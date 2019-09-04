 У містах змінять правила висадки дерев, - Мінрегіонрозвитку

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Як зазначається в повідомленні, пропонується висаджувати лише великомірні дерева з правильно сформованою кроною. При цьому передбачати професійні системи посадки дерев у міських умовах, які сприяють більш ефективному їхньому поливу, а також спеціальні панелі, що не дозволяють кореням "підривати" покриття над ними.
"Наприклад, у Канаді працює подібна система TreeParker, яка забезпечує необхідний простір для росту кореневої системи, витримує транспортні навантаження і додатково сприяє управлінню зливостоками", - йдеться в повідомленні.
У Мінрегіонбуді наголошують, що протягом 1 року 1 дерево може охолоджувати повітря не гірше ніж 10 безперервно працюючих кондиціонерів. Дерева вбирають у себе близько 13 тисяч літрів дощової води щороку і фільтрують близько 28 кілограмів забруднень.
Уже который год подряд гусеницы нагло жрут не только старую шелковицу, но все подряд, даже орех!
А это, ну по жизни, дерево, которое так защищало себя, что под ним даже трава не росла. А сейчас стоят такие себе "икебаны" голые, без листьев , высотой в 10 метров..(((
Почему не защищают то, что уже есть? - понимаю, что вопрос в воздух.....
Зелентресты, а-ууууу
А вийшло всього до сотні активістів на супротив !
Расстрелять бы вас за «чё» и за бярозы.
Это страна, как лошадь, взятая в шоры.. или в колючую проволоку,
но - "каждый выбирает по себе - женщину, религию, ДОРОГУ"
Дрова из нее как раз классные, но из за большого количества дегтя забивают дымоход)
Заранее напишу, бо щас начнётся: Кличко ни в чем не виноват, каштаны сами пропали.
В Одессе тоже болеют каштаны
Повторюсь - это "зелентресты" - служба такая, их ответственность. Горзелентрест
.................
А написав, сопоставила названия
Тихо офигев, ушла осмысливать действительность(
Горзелентрест - это да, нынче в тренде, можно запускать мем.
Павло Калашник
04 вересня, 2019 01:50
В Офісі президента Володимира Зеленського розраховують ухвалити зміни до Конституції, внесені на розгляд парламенту, вже в 2020 році.
Про це заявив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, передає «Інтерфакс-Україна».
Спочатку ці зміни має розглянути Конституційний суд. За словами Веніславського, на це має піти 1-2 місяці.
«Після того як КС дасть висновок щодо їх відповідності статтям 156, 157 Конституції, Верховна Рада зможе попередньо ухвалити їх більшістю», - сказав він.
Представник президента зазначив, що в ОПУ розраховують, що попереднє схвалення відбудеться на цій сесії, а на наступній, яка відкриється в перший вівторок 2020 року, депутати підтримають ці зміни в цілому понад 300 голосами.
Нагадаємо, на засіданні 3 вересня Рада направила на розгляд Конституційного суду 7 законопроектів:Щодо позбавлення мандата народного депутата за прогули і кнопкодавство;Щодо скорочення кількості депутатів до 300;Документ, який дозволить «народу» вносити законодавчі пропозиції;Проєкт, який дозволить президенту призначати очільників НАБУ, ДБР, незалежних регуляторів та створювати такі регулятори;Про скасування адвокатської монополії;Щодо призначення уповноважених Верховної Ради;Щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради.
Також парламентарі на засіданні 3 вересня скасували депутатську недоторканність.
https://hromadske.ua/posts/zmini-do-konstituciyi-uhvalyat-u-2020-roci-predstavnik-zelenskogo
а если еще саженцы не вверх ногами вкапывать? - соблюдение правил высадки деревьев Минрегионразвития обеспечено...
Еще бы и законы принимать не тем местом, которым на стуле сидят
а законы, про шо угодно, даже про саженцы,
кто тока в Украине не принимал - и ето пройдет...
тут важно взамен чего и где - в Киеве? платан или там пихта?
вместо каштанов? - не представляю....
По-друге, і що дуже погано, ніхто і нікого більше питати не буде☹️
могу претендовать на зам. директора по снегу в отдельно взятом регионе ...
- да вы на нем шпрехать не умеете и никогда не научтесь, туповье .....
иногда кажется - ето персонаж вымышленный,
бо шо они развивают и в каких регионах нихто ни ухом ни рылом...
но маладцы - стараются!
до Минрегионразвития - не меняйте плиз,
правила высадки буряков, картопли, соняшныков и других сельхоз культур.
може как то квадратно-гнездовым или там гнездовато-кучковато-квадратным?
ну как всегда, короче, а то же замахаемся вас кормить с вашими експериментами.
сенк ю вери бога мач...
(C)
@UA_Cibercat_
🤔😳
Так на допити в ГБР ходить
Как то так.
Деньги на полив разворовали?
деревья конечно! а вы что подвумали?