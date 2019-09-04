 Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Павлополя - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Новогнатівки - з великокаліберних кулеметів;

- поблизу Водяного - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Троїцького - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Кримського - зі стрілецької зброї;

- неподалік Попасної - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник здійснив обстріл позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Водяного з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.