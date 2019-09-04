 Суддю, який дозволив слідчі дії щодо ексглави Окружного суду Вовка, можуть притягнути до відповідальності, - "Слідство.info"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.info"

Йдеться про суддю Мелітопольського міськсуду Запорізької області Віктора Фоміна.

"Члени Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 18 вересня розглядатимуть питання про притягнення мене до дисциплінарної відповідальності", - написав він.

Як додав суддя, Вища рада правосуддя розглядатиме скаргу адвоката Андрія Зайця, який представлятиме інтереси колишнього голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

"Під час роботи в Солом’янському суді я давав дозвіл на проведення слідчих дій у справі про можливе незаконне збагачення Вовка та інших суддів Окружного адміністративного суду Києва", - розповів Віктор Фомін.

Водночас Фомін відмовився розповідати, про які саме слідчі дії йдеться, пославшись на таємницю слідства.

Адвокат Павла Вовка Андрій Заєць повідомив "Слідству.info, що "не пам’ятає" деталей скарги.

За словами судді Фоміна, дисциплінарна справа щодо нього може завадити йому брати участь у конкурсі до Вищої ради правосуддя. Адже догана, яку він отримав торік, унеможливила його участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, Павло Вовк, будучи на посаді голови Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), нібито через небажання проходити оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) створював перешкоди в діяльності окремих її членів.

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Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.