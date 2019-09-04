 Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:
- двічі неподалік Павлополя - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новогнатівки - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Троїцького - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Кримського - зі стрілецької зброї;
- неподалік Попасної - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник здійснив обстріл позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Водяного з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
«А ДЛЯ ЧЕГО ИМ ОРУЖИЕ, ОНИ Ж ВОТ-ВОТ ПОМИРЯТСЯ С ПУТИНЫМ»: ТРАМП ЗАСОМНЕВАЛСЯ В НЕОБХОДИМОСТИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ.
https://www.vatra.net.ua/a-dlya-chego-im-oruzhie-oni-zh-vot-vot-pomiryatsya-s-putinym-tramp-zasomnevalsya-v-neobhodimosti-*******-pomoshhi-ukraine/?fbclid=IwAR2-*******************************************************
Замість хаяти Мордор та ***** . нападають на Зеленського .
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Але не судилося. Я не звинувачую нікого, просто запам'ятайте-кожна людина заслуговує на те, що з нею зараз відбувається. Так само можна сказати і про масштаби цілої країни.
Wellcome to Malorussia!
Горіть у пеклі москалі!!!
Сумно. Пораненим - вижити! ***** і **************- горіти у Пеклі
найскорішого одужання соколом ясним і невеликих шрамів...
дуже сумне і болюче те фальшиве і брехливе
пєрємірієхрен зна шо