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 852
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
головне що електорату Трампа на це байдуже, а конкуруюча лавочка може собі піаритись до нестями
 показати весь коментар
 
не кизди, Крус - один із найближчих однодумців Трампа. І курс на знищення ПП-2 провадить саме Трамп, а не дєрьмократи.
Перднуло в калюжу? йди жопу витри, одноклітинне.
 показати весь коментар
 
Не, самый смак - это остановить строительство, когда останется тянуть пару километров. США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 852
 показати весь коментар
 
 
странная информация.."могут остановить"))) мы тоже можем покорить Галактику...но не будем))
 показати весь коментар
 
 
У них законопроект готов. А у тебя по Галактике что-нибудь есть?
 показати весь коментар
 
 
Законопроектом Трампа не змусиш, це його прерогатива вводити санкції
 показати весь коментар
 
я пуєю від політолухів цензора. Ви б спочаику першоджерела вивчали чи шо, перш ніж в калюжу пердіти.
Тед Круз придерживается крайне консервативных политических взглядов.

В вопросах внутренней и социальной политики Круз является противником абортов, Obamacare, однополых браков, легализации марихуаны, поддерживает смертную казнь, USA Freedom Act и право на свободное ношение оружия.

Повністю підтримує зовнішньо та внутрішню політику Трампа, практично очолює ту частину Конгресу, на яку спирається Дональд Трамп.
 показати весь коментар
 
я ж не против что бы москалям перекрыли всё что можно....
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Санкції санкціями, але коли б у Польщі чи на Україні хоча б хтось мав яйця, усі ці потоки давно б підірвали шахтарі, які знайшли в копальнях вибухівку з часів Варшавського договору.
 показати весь коментар
 
"Серед степу широкого на Вкраїні милій"
Т. Шевченко
 показати весь коментар
 
Вкраїні... І Україні москалю.. Це дві великі Різниці
 показати весь коментар
 
скажи це 73% дебілів, які обрали прєзіка, готового стати на коліна перед ******.
 показати весь коментар
 
Ну, с ладошки )(уйла точно никто клевать не будет.
 показати весь коментар
 
 
зедебіли, ви вже стоїте на колінах перед ******, як обіцяв ваш прєзік?
 показати весь коментар
 
Це запитує чувак, який топить за другана масковії Трампа Незрозуміло, кого ти називаєш "зедебіли"? 85% виборців, які не підтримали твого хазяїна вальцмана на президентських виборах, чи 96% - на парламентських?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Американский сенатор Тед Круз считает, что Соединенные Штаты могут остановить строительство газопровода "Северный поток-2", предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию.

Сколько этим можно кормить!!!! Это полный бред!!! Если бы хотели, то остановили бы давно!!! Реально они не хотят ссориться ни с РФ(вот Трамп ее хочет вернуть в G7), ни с Гкрманией и Францией!!!
А с приходом Зе им наплевать!!!! Пороха они не любили, но уважали, тк мешал сотрудничеству с РФ! А Зе это кула, а не партнер по переговорам, воно думает, что хорошо по..пи..здеть это итог переговоров,!!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ти зранку вийди у двір, стань під своїм будинком, і камлай "Армійамовавіра". І чекай, поки твій соєвий божок повернеться в крісло Президента.
 показати весь коментар
 
Москальский дух за українською мовою не сховаешь! Патріот ВКраїни не дозволить собі тролити святі для українця слова Армія, Мова, Віра!!!!!
Чумадан, вокзал, Ху№лостан!!!
 показати весь коментар
 
 
Им и на зе плевать и на пороха, они делают это для себя, чтобы свой газ продать, что ссовпадает с интиресами Украины
 показати весь коментар
 
есть один ньюанс который сейчас как бы тормозит это дело.Цена на скраплений газ штатовский получается дороже мордорского газа.Если амеры "изыщут" возможность уравнять цены(т.е. торговать в убыток или без прибыли) то вариант с вытеснением цапов с рынка газа в Европе не такой уж и призрачный.По нефти ситуация наоборот.Амеры на сегодня стали практически лидерами по добычи черного золота и упорно продолжают идти в этом направлении.В том что борьба за рынки здесь имеет место быть сомнений нет.Непонятна только до конца роль Трампутина.Почему он так настойчиво тянет за уши своего тезку из Московии?В чем там интерес?Ведь не может же он быть просто идиотом?
 показати весь коментар
 
Хочет дружить с путиным против китая, и не допустить их дружбы против сша
 показати весь коментар
 
Ну, СП неплохая посадочная площадка для будущих Курсов, Лошариков и ныряющих пердолетов с Кузи. Хотя, там и сам Кузя нырять собрался со всеми пердолетами сразу.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
це показують останні дослідження в пердології?
 показати весь коментар
 
"Найкраще, що ми можемо зробити, - це позбавити" президента Росії Володимира Путіна грошей через його "агресивний мілітаризм", переконаний сенатор-республіканець."

Сенатору б економіку підучити, ***** витрачає багато грошей на дублюючі обхідні газогони - якщо їх зупинити, то в нього стане більше грошей.
 показати весь коментар
 
В світі не так багато суден-трубоукладчиків, якщо їх санкціями приложити, то хто, наприклад, кластиме від хезраєля в Європу трубу, яку підтримує Держдеп?
 показати весь коментар
 
Если Штатам удастся остановить СП 2 на финальной стадии, во что слабо верится, то будет нанесён колоссальный имиджевый и финансовый урон мокшандии и лично пуйлу, его просто выставят идиотом(ЛОХОМ) на весь мир, умудрившимся вложиться в трубы и их прокладку по морю, а в результате просто похоронить тоны железа на морском дне.
 показати весь коментар
 
 
Та і ще сухопутна ділянка від Ямала до Балтійського моря обійшлась кремльгазу в кілька раз дорожче за морську. Проте всі ж (принаймі в кого є розум) усвідомлюють, що вже нічого не зупиниться.
 показати весь коментар
 
Если гипотетически предположить, что Штаты изначально спланировали эту комбинацию , с привлечением Германии в эту игру и кидком на финальной стадии, то вырисовывается красивейший американский гибрид. Ну это так, предположения..
 показати весь коментар
 
Валера, надо быть гением, чтобы не понимать, что участие Германии, в данном проекте, сводится к выдаче разрешений на строитетельство. и на этом все. остальное делают частные компании. ты - гений?
 показати весь коментар
 
Остановить, потом пуст вернут Крым, выплатят лярдов 200 репараций, и попробовать проложить газовую трубу с США в Европу. Можно даже за счет военного бюджета. Така Северный Поток 2 будет хорошо и постоянно питать агрессора деньгами, на которые будут предприниматься усилия по развалу Европы.
 показати весь коментар
 
 
з якого лиха США має підписуватись за країну, в якій 73% знлохів проголосували за те, щоб стати перед ****** на коліна. Проголосували - ставайте і не тяффкайте.
 показати весь коментар
 
Иначе дорогим американским солдатам придется умирать за Нарву.
 показати весь коментар
 
Ню-ню............... США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 5551
Якби могли то вже давно зупинили б. Адже в даному випадку це будівництво в інтересах не лише Росії.
 показати весь коментар
 
 
Це будівництво взагалі не в інтересах "пересічних" будь-де. Просто розпил бабла на будівнитві дублюючих потужностей.
 показати весь коментар
 
Розпил бабла + свідоме створення умов до чергового поділу Східної Європи.
 показати весь коментар
 
нефть - вот основной источник дохода рф. газ на 2-м месте.
 показати весь коментар
 
Тоді як США експортують газ чи ні - отримують користь в будь-якому разі, в останньому випадку - від зниження внутрішніх ринкових цін. вялікім ця ідея ніяк в голову не вміщається.
 показати весь коментар
 
ещё пару раз нефть с хлором попробуют толкнуть и пойдут лесом.
 показати весь коментар
 
Не тяніть. Вводять санкції. А то бла-бла і всьо.
 показати весь коментар
 
 
Хотеть и ,трахнуть - это как-бы. разные вещи.
 показати весь коментар
 
 
Во всем виноват Обама при нем все началась... США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 3120
 показати весь коментар
 
Думаю, що Пєця буде крисячити навіть на довічному(з конфіскацією). Добре, окрім кашла красти там буде нема чого США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 1043
 показати весь коментар
 
Идея отличная. Но верится с трудом , наблюдая скотское двуличное поведение трампа
 показати весь коментар
 
 
в том то и дело, что Трамп и Сенат (уж не говоря о Конгрессе), это - разные вещи.
 показати весь коментар
 
 
Лучшее, что мы можем сделать, - это лишить президента России Владимира Путина денег...

- 73 копейки. Распишись.
- Как 73 копейки? А где рупь?
- Рубль у вас удержан за халатное отношение к делу. Не понимаешь по-хорошему - будем бить тебя рублём. (с) "Мы из джаза"
 показати весь коментар
 
 
Цензор, как всегда, дипломатически "точен" в выражениях. мне просто интересно, какая самка собаки составляет тексты? и где редактор? мать его так. это же самое настоящее разжигание антинемецких настроений!
цитата: "...предназначенного для транспортировки российского природного газа в Германию Источник: https://censor.net.ua/n3146293". причем, это не цитата сенатора, а "народное творчество". это штамп, это мина замедленного действия вложенная Киселевыми и взорвавшаяся в голове в нужный момент!

это все равно, как сказать, что украинская ГТС предназначена для транспортировки российского природного газа в Украину. не в Венгрию, не в Словакию или Болгарию, а в Украину. правда Украина всего лишь транзитер, но кто на это смотрит, правда? шоб вы знали, ребятки, Германия из СП-2 планирует забирать всего 5% газа, а все остальное транзитом на юг, в Австрию. но это ж, наверное, не кошерно в среду написать про возможную остановку строительства СП-2 предназначенного для транспортировки российского природного газа в Австрию (или Европу). Германия звучит куда привлекательней. тут будут и "Шмеркель" и "фрау Риббентропп", а кто назовет без интернета австрийских политических руководителей? так ото ж... шо же вы, засранцы, ещё накропаете?..
 показати весь коментар
 
 
Ціна газу для Австрії через Німетчину не зменьшиться. А от безпека зменьшиться точно. Бо не буде Європа відчувати себе безпечніше, якщо паРаша захопить Україну. Раші треба готуватись до секвестру бюджету, бо ціна на нафту марки Ural таки падає США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 1140 США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 5006
 показати весь коментар
 
 
какая мне разница какая будет цена на газ в Австрии? я, вообще, думаю, что они не весь газ потреблять будут, а только часть, а остальное продавать в ту же Словакию или куда там они планируют. ты прав в том, что безопасность Европы не улучшится от СП-2, только причина не в газе или газопроводе, а в больной голове Кремля. когда Крым аннексировали, можно было перекрыть укр.ГТС? конечно можно. но этого никто не сделал. 1000 причин нашли.
 показати весь коментар
 
нужно только правильный момент выждать


 показати весь коментар
 
 
Могли бы давно бы остановили , а так один звиздёж.
 показати весь коментар
 
Ох как хочется втюхать народу свой дорогой газ! Кстати, он не только дороже, но греет хуже Знаем, плавали
 показати весь коментар
 
.....
Лучше греться "плохим" американским газом, чем замерзать без " хорошего" кацапского . ! США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 2716 .
 показати весь коментар
 
 
Якщо в Раші добре горить тайга, то це не означає, що російський газ горить краще американського.
 показати весь коментар
 
Могут остановить строительство , и -остановят , это две большие разницы . США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 8330 . У США возможность есть но нет желания , иначе СП2 даже и не начинал бы строиться ..
Напомнило , из "Кавказской пленницы " - имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но... не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями! США можуть зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2", - американський сенатор Круз - Цензор.НЕТ 1554 .

 показати весь коментар
 
Эти твердолобые американцы никогода не спешат и не сврачивают с намеченой цели.
 показати весь коментар
 
Раньше нужно было чтоб компании и не начинали, а сейчас уже 80% проложено.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору