 Україна програла справу в ЄСПЛ за позовом громади свідків Єгови в Кривому Розі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в рішенні суду.
Згідно із заявою, влада Кривого Рогу відмовилася виділити церкві земельну ділянку для проведення служби, чим порушила права громади відповідно до статті 9 Конвенції та статті 1 "Про захист власності".
Суд вирішив, що права єговістів були порушені, оскільки мерія міста не надала в оренду одній із парафій земельну ділянку і дозволу на будівництво місця відправлення культу.
Суд визнав порушення цих статей, присудивши церкві компенсацію 1000 євро за моральну шкоду і 6000 євро за судові стягнення і витрати.
Гитлер тоже самое сказал про иеговистов в 1936 году.
чаплинда ?
Что не скажешь про рпцешников...
"Мы называем некоторых людей "дикарями" только потому, что их занятия отличаются от наших...". (Томасс Гоббс).
даже безтеисческих, типа коммунизма )))))))
В общем ответка прилетела от людей явно не религиозных... Которые по концовке ему сказали - извини ничего личного нам просто заплатили...
Фейс в общем размалевали нормально, не говоря уже за то , что хромал минимум неделю... Думаю заказчику понравилось...
получают землю, а им надо покупать,
это правильно ?
вы бы про мечети,
вот где собираются зомби ...
Петики, конечно, могут скинуться, помочь своему президенту. Авось, он не оставит их без довольствия...
Есть подозрение, что он хотел взятку, а иги отказали...
Вот и он им в ответ отказал...
Неплохо бы теперь им ГБР туда отправить...
веяние времени...
- ?
- Ой простите,- не с того начал. Вы верите в Бога?