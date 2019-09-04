EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  836  23
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5479) поранення (1503) Донбас (12896) операція Об'єднаних сил (1540)

 Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

3 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 10 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- двічі неподалік Павлополя - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новогнатівки - з великокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік Новотроїцького - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Троїцького - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Кримського - зі стрілецької зброї;
- неподалік Попасної - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли населені пункти Хутір Вільний і Троїцьке із 82-мм мінометів, - СЦКК

"За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 1 раз порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник здійснив обстріл позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Водяного з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146291
 
 
 Топ коментарі
 
Порох не собирался мириться с )(уйлом и бойцы давали ответ на огонь. Зеленый наркоша собирается мириться с )(уйлом и запретил отвечать огнем. Кацап, где твоя логика?
 показати весь коментар
 
ЗЕДЕБІЛИ, ПОЗДОРОВЛЯЮ, ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ.
«А ДЛЯ ЧЕГО ИМ ОРУЖИЕ, ОНИ Ж ВОТ-ВОТ ПОМИРЯТСЯ С ПУТИНЫМ»: ТРАМП ЗАСОМНЕВАЛСЯ В НЕОБХОДИМОСТИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ.

https://www.vatra.net.ua/a-dlya-chego-im-oruzhie-oni-zh-vot-vot-pomiryatsya-s-putinym-tramp-zasomnevalsya-v-neobhodimosti-voennoj-pomoshhi-ukraine/?fbclid=IwAR2-Z5iSHEoi6aGyjhQcm_C6GOKVSzTFL_6AoqINl64faqiTcloRCZd2APU
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ЗЕДЕБІЛИ, ПОЗДОРОВЛЯЮ, ВИ ЗРОБИЛИ ЦЕ РАЗОМ.
«А ДЛЯ ЧЕГО ИМ ОРУЖИЕ, ОНИ Ж ВОТ-ВОТ ПОМИРЯТСЯ С ПУТИНЫМ»: ТРАМП ЗАСОМНЕВАЛСЯ В НЕОБХОДИМОСТИ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ.

https://www.vatra.net.ua/a-dlya-chego-im-oruzhie-oni-zh-vot-vot-pomiryatsya-s-putinym-tramp-zasomnevalsya-v-neobhodimosti-*******-pomoshhi-ukraine/?fbclid=IwAR2-*******************************************************
 показати весь коментар
 
 
Ну дю-ю-ю-юже подобається мені порохоср ..
Замість хаяти Мордор та ***** . нападають на Зеленського .

..Чотирьох українських воїнів поранено на Донбасі. За добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7332
 показати весь коментар
 
 
Порох не собирался мириться с )(уйлом и бойцы давали ответ на огонь. Зеленый наркоша собирается мириться с )(уйлом и запретил отвечать огнем. Кацап, где твоя логика?
 показати весь коментар
 
 
Дауніто, а чи не тим самим займались зрадофіли/малороси/уставшие коли гавкали порох астанаві вайну, а тепер он воно як то все пукін
 показати весь коментар
 
 
ти теж устал ат вайни гріючи сраку на дивані, зедебільне?
 показати весь коментар
 
 
ти вже стоїш на колінах перед ****** разос із своїм зебуїном та 73% подібних тобі істот?
 показати весь коментар
 
 
А чим ти, зебіле, займався 5 років? І нахріна зброя "партії миру любою ціною"?
 показати весь коментар
 
Сподіваюся, всі пам'ятають що більшість ;порохоботів; були проти Трампа?
 показати весь коментар
 
 
"Сподіваюся", що санітари таки тебе таки знайдуть і відвезуть на примусове лікування до психлікарні.
 показати весь коментар
 
Не бажай іншим того, через що регулярно проходиш сам.
 показати весь коментар
 
 
А це до чого тут? А ви до речі з за ************* на усю голову Трампа?
 показати весь коментар
 
на всю голову ************* є американські дєрьсократи та гейропейські ліберасти, якщо шо.
 показати весь коментар
 
Ага, одним неспровокованим, фактично не поясненим "наїздом" на Іран (не підтриманим Европою) трамп через підвищення цін на нафту поклав на рівному місті ***** додаткові десятки млрд. долларів! До чого тут "дєрьсократи та гейропейські ліберасти" (терміни лапотних недофашиків до речі)? А зустрічі з окурком кремлівським з обніманнями, наміри затягти кацапію до Г-8, репетування про надмірну (!!!) допомогу Україні! Трамп відверто відробляє вкладені у нього мордвою гроші...
 показати весь коментар
 
і це була їхня дурість. Трамп захищає національні інтереси США, на відміну від дєрьмократів, які під нього лягли. Ну, а якщо 73% зоотєчєствєнніков воліють стати перед ****** на коліна - то чому Трампу має бути більше за них треба?
 показати весь коментар
 
Запам'ятайте "трампоборці" - якщо 73% істот проголосувало за прєзіка, що оголосив свою готовність стати перед ****** на коліна, то Трамп не буде -за них відстоювати суверінітет та територіальну цілісність країни, в той час як ці істоти перед ****** на колінах стоятимуть. І я його в цьому вповні підтримую.
 показати весь коментар
 
 
Був в України історичний шанс стати демократичною країною населеною впевненими в своїй ментальній ідентичності особистостями...
Але не судилося. Я не звинувачую нікого, просто запам'ятайте-кожна людина заслуговує на те, що з нею зараз відбувається. Так само можна сказати і про масштаби цілої країни.
Wellcome to Malorussia!
 показати весь коментар
 
 
Найшвидшого одужання.
Горіть у пеклі москалі!!!
 показати весь коментар
 
 
Судячі по тому, яких дуже важких поранених привозять до Мєчнікова, то кацапи на конвеєр поставили тренування своїх снайперів по живим мішеням - нашим воїнам! Майже безперешкодно! Втрати кожен день під час цього перемирення! А нові диктатори- керманичі чешуть язиками про що завгодно, тільки не про це, навпаки, брєд про односторонній відвід, ремонт мосту та інші "перестать стрелять". Може прєзік наш твердо заявити: продовжите обстріл - і ми вас...?
Сумно. Пораненим - вижити! ***** і **************- горіти у Пеклі
 показати весь коментар
 
 
Логика уклониста понятна - молчу,значит все хорошо.Но чем руководствуется хомчак?Ведь такими действиями гаранта дойдет до того,что парни начнут увольняться и страна останется без армии.Хомчак,что вам дороже - карьера или страна?Своим слюнтяйством о пленных ВАЗ попал в путинский капкан - хочешь их получить,давай, донбасским убийцам,амнистию и автономию.Но самое печальное,что он не может отдать приказ на адекватный ответ,потому,что сорвется предполагаемый обмен.Хотя он сам не знает будет обмен или нет.Я думаю путин будет таскать,за нос,лошарика еще долго.
 показати весь коментар
 
 
А шо, Хомчаку вперше українських воїнів під розстрвл підставляти?
 показати весь коментар
 
четверо... і які поранення не відомо...навряд подряпини
найскорішого одужання соколом ясним і невеликих шрамів...
дуже сумне і болюче те фальшиве і брехливе пєрєміріє хрен зна шо
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору