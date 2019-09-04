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Все про:Кривий Ріг (263) Європейський суд з пр... (214)

 Україна програла справу в ЄСПЛ за позовом громади свідків Єгови в Кривому Розі

Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити парафії "свідків Єгови" з Кривого Рогу компенсацію в розмірі 7 тисяч євро у справі від 13 квітня 2010 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в рішенні суду.

Згідно із заявою, влада Кривого Рогу відмовилася виділити церкві земельну ділянку для проведення служби, чим порушила права громади відповідно до статті 9 Конвенції та статті 1 "Про захист власності".

Суд вирішив, що права єговістів були порушені, оскільки мерія міста не надала в оренду одній із парафій земельну ділянку і дозволу на будівництво місця відправлення культу.

Суд визнав порушення цих статей, присудивши церкві компенсацію 1000 євро за моральну шкоду і 6000 євро за судові стягнення і витрати.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146288
 
 
 Топ коментарі
 
Вы не одиноки в своих желаниях.
Гитлер тоже самое сказал про иеговистов в 1936 году.
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Уж лучше гнать всяких рпцшников или других пгмнутых чем вот этих. Пока что они, как по мне, самые адекватные. Не такие агресивные как пгмнутые. Ко мне приходят, приносят брошурки. Я им вежливо отвечаю что атеист и мы с улыбками прощаемся.
Что не скажешь про рпцешников...
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Гнать к чертовой матери этих чертей надо.
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Гнать к чертовой матери этих чертей надо.
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Вы не одиноки в своих желаниях.
Гитлер тоже самое сказал про иеговистов в 1936 году.
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Адик тоже сектантов не любил? По-моему, он только собак любил, вот только не знаю, любил ли он кошек.
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Почему же не любил? Ещё как любит и любезно развозил их по оздоровительным лагерям отдыха и труда.
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а вы любите ******** гундяева и его секс.партнёра
чаплинда ?
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Уж лучше гнать всяких рпцшников или других пгмнутых чем вот этих. Пока что они, как по мне, самые адекватные. Не такие агресивные как пгмнутые. Ко мне приходят, приносят брошурки. Я им вежливо отвечаю что атеист и мы с улыбками прощаемся.
Что не скажешь про рпцешников...
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Свідки Ієгови не адекватні, але я проти репресій за релігійною ознакою. РПЦ є адекватними ворогами України, але і до них не треба репресій. Всі повинні відповідати лише по закону.
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Ali Hasan РПЦ веде підривну діяльність,їм по закону нічого не зробити.
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Треба доказувати де є підривна робота, іншого шляху нема.
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Тоді лише перехід громад до ПЦУ, але нова влада по суті блокує цей процес.
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Ali Hasan Немає священників в достатній кількості,та й населення саме цього не хоче.
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Всі ми бачили як громади переходили до ПЦУ, тому населення хоче.
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с зелиным "термосом" зебенята не пойдут в пцу
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Поузнавайте про них побольше и ваше мнение изменится. Одна из самых опасных сект, ещё саентология во главе с Томом Крузом мозги запудривает наивным буратинам.
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Радянський і агресивний атеїзм теж був запудренням мізків та нічого нормального не зробив.
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Ali Hasan Вони не були справжніми атеїстами,а тільки себе так називали.Ми ж знаємо,звідки там вуха росли і хто був у зачатків комунізму і які там були сектантські споруди і сектантські пам'ятники.
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Так і зараз по суті багато атеїстів підтримують РПЦ, тому я не відокремлюю одних атеїстів від інших. Вони всі разом тримаються. На добраніч.
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Ali Hasan Справжні атеїсти чи агностики не підтримують жодну церкву і жодну релігію.Ну хіба що вимушено ПЦУ.
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Может лучше ислам запретить? Дикие аллахакбары постоянно убивают людей.
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А "дикие христиане" не убивали? На руках христиан крови не меньше... Не в религии дело, а в людях, её исповедующих... Кстати, эти "дикие аллахакбары" имели ещё в средние века, большую веротерпимость, чем "христолюбивые"... Если "не в курсе", так поинтересуйся... Раб, принявший мусульманство, становился свободным человеком. Рабыня, родившая ребёнка, от мужа-мусульманина, автоматически становилась свободной, даже если сохраняла свои верования. Только в мусульманском мире уважались чужие верования, сохранялись культовые сооружения других религий... Ты много мечетей, синагог знаешь, в Европе, до 19 века? А в Южной Европе, Анатолии, Сирии, Ираке, сохранились и православные, и католические культовые объекты, и последователи этих религий... Напомнить одну из причин восстания Хмельницкого, гайдамацкого восстания? Других восстаний, начиная с времён создания Речи Посполитой, и начала католической экспансии на восток?
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свободная женщина в рамках мусульманства??? не смешите )))))))))
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А я не "смешу"... Почитай тот же Коран, религиозные толкования шариата... Имеется в истории Украины, позорный случай - из очередного похода на Крым атаман Сирко вывел большое количество украинских пленников. Когда вёл их в Украину, часть их взбунтовалась, желая возвратиться обратно. Сирко, скрепя сердце, согласился. Около пяти тысяч бывших невольников, двинулись обратно... Ночью Сирко отправил за ними, вдогонку, молодых казаков, и те вырубили возвращающихся, *******... Если-бы, в Крыму, среди мусульман, было хуже, чем в Украине, это произошло-бы?.... Положение "райи", в Крыму и Турции, было намного легче, чем крепостничество в России и Польше...
"Мы называем некоторых людей "дикарями" только потому, что их занятия отличаются от наших...". (Томасс Гоббс).
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Не нужно лезть в дебри истории.Христиане прекратили заниматься религиозными убийствами, мусульмане - нет. Сейчас мусульмане занимаются взрывами людей, ножевыми атаками на прохожих и массовыми расстрелами на религиозной почве.
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"Режет" не "вера", а деньги... Христиане, сейчас, не режут... Они резали в прошлые веках... "Нарезались", захватили гегемонию в мире, и сейчас им выгоднее воевать не вооружением, а финансами... А мусульмане сейчас, тоже хотят себе "места под солнцем...". Вот и всё...
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Так дело в том, что это не религии. Саентологию вообще придумал писатель-фантаст и мошенник. Почитайте про Хаббарда, очень колоритная персона была.
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irenka ko Це саме можна сказати за всі інші релігії.
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Согласна, но, все остальные религии хотя бы имеют многовековой стаж, в отличие от этих новоделов.
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irenka ko Це не аргумент,а навпаки вони набралися майстерності.
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Как-то мне не хочется приравнивать секты и религии. Всё-таки, это не совсем одно и тоже.
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"Иренка", а ЧЕМ ИМЕННО отличается "секта" от "религии"? Количеством последователей? Количеством молельных мест?...Наличием (или отсутствием) единого религиозного центра, с церковной иерархией?... И там и там, имеются соответствующая религиозная идеология, культ определённого (определённых божеств), свои символы, культовые особенности... К Вашему сведению, христианство, в самом своём начале, было ни чем иным, как иудейской сектой, в которой последователи обожествили своего проповедника... Протестанты - лютеране, кальвинисты, тоже начинали, как "сектанты", вышедшие из католицизма... То же самое, сейчас - у мормонов, хлыстов, духоборов, и так далее.... Возьмите зороастризм (огнепоклонничество). Сторонников данного религиозного течения, сейчас, очень мало, они сконцентрированы на территории северо-запада Индии, практически, не имеют культовых сооружений... Однако, они считаются адептами одной из мировых религий... А тех же "свидетелей Иеговы" полно по всему миру, и их считают "сектантами"... Иудеи не имеют чётко выраженной церковной иерархии, однако, считаются мировой религией...При теперешнем разделении церкви и государства, религия и секта, практически, ничем, друг от друга, не отличаются... Можно собрать некоторое количество поклонников, например, "Святой сосиски", или "Великомученика Виктора Фёдоровича", разработать перечисленные мною, в самом начале, отличительные признаки, и зарегистрировать это религиозное учреждение, доказав, что это верование не противоречит общечеловеческим и государственным устоям... И вот вам "новое религиозное течение"...
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иудеи основоположники всех монотеистических религий, особенно для гоев ))))....
даже безтеисческих, типа коммунизма )))))))
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Задам "риторический" вопрос: "Это "перемога", или "зрада"?" Имеем то, что имеем... Даже греки, давшие миру демократию, римляне, создавшие мировую империю и давшие миру основы современного законодательства, подобного сделать, не смогли, а приняли христианство... Если умный человек "на голом месте", создаёт "финансово-промышленную империю (тот же Нобель, Гейтс), он - "успешный бизнесмен"... А если люди создают религию, "производные" от которой вершат судьбы мира, то как именовать их?...
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вы глубоко ощибаетесь. самая древняя монотеистическая религия описывает Верховную Личность Ишвару. и в ведической древности ее исповедовали на огромной территории включая Украину
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Самое экстремистское - лишение общения исключенных, и отказ от переливания крови. Это меньшее зло чем в рпц-упц-пцу.
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А Вы попробуйте их грубо послать с матами без применения физической силы. Я не сторонник таких методов, хотя не знаю как они довели моего сотрудника, что он не сдержался в эмоциях...
В общем ответка прилетела от людей явно не религиозных... Которые по концовке ему сказали - извини ничего личного нам просто заплатили...
Фейс в общем размалевали нормально, не говоря уже за то , что хромал минимум неделю... Думаю заказчику понравилось...
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А за что? Мешают вашей секте рпц стричь овец?
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irenka ko. Ви не праві. Гнать треба Х**ла і його "русскій мір".
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Да да.. вы правы.. начнём гнать.. Но начнём с Вас..
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Чому їм не купити земельну ділянку замість вимог до міськради?
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то, что всякие мусульмане и прочие секты
получают землю, а им надо покупать,
это правильно ?
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Это люди-одуванчики, их обижать грех! Правда они как минеральная вода и не вредят, и пользы не приносят, но обижать тех, кто не творит зла нельзя!
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У ціх церквах одуванчики ті, кого одуванили. А їхне керівництво є хижаками.
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я не могу сказать ничего о их начальстве, так как не сталкивалась с этим близко, но когда вижу этих бедных зомби, понимаю, что это неизлечимая болезнь, поэтому настаиваю на том, что их нужно воспринимать на ровне с людьми с синдромом Дауна, а вот тех, кто причиняет таким зло, нужно наказывать.
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Вы сами ответили на свой вопрос - бедные зомби! Вот именно в таких зомби и пытаются превратить всех людей верхушка яхвистов, в этом и заключается главная опасность
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А остальные секты,а их предостаточно, разве не пытаются превратить своих прихожан в зомби, в покорную паству овец, рабов? Почему такое предвзятое отношение именно к еговистам?
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у них одна церковь,
вы бы про мечети,
вот где собираются зомби ...
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Вы лжёте и не краснеете.. У всех есть возможность узнать об их руководителях.. лично
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поверьте, стрелять нужно не в ту сторону, это не та проблема, которую нужно решать силой.
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А ці Свідки Ієгова на расєю та ДурНР іски не подали,де їх заборонили як терорристмчні організації?
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Этот мусор нужно запретить полностью, а не компенсацию им выплачивать.
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"Власти Кривого Рога отказались выделить церкви земельный участок" Так это Зеля виноват! Петики, вы чо, все уснули? Это его родина, пусть платит.

Петики, конечно, могут скинуться, помочь своему президенту. Авось, он не оставит их без довольствия...
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тоість ми з вами заплатили дорогому адвокату та йєговістам сім тон зєлєні із-за расп..гільдяйства міськради крога
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Скорее за жлобство...
Есть подозрение, что он хотел взятку, а иги отказали...
Вот и он им в ответ отказал...
Неплохо бы теперь им ГБР туда отправить...
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кибуцык бы какой в Кривом Роге замесили - криворожские власти бы и выделили...
веяние времени...
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Как можна верить в такой суд.Аферисты,мошенники могут претендовать на безнаказаность..
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Если в Кривом Роге в равной степени не выделяют земли в аренду для других конфессий то 10000 евро не дорогая цена для отказа от нового окультного сооружения для города. Если при отказе йоговым выделяется попам или кому то еще, ну...в таком случае на месте криворожан я бы возмущался...
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Смотрел клип Ленинграда -Иисус...эх и похабщина, хе-хе, хотя сама музыка годная - четкий дром...с прискорбием узнал что он снимался в Украине...куда же ниже падать... Украина проиграла дело в ЕСПЧ по иску общины свидетелей Иеговы в Кривом Роге - Цензор.НЕТ 7194
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Как можна аферистам и лжецам давать справедливость?
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Как можна мошеннику дать добро на обман(грабеж)?...Как..
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Стану шаманом и вся Украина должна мне будет..
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Вставлю свои пять копеек. Я к свидетелям Иеговы относился очень даже хорошо,-хотя бы из за того,что их гонял кремлевский придурок! Но события последнего времени РАДИКАЛЬНО поменяли мое мнение об этих людях! Не буду вдаваться в подробности,скажу лишь,что я очень МНОГО помогал одному такому типу,но он оказался подлым,жадным буквально до крохоборства человеком,который на добро ответил мне свинским поведением.Если раньше его все тихо ненавидели,но не трогали,потому что он крутился возле моей задницы,то теперь,после того как я изменил свое мнение о нем,все окружающие дружно вытирают о нем ноги.Я немного прочитал о них,и сделал вывод ,что исходя из ихней веры о том,что ЛИШЬ ОНИ ПРАВЫ,как верующие,то они ко всем людям относятся СВЫСОКА,ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО,что и подтверждается ихним поведением.После того как этот тип пришел один раз ко мне домой,(Ого -как у тебя красиво!),ко мне домой,как минимум три раза заявлялись ихние люди и звонили в калитку-я их вежливо отправлял по своим делам. Сейчас я с нетерпением жду,чтобы они еще раз заявились,чтобы гнать их пинками и сделать заявление в полицию.
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- Здравствуйте. Перепишите на меня свою квартиру.
- ?
- Ой простите,- не с того начал. Вы верите в Бога?
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Вони настирливі до немогу. Колись припхались і до мене з своїми брошурками написаними парускі і самі розмовляли теж нарєчієм. Кажу тут вам не расєя і закрив двері у них перед носом. Через кілька днів знов припхались, тільки вже інші. Шпрехають українською що аж від зубів відскакує і брошурки вже українською. Довелось вказати їм відповідний напрямок руху.)))
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Як на мій погляд справа зараз не стільки в суті окремого релігійного згромадження , скільки в питанні хто конкретно буде сплачувати ці 7 тисяч євро. Справа не така вже давня і маю надію , що ще живі ті посадові особи, які приймали рішення у відмові надання земельної ділянки. Люди вони думаю далеко не бідні і було б цілком логічним зобов'язати їх сплатити всю цю суму, а не перекладати їхній "косяк" на платників податків.
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Я раньше лояльно относился к Свидетелям Иеговы. Но потом на реальных примерах увидел во что они людей превращают. Буквально пол года и человек превращается в зомби не способного мыслить самостоятельно и не представляющего свою жизнь без "братьев и сестер" из секты. В начале человек кажется нормальным, но когда присмотришься страшно становится.
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любая власть от маленкого села до города міліоніка под контролєм рпц мп с іх подачі блокіруютца рєшєнія по зємлє а цєркві ат лубянскай рпц как гріби под каждим окном Україна програла справу в ЄСПЛ за позовом громади свідків Єгови в Кривому Розі - Цензор.НЕТ 8006 так било пєтя попитался разорвать етот ад путьом отбора монополіі на рєлігію вєдя томос но злидні нє оцєнілі
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Черные риелторы,они участвуют в грабеже и убийствах слабозащищеных.
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