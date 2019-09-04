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Все про:будівництво (410) екологія (471) Мінрегіонрозвитку (74)

 У містах змінять правила висадки дерев, - Мінрегіонрозвитку

В Україні планують оновити державні будівельні норми з благоустрою, зокрема в частині озеленення, і повністю змінити застарілі норми висадки та поливу дерев уздовж вулиць, на алеях та площах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Як зазначається в повідомленні, пропонується висаджувати лише великомірні дерева з правильно сформованою кроною. При цьому передбачати професійні системи посадки дерев у міських умовах, які сприяють більш ефективному їхньому поливу, а також спеціальні панелі, що не дозволяють кореням "підривати" покриття над ними.

"Наприклад, у Канаді працює подібна система TreeParker, яка забезпечує необхідний простір для росту кореневої системи, витримує транспортні навантаження і додатково сприяє управлінню зливостоками", - йдеться в повідомленні.

У Мінрегіонбуді наголошують, що протягом 1 року 1 дерево може охолоджувати повітря не гірше ніж 10 безперервно працюючих кондиціонерів. Дерева вбирають у себе близько 13 тисяч літрів дощової води щороку і фільтрують близько 28 кілограмів забруднень.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146289
 
   
 Топ коментарі
 
Потому что, там понимают и думают только деревья?
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Чё-чё? Бярозы ?
Расстрелять бы вас за «чё» и за бярозы.
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В городах изменят правила высадки деревьев, - Минрегионразвития - Цензор.НЕТ 7554 Потужна рехворма от ЗЕкоманды.... Следующая на очереди рехворма -- изменение правил высадки цветочков на клумбах. Ну то уже сразу после того как внесут поправки в Конституцию и сделают рузький язик вторым государственным, дадут Даунбасеку автономию и признают Крым кацапским.
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В Києві, особливо біля метро Дарниця регулярно крали та рубали дерева. Хоч би це ерипинили, а не приймали закони, які ніхто не виконує.
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А в Одессе ничего не рубили..., Но!!!
Уже который год подряд гусеницы нагло жрут не только старую шелковицу, но все подряд, даже орех!
А это, ну по жизни, дерево, которое так защищало себя, что под ним даже трава не росла. А сейчас стоят такие себе "икебаны" голые, без листьев , высотой в 10 метров..(((
Почему не защищают то, что уже есть? - понимаю, что вопрос в воздух.....
Зелентресты, а-ууууу
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В трухановській адесе ..нищать повіністю Ботанічний сад !!!
А вийшло всього до сотні активістів на супротив !
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Думаю, новая власть должна поднять ответственность за вырубку деревьев и загрязнение рек. С Днепром сейчас просто катастрофа. Он обмелел и местами заростает по берегам, развиваются водоросли и загнивает вода, а это водная артерия всей Украины.Прежняя преступная и безответственная власть просто ср-ла под себя,загрязняла то что пьет и чем дышит, вырубывала все - от парков до карпатских лесов, она относилась к стране как варвар. Сейчас посмотрим как эта власть прекратит загрязнение Днепра и вырубку деревьев и насадит новые леса.
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Чё тут думать? Берёзами всё засадить надо по самый поребрик! Дело говорю.
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Чё-чё? Бярозы ?
Расстрелять бы вас за «чё» и за бярозы.
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Потому что, там понимают и думают только деревья?
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Наверное. Кто знает? Роисся это загадка завёрнутаая в тайну, как говорил старина Чёртиль. Эх побывать бы там, посмотреть на *****, да и придушить его слегка. Но как туда проникнуть, за желёзный занавес этого таинственного места?
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Разве что сесть на ежедневный поезд Киев-Масквабад?
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"Роисся это загадка завёрнутаая в тайну, как говорил старина Чёртиль"(с)
Это страна, как лошадь, взятая в шоры.. или в колючую проволоку,
но - "каждый выбирает по себе - женщину, религию, ДОРОГУ"
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Берези в Україні вирубуються під корінь. Тут не потрібні «любители родных берёз»😂🤣😂🤣😂
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Я бывал на Роиссе. Знаете как там называют март? Март! Дебилы совершенно не чтут берёзу!
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У березы самая большая теплоотдача)
Дрова из нее как раз классные, но из за большого количества дегтя забивают дымоход)
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Сильно быстро прогорают, все тепло вылетает в трубу.
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В этой области уже всё давно придумано умными людьми. Просто нужно научиться перенимать успешный опыт, а не придумывать велосипед. Да, главное не воровать бюджетные деньги выделенные на эти мероприятия.
Заранее напишу, бо щас начнётся: Кличко ни в чем не виноват, каштаны сами пропали.
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Не в спор
В Одессе тоже болеют каштаны
Повторюсь - это "зелентресты" - служба такая, их ответственность. Горзелентрест
.................
А написав, сопоставила названия
Тихо офигев, ушла осмысливать действительность(
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Каштаны везде болеют, к сожалению. Но, я про те итальянские розовые каштаны на Крещатике.
Горзелентрест - это да, нынче в тренде, можно запускать мем.
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Видел каштаны в столице Мордвы Саранск. Напротив универмага тамошнего росли за памятником Полежаеву. Правда давно это было. Лет 20 назад.
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Твоя моя не понимает. Свободолюбивая мордва Саранска бы тебя расстреляла, что ты их родину прировняла к какой-то Рассеи.
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Мне как-то по цимбалам, что бы сделала мордва Засранска. Возьмите и обнимите карту раськи, может вас попустит.
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А ты забавная, Иринка. Я обнимаю только карту Украины, завёрнутую в мою любимую вышиванку! Я патриот, в отличии от некоторых.
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А похож на сидящего на двух стульях...
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Те місто інакше як Засранськ, я не називаю, бо воно таким є по суті.
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Каштаны не сами пропадают и ропадают они не из-за таинственной болезни, а жрет каштаны КАШТАННАЯ МИНИРУЮЩАЯ МОЛЬ. (погуглите) Она мелкая, значительно меньше домашней. Раньше её практически не было. Потом границы разверзлись безо всякого контроля за такими биологическими объектами как вредители и сорняки. Теперь "маемо, те що маемо" виноватых как бы нет, а бороться с вредителем тоже никто не хочет. Поэтому вопросы к мэрам есть и немалые
В городах изменят правила высадки деревьев, - Минрегионразвития - Цензор.НЕТ 1709
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Потужна рехворма от ЗЕкоманды.... Следующая на очереди рехворма -- изменение правил высадки цветочков на клумбах. Ну то уже сразу после того как внесут поправки в Конституцию и сделают рузький язик вторым государственным, дадут Даунбасеку автономию и признают Крым кацапским.
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Зміни до Конституції ухвалять у 2020 році - представник Зеленського


Павло Калашник


04 вересня, 2019 01:50

В Офісі президента Володимира Зеленського розраховують ухвалити зміни до Конституції, внесені на розгляд парламенту, вже в 2020 році.

Про це заявив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, передає «Інтерфакс-Україна».
Спочатку ці зміни має розглянути Конституційний суд. За словами Веніславського, на це має піти 1-2 місяці.
«Після того як КС дасть висновок щодо їх відповідності статтям 156, 157 Конституції, Верховна Рада зможе попередньо ухвалити їх більшістю», - сказав він.
Представник президента зазначив, що в ОПУ розраховують, що попереднє схвалення відбудеться на цій сесії, а на наступній, яка відкриється в перший вівторок 2020 року, депутати підтримають ці зміни в цілому понад 300 голосами.
Нагадаємо, на засіданні 3 вересня Рада направила на розгляд Конституційного суду 7 законопроектів:Щодо позбавлення мандата народного депутата за прогули і кнопкодавство;Щодо скорочення кількості депутатів до 300;Документ, який дозволить «народу» вносити законодавчі пропозиції;Проєкт, який дозволить президенту призначати очільників НАБУ, ДБР, незалежних регуляторів та створювати такі регулятори;Про скасування адвокатської монополії;Щодо призначення уповноважених Верховної Ради;Щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради.
Також парламентарі на засіданні 3 вересня скасували депутатську недоторканність.

https://hromadske.ua/posts/zmini-do-konstituciyi-uhvalyat-u-2020-roci-predstavnik-zelenskogo
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та шо там, пихту вместо каштанов в Киеве и все путем - вечнозеленая бо пихтa ...

а если еще саженцы не вверх ногами вкапывать? - соблюдение правил высадки деревьев Минрегионразвития обеспечено...
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Это реакция на "саженцы не вверх ногами вкапывать"
Еще бы и законы принимать не тем местом, которым на стуле сидят
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не представляю себе Киев без каштанов.
а законы, про шо угодно, даже про саженцы,
кто тока в Украине не принимал - и ето пройдет...
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Пыхты, говорите? Не, пЫхты - это плохой фэн-шуй. В прошлом году говорили, что платаны будут сажать. Странное решение, всё-таки платаны более южное дерево, а в Киеве климат совсем не крымский.
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тут даже и не важно шо взамен...
тут важно взамен чего и где - в Киеве? платан или там пихта?
вместо каштанов? - не представляю....
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Да, символы нельзя менять, а каштан - это символ столицы.
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Да нет.. Главное - ЗАЧЕМ?! Єто главная проблема? Нет. Єто они дерибан бабла готовят. Вьі в курсе, сколько стоит один канадский клен в Украине? Его же везти будут... Такое уже бьіло...
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Усе засадити евкаліптами. Скільки бабла можна вкрасти🤔
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Низя эвкалиптами. Каштан - это визитная карточка Киева. Пусть он им и остаётся навсегда.
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По-перше, вони не виживуть, то я шуткував.
По-друге, і що дуже погано, ніхто і нікого більше питати не буде☹️
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Эвкалипты сушат почву. Их на болотах высаживают. В Абхазии и Израиле избавились от малярийных болот, благодаря австралийским эвкалиптам. Но нам они зачем?
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интересно, а директор по снегу в новом правительстве есть?
могу претендовать на зам. директора по снегу в отдельно взятом регионе ... В городах изменят правила высадки деревьев, - Минрегионразвития - Цензор.НЕТ 2110
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ГовЗЕСніг? Не чули, а воно буде, бо це є покращення, та не завтра а вже сьогодні🤔
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"пАрхатых" - тупое лахтинское или там ордловское.... - необучаемое...
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и ети твари прикрываются тем, шо им не дают "гаварить на радном изыке"
- да вы на нем шпрехать не умеете и никогда не научтесь, туповье .....
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какой же все таки ерундой занимается Минрегионразвития....
иногда кажется - ето персонаж вымышленный,
бо шо они развивают и в каких регионах нихто ни ухом ни рылом...
но маладцы - стараются!
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ЗЕбилы могут засадить только поле чудес закопав 5 сольдо в чмку под присмотром лисы Алисы и кота Бениния
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Выбор получился небольшой - саксаулы или смэрэки.
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короче надо узаконить новые высотки вместо деревьев.
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И все шо есть деревья под корень, бо не соответствуют новым нормам. А вместо них высотки. Теперь нет дерева - нет проблем!
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есть просьба от канадских и американских фермеров
до Минрегионразвития - не меняйте плиз,
правила высадки буряков, картопли, соняшныков и других сельхоз культур.
може как то квадратно-гнездовым или там гнездовато-кучковато-квадратным?
ну как всегда, короче, а то же замахаемся вас кормить с вашими експериментами.
сенк ю вери бога мач...
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я вибачаюсь, а де поділися наші, простигосподи, націоналісти?
(C)
@UA_Cibercat_
🤔😳
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Це ти про того баригу що забрав гасла ..*віра. мова. армія * ?

Так на допити в ГБР ходить В городах изменят правила высадки деревьев, - Минрегионразвития - Цензор.НЕТ 6016
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Ці зміни мають бути, але в першу чергу при озелененні територій повинні братися до уваги питання безпеки і саме дорожньої безпеки та і пішоходів також, адже дуже часто дерева, кущі висаджені так що є причиною страшних дорожніх пригод.
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Ну, для этого необходимо пару-тройку поправок в конституцию внести.
Как то так.
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Минрегион ничем полезным с момента его создания не отличился. Так изредка какие-то выдаются темы даже не второстепенной важности. Посадка деревьев - важно. А то, что деревья главные враги бизнесменов - не важно. Вырубаются леса, рощи. Это нормально. Нет, чтобы предложить борьбу с этим явлением, нет чтобы предложить регионам высаживать каждый год по миллиону деревьев.
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Мер Вінниці, буквально оголосив війну деревам. Позрубувались крепкі, гарні дерева. З "Зеленої перлини" місто перетворюється на фіг зна що!!! Де ні де висаджується привите , нежиттєздатне деревце. від якеого зокрема невеликого естетичного задоволення. ніякого толку. Так як і від керівників міста.
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Та ще як понатикають тих садженців через кожні 2 метри, а далі хоч трава не рости. Зате красіво. Поки вони маленькі.
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Деревья в последнее время только вырубают. Что-то не помню, чтобы новые сажали. В городах изменят правила высадки деревьев, - Минрегионразвития - Цензор.НЕТ 8326
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пару лет назад на Русановке высадили вдоль канала штук 150 маленьких лип. Засохли ВСЕ!
Деньги на полив разворовали?
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Треба в центрі міст висаджувати такі дерева які потім не будуть рости на 5 поверхів і при сильному вітрі падати на людей і автівки
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Климат в Украине меняется поэтому надо что-то предпренимать для селекции городских парков, улиц и скверов. Поддерживаю. Но и за леса не забывайте - садите новые.
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Очень важная рехворма . Наконец то ,, дождались .. Фух-х .. У містах змінять правила висадки дерев, - Мінрегіонрозвитку - Цензор.НЕТ 9521 .
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