 Суддю, який дозволив слідчі дії щодо ексглави Окружного суду Вовка, можуть притягнути до відповідальності, - "Слідство.info"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.info"
Йдеться про суддю Мелітопольського міськсуду Запорізької області Віктора Фоміна.
"Члени Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 18 вересня розглядатимуть питання про притягнення мене до дисциплінарної відповідальності", - написав він.
Як додав суддя, Вища рада правосуддя розглядатиме скаргу адвоката Андрія Зайця, який представлятиме інтереси колишнього голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.
"Під час роботи в Солом’янському суді я давав дозвіл на проведення слідчих дій у справі про можливе незаконне збагачення Вовка та інших суддів Окружного адміністративного суду Києва", - розповів Віктор Фомін.
Водночас Фомін відмовився розповідати, про які саме слідчі дії йдеться, пославшись на таємницю слідства.
Адвокат Павла Вовка Андрій Заєць повідомив "Слідству.info, що "не пам’ятає" деталей скарги.
За словами судді Фоміна, дисциплінарна справа щодо нього може завадити йому брати участь у конкурсі до Вищої ради правосуддя. Адже догана, яку він отримав торік, унеможливила його участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду.
За даними слідства, Павло Вовк, будучи на посаді голови Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), нібито через небажання проходити оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) створював перешкоди в діяльності окремих її членів.
Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.
Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.
Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.
Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.
Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.
До того ж Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.
пока мы только видим ручную портновскую помойку гбр.
Это все, что нужно знать о нынешнем режиме.
чертейкрыс по углам? А где-то за кадром тихо посмеивается "великий комбинатор" Коломойский вместе с Богданом.
-Ну что? Как мы их всех сделали?)))
Крім того, на його думку, справу треба продовжувати, скасувавши недоторканність суддів.
«Звідки у суддів стільки майна, золота, рахунків, офшорів? Такі мають бути позбавлені мантії і жодної недоторканності. Суддівська корпоративність, яка перетворилася на монополію - «їм гроші - вони рішення», ми їй теж маємо покласти край», - додав політик.
Так само, як вважає нардеп, має бути і щодо президента.
«Я думаю, що має бути політична воля самого Володимира Зеленського і від його фракції, щоб показати всім громадянам, що тепер недоторканних немає - це тоді правильний крок», - констатував Валентин Наливайченко. https://zik.ua/news/2019/09/04/znyattya_nedotorkannosti__vazhlyvyy_krok_ale_shche_ne_svyato__nalyvaychenko_1639529
Об этом Ющенко сообщил в Facebook, передает «Слово и Дело».
По его словам, в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ на аналогичное решение Печерского суда.
«Соответствующие решения судьи приняли в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного отчуждения Межигорья в пользу Виктора Януковича. В начале лета ГПУ выдвинула мне подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году», - подчеркнул Ющенко.
ГПУ просила арестовать имущество Ющенко с целью обеспечения возможной конфискации его в будущем. Но данных о том, что Ющенко отчуждает свое имущество, суд не получил.
Отметим, стоимость имущества оценивается в 540 млн грн, это четыре земельных участка на территории Старобезрадичского сельсовета в Киевской области, также половина из 17 участков в Новых Безрадичах, кафе с жилым помещением, жилой дом с хозяйственными зданиями и сооружением и еще один дом.https://ru.slovoidilo.ua/2019/09/04/novost/politika/sud-otkazal-genprokurature-areste-imushhestva-yushhenko
Закон авторства пятого Президента Украины Петра Порошенко был принят Радой для экономии времени. Об этом на брифинге заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.
"Это был самый быстрый путь сделать так, чтобы народные депутаты стали такими же, как и все остальные граждане страны. Мы могли пойти другим путем, но на это понадобился бы год, а может, и больше. Мы считаем, что здесь не столько важно, кто является создателем закона и кто написал, а принципиально, кто его принял", - сказал Разумков.
Однако и подготовка закона, его формулировка и взвешенность тоже имеют значение. В свое время законопроект, предложенный Порошенко, прошел все стадии, положенные при подготовке, включая оценку Конституционного суда, что дало возможность проголосовать оперативно.
Вместе с тем КСУ высказал свои замечания касательно возможного вмешательства в деятельность депутатов после отмены иммунитета.
"Принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти", - отметил суд.
Суть принятого документа сводится к изъятию из 80 статьи Конституции двух частей, в которых идет речь о гарантии депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.
"Внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в следующей редакции: статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету", - сказано в тексте документа.
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3 сентября Верховная Рада Украины, как и прогнозировало ZN.UA, внесла изменения в статью 80 Конституции Украины, которым отменила депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020 года. Решение поддержали 373 депутата из 404 присутствующих в зале на тот момент. Голосов против не было, но трое депутатов воздержались от голосования, а 28 вообще не нажали ни одну кнопку, то есть не голосовали.
Напомним, на первой сессии Верховной Рады девятого созыва 30 августа народные депутаты в первом чтении одобрили проект закона №7203 о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, внесенный в парламент еще 8-го созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко.
В июне 2018 года Конституционный суд Украины дал заключениеотносительно соответствия этой инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона, однако предыдущая Верховная Рада его так и не рассмотрела.
В понедельник, 2 сентября, парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять в целомзаконопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.ПО МАТЕРИАЛАМ: ZN.UA / РБК-УКРАИНА / УНН
Зафігачити купу заліза в космос за допомогою програм штучного інтелекту ми здатні, а впаяти строгача з конфіскацією при набагато меншій кількості модифікаторів для прийняття правильного рішення, ми чомусь ніяк не наважимося.
Заяц по-заячьи "не помнит" детали жалобы. Неперспективненькое дело.