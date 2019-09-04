EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  522  12
Матеріали за темою:
Все про:Діденко (3) корабель (562) Крим (7377) прокуратура (1853)

 За час окупації на територію Криму незаконно зайшли понад 600 суден з різних країн, - прокуратура АРК

На територію АР Крим за час російської окупації від 2014 року незаконно зайшло понад 600 суден.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомила речниця прокуратури АРК Катерина Діденко.

"Починаючи із 2014 року, на територію тимчасово окупованого Криму незаконно зайшли понад 600 суден з різних країн", - зазначила Діденко.

За її словами, наразі у слідчих ГУ СБУ в АР Крим перебуває 4 кримінальні провадження, в яких розслідується 61 епізод про факти порушень суднами порядку в’їзду-виїзду на територію окупованого півострова, процесуальне керівництво у яких здійснюється прокуратурою АР Крим.

Нагадаємо, 10 серпня 2019 року, у ході кримінального провадження за фактом порушення порядку в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію, прокуратура АР Крим провела обшук у м. Херсон на судні "Мрія". У червні 2015 року це ж судно, але під назвою "Вілга", поставляло паливо для підрозділів Чорноморського флоту РФ у м. Севастополь.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Капітан "Мрії", яка постачала паливо для підрозділів ЧФ РФ, відмовився добровільно прямувати в українські порти, - ДПСУ. ФОТО

Відтоді судновласник танкера неодноразово змінювався, а з 2018-го його власником стало ТОВ "Тефін", яке під час покупки в колишніх власників отримало висновок про відсутність будь-яких претензій до танкера з боку правоохоронних і митних органів України.

19 серпня Херсонський апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції з приводу арешту судна "Мрія", на судно накладено арешт.

Детальніше про ситуацію навколо судна "Мрія-Вілга" читайте в статті Юрія Бутусова "Чому "Мрію-Вілгу" намагаються сьогодні врятувати від арешту в Херсоні?".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146290
 
 
 Топ коментарі
 
Не стесняйтесь арестовывать. Бейте так сказать по карману.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не стесняйтесь арестовывать. Бейте так сказать по карману.
 показати весь коментар
 
 
По ходу он сам по себе, отдельно и не заморачивается.
 показати весь коментар
 
Український нарІд, та його керівництво, НЕ заперечують. Він вже пробачив віджим криму. Він хоче миру, з загарбником, все пробачає і вибачається за супротив. То чому ж інші держави мають страждати ?
 показати весь коментар
 
І що тут такого? За час окупації на територію Криму незаконно зайшли понад 600 суден з різних країн, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 3160
Крим живе своїм життям.
Відпочиваючи там цим літом, спілкувався з місцевими. Є звичайно певні нарікання. Але масового бажання повернутись до складу України немає. А без бажання жителів, навряд чи вдасться повернути Крим.
 показати весь коментар
 
А що там з бажанням чеченців, дагів, якутів, татар, башкирів.........За час окупації на територію Криму незаконно зайшли понад 600 суден з різних країн, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2615
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору