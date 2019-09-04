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 Політика України, Суспільство
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Все про:сайт (124) ЦВК (793) Сліпачук (64)

 ЦВК запустила новий вебсайт

3 вересня Центральна виборча комісія запустила новий вебсайт, який повністю замінить попередній, створений ще в 2004 році, що має стати основним каналом комунікацій ЦВК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Структурою нового ресурсу передбачено доступ до основних розділів інформації, які містилися і в попередній версії. Однак зі значно полегшеною процедурою пошуку. Так, крім інформації про Комісію та її діяльність, користувачі зможуть знайти відповідні нормативні акти, дізнатися будь-яку інформацію про вибори, направити електронне звернення та багато іншого", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що цьому сприятиме сучасний, адаптований до всіх мобільних пристроїв інтерфейс сайту.

"Запустити новий сайт ЦВК було одним із багатьох першочергових завдань нового складу Комісії з питань комунікації з виборцями. Перед нами стояло завдання розробити просту структуру і зручну навігацію. А головне - зробити сайт адаптивним і врахувати всі побажання і пропозиції величезної кількості користувачів, які розуміли, що попередній сайт вже занадто застарілий для сучасного світу. Сподіваюся, що таке оновлення сподобається користувачам", - зазначила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.

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Новий сайт ЦВК було розроблено за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).

"Успішне адміністрування історично важливих виборів у 2019 році стало ще одним підтвердженням бажання ЦВК бути більш прозорим інститутом. Запуск нового сайту Комісії є проявом прагнення до ефективного обміну інформацією, встановлення діалогу та модернізації. Ми в IFES пишаємося тим, що за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), британської допомоги (UK Aid) від уряду Великої Британії та Міністерства міжнародних справ Канади стаємо частиною важливих ініціатив, які в подальшому покращують підзвітність організації, доступ до інформації та допомагають зміцнити здатність ЦВК адмініструвати вибори на високому рівні", - сказав старший директор, старший міжнародний радник з виборів Міжнародної фундації виборчих систем (IFES Україна) Пітер Ербен.

Зазначається також, що сайт найближчим часом працюватиме в тестовому режимі. Це зроблено для того, щоб користувачі мали можливість долучитися до вдосконалення ресурсу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146292
 
 
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а ссылки на сайт ЦИК дать не ?
жадность слива веса страницы ?
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Ну кого эта статья интересует и так знает ссылку.
Шо там ее запоминать: cvk.gov.ua
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Сколько денег распилили заплатили разработчикам ? Или своими силам код по сусекам наскребли. Думаю пару миллионов гриваков ЦВК запустила новий вебсайт - Цензор.НЕТ 1237
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ВП-КОНТЕНТ? угу заметил) Это шоб моцкалям сломать было проще Написали на вордпресе, а заплатили как за на друпале
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