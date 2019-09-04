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 Суддю, який дозволив слідчі дії щодо ексглави Окружного суду Вовка, можуть притягнути до відповідальності, - "Слідство.info"

Суддю Віктора Фоміна, який дав дозвіл на слідчі дії щодо ексглави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка та його колег, можуть притягнути до дисциплінарної відповідальності.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Слідство.info"

Йдеться про суддю Мелітопольського міськсуду Запорізької області Віктора Фоміна.

"Члени Третьої дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя 18 вересня розглядатимуть питання про притягнення мене до дисциплінарної відповідальності", - написав він.

Як додав суддя, Вища рада правосуддя розглядатиме скаргу адвоката Андрія Зайця, який представлятиме інтереси колишнього голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

"Під час роботи в Солом’янському суді я давав дозвіл на проведення слідчих дій у справі про можливе незаконне збагачення Вовка та інших суддів Окружного адміністративного суду Києва", - розповів Віктор Фомін.

Водночас Фомін відмовився розповідати, про які саме слідчі дії йдеться, пославшись на таємницю слідства.

Адвокат Павла Вовка Андрій Заєць повідомив "Слідству.info, що "не пам’ятає" деталей скарги.

За словами судді Фоміна, дисциплінарна справа щодо нього може завадити йому брати участь у конкурсі до Вищої ради правосуддя. Адже догана, яку він отримав торік, унеможливила його участь у конкурсі до Вищого антикорупційного суду.

За даними слідства, Павло Вовк, будучи на посаді голови Окружного адмінсуду Києва (ОАСК), нібито через небажання проходити оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС) створював перешкоди в діяльності окремих її членів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Члени Вищої ради правосуддя пояснили, що відвідували Офіс Президента перед розглядом питання про відсторонення глави ОАСК Вовка для "участі в експертних зустрічах". ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

Пізніше стало відомо, що прокуратура підготувала повідомлення про підозру для керівництва і чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва за фактами втручання в діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

НАБУ опублікувало матеріали негласних слідчих дій, з яких випливало, що Людмила Денісова подала позов про скасування рішень НАЗК проти неї. Суддя Вовк використав цей факт для того, щоб "переконати" Денісову допомогти йому провести нові конкурси на членів ВККС і забезпечити перемогу "потрібних" людей. Денісова "почула" прохання голови ОАСК і переможцем конкурсу став Микола Сірош, який попередньо пройшов співбесіду у Вовка. Після цього був звільнений єдиний члена ВККС, який користувався підтримкою громадськості Андрій Козлов, і на його місце оголошено конкурс.

Сергій Горбатюк заявив, що керівництво ГПУ затягує підписання підозр суддям Окружного адмінсуду.

Ініціатива "Декларація небайдужих" зажадала від Зеленського, СБУ, ВР і Денісової реакції на справу Окружного адмінсуду Києва.

Вовк вважає, що аудіозаписи Національного антикорупційного бюро нібито з його голосом у справі про можливе втручання суду в роботу держорганів, змонтовані, а розмови спотворені.

До того ж Вовк переконаний, що нинішнє керівництво країни в особі президента Володимира Зеленського та його команди не має стосунок до обшуків у суді і кримінального переслідування суддів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146286
 
 
 Топ коментарі
 
Что все? Как раз судья вовк - это и есть мафия. А вот наказать хотят того, кто дал разрешение на следственные действия по отношению к самому нечестному судье.
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"хорошую" систему "правосудия" создал "реформатор" петя порошенко, шоб ему икалось на этом и на том свете!
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Настоящий беспредел судьи устроили после того, как Порошенко устранили от власти. Только после этого на свободу стали выпускать всех, кого заключили под стражу по обвинениям в сепаратизме. Только после этого в страну стали слетаться, как мухи на д..мо, все деятели времен Яныка, которые давно забыли сюда дорогу и уже нашли себе второю родину у паРашинских берегов. И только при нынешнем правительстве возможна ситуация, когда обвиняют судью, посмевшего "разрешить следственные действия в отношении" другого судьи "по делу о возможном незаконном обогащении".
Это все, что нужно знать о нынешнем режиме.
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Судебная реформа - неотложная задача новой власти. Сейчас судьи безнаказанно выносят неправомерные решения, совершают преступления, берут взятки (колядуют), а законы выписаны так,что хороших судей просто выживают, а плохих снять практически невозможно и нет желания. Судьи - не боги и должны подчиняться правосудию так же как и все и наказание за преступления должны нести не просто как все , а в двойном размере, потому что являются образцом законности.
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Судейская мафия ещё не поняла что это все
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Что все? Как раз судья вовк - это и есть мафия. А вот наказать хотят того, кто дал разрешение на следственные действия по отношению к самому нечестному судье.
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"хорошую" систему "правосудия" создал "реформатор" петя порошенко, шоб ему икалось на этом и на том свете!
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Я правильно понимаю, что до него был честный и неподкупный суд? Или причинно следственные связи слишком сложные для зебилов?
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нет. до него был продажный и коррумпированный, но благодаря порошенковской "судебной реформе" - "судьи" устроили в стране настоящий беспредел!
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И назвали это успешной реформой и верховенством права
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чтож увидим.что будет при зелеНой падали.
пока мы только видим ручную портновскую помойку гбр.
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Порохоботы воют. Значит Зеленский все правильно делает
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Сказав чистокровний британець Приходько Судью, который разрешил следственные действия в отношении экс-главы Окружного суда Вовка, могут привлечь к ответственности, - "Слідство.info" - Цензор.НЕТ 1003
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Сеня! Вы дурак? Разве от судейского беспредела "воют" одни порохоботы? "Воют" все у кого нема бабла для принятия решения "по закону". И твой Зелебеня пока еще НИЧЕГО не сделал, чтобы обуздать зарвавшихся судеек. И НИЧЕГО нет о судебной реформе в повестке этой ВР
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зеля позвал портного для улучшения судов )))))
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а чи не кум мародерського падла звів нанівець справи проти портнова ?
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Настоящий беспредел судьи устроили после того, как Порошенко устранили от власти. Только после этого на свободу стали выпускать всех, кого заключили под стражу по обвинениям в сепаратизме. Только после этого в страну стали слетаться, как мухи на д..мо, все деятели времен Яныка, которые давно забыли сюда дорогу и уже нашли себе второю родину у паРашинских берегов. И только при нынешнем правительстве возможна ситуация, когда обвиняют судью, посмевшего "разрешить следственные действия в отношении" другого судьи "по делу о возможном незаконном обогащении".
Это все, что нужно знать о нынешнем режиме.
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зебіли? та вони навть не розуміють простої істини, що президент України не має повноважень керувати судами, створювати та розпускати їх на власний розсуд...
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Ничего страшного Богдан и ко эту систему доведут до совершенства и сбоев , как при Пете уже давать не будет Всё только по команде с зе офиса 😂
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А что не так в этой реформе (ну, кроме идиотской и заказной адвокатской монополии)? И почему при Порохе суды так не быковали?
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Петя вроде тоже юридический окончил а на допросы в ГБР с двумя адвокатами ходит
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Что и требовалось доказать))) "Великий реформатор" Вова разбился об скалы судебного беспредела. Интересно, как долго ему будет удаваться списывать свою беспомощность (или преступное покровительство) Судью, который разрешил следственные действия в отношении экс-главы Окружного суда Вовка, могут привлечь к ответственности, - "Слідство.info" - Цензор.НЕТ 7711 на папередников? Паства застыла у телеэкранов . Где же этот бесстрашный Голобородько на лисопеде? Судью, который разрешил следственные действия в отношении экс-главы Окружного суда Вовка, могут привлечь к ответственности, - "Слідство.info" - Цензор.НЕТ 7419 Почему он не разгонит всех этих судейских чертей крыс по углам? А где-то за кадром тихо посмеивается "великий комбинатор" Коломойский вместе с Богданом.
-Ну что? Как мы их всех сделали?)))
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вован уже разбирается - баклан, черт, трубу не снимает ....
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У вована сейчас на повестке ВР. Ему не до судейских дрязг. Щас напринимают законов, с помощью которых можно будет всех загнать под лавку. А потом он выйдет весь такой красивый в красных труселях и на распальцовке криворожской быдлоты объяснит, почему судья Вовк ему дороже всех родных)))
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Когда уже ГБР вплотную возьмётся за самую главную платформу коррупции-СУДЕЙ высших и специализированных судов?Уже многократно ВСЕ наши партнёры чуть ли не "носом тыкали" нам в том,что мы НЕ СМОЖЕМ стать частью объединённой Европы,если не наведём порядок прежде всего в судебно-следственных органах..."волкам"-зоопарки на пожизненное...
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«В перший день я написав заяву і відмовився від всіх пільг і привілеїв. Відмовився від дипломатичного паспорта. А чому я маю бути з дипломатичним паспортом? Мені цілком комфортно с паспортом громадянина України. Я відмовився від інших пільг, що стосуються спецлікарні, інші депутати також мають відійти від неї. Маємо цю лікарню нарешті законом передати багатодітним. Чому в нас топ-чиновники лікуються в іншій лікарні і іншими ліками? Я вважаю, що так не має бути. Тому, скасування недоторканності - це важливий крок, але це ніяке не свято, треба йти далі», - відзначив пан Наливайченко.
Крім того, на його думку, справу треба продовжувати, скасувавши недоторканність суддів.
«Звідки у суддів стільки майна, золота, рахунків, офшорів? Такі мають бути позбавлені мантії і жодної недоторканності. Суддівська корпоративність, яка перетворилася на монополію - «їм гроші - вони рішення», ми їй теж маємо покласти край», - додав політик.
Так само, як вважає нардеп, має бути і щодо президента.
«Я думаю, що має бути політична воля самого Володимира Зеленського і від його фракції, щоб показати всім громадянам, що тепер недоторканних немає - це тоді правильний крок», - констатував Валентин Наливайченко. https://zik.ua/news/2019/09/04/znyattya_nedotorkannosti__vazhlyvyy_krok_ale_shche_ne_svyato__nalyvaychenko_1639529
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Ответ постой. Не при этой власти. Не зря же они Портнова запустили
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А что за высшие и специализированные суды?
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Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию Генпрокуратуры на отказ Печерского райсуда Киева арестовать имущество экс-президента Виктора Ющенко.
Об этом Ющенко сообщил в Facebook, передает «Слово и Дело».
По его словам, в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ на аналогичное решение Печерского суда.
«Соответствующие решения судьи приняли в рамках расследования уголовного производства в отношении незаконного отчуждения Межигорья в пользу Виктора Януковича. В начале лета ГПУ выдвинула мне подозрение в растрате имущества в рамках дела о резиденции Межигорье, которая была выведена из государственной собственности в 2007 году», - подчеркнул Ющенко.
ГПУ просила арестовать имущество Ющенко с целью обеспечения возможной конфискации его в будущем. Но данных о том, что Ющенко отчуждает свое имущество, суд не получил.
Отметим, стоимость имущества оценивается в 540 млн грн, это четыре земельных участка на территории Старобезрадичского сельсовета в Киевской области, также половина из 17 участков в Новых Безрадичах, кафе с жилым помещением, жилой дом с хозяйственными зданиями и сооружением и еще один дом.https://ru.slovoidilo.ua/2019/09/04/novost/politika/sud-otkazal-genprokurature-areste-imushhestva-yushhenko
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Верховная Рада Украины приняла закон о снятии неприкосновенности. Его автором в 2017 году выступил пятый президент Украины Петр Порошенко. Именно этот законопроект был принят 3 сентября.

Закон авторства пятого Президента Украины Петра Порошенко был принят Радой для экономии времени. Об этом на брифинге заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.
"Это был самый быстрый путь сделать так, чтобы народные депутаты стали такими же, как и все остальные граждане страны. Мы могли пойти другим путем, но на это понадобился бы год, а может, и больше. Мы считаем, что здесь не столько важно, кто является создателем закона и кто написал, а принципиально, кто его принял", - сказал Разумков.
Однако и подготовка закона, его формулировка и взвешенность тоже имеют значение. В свое время законопроект, предложенный Порошенко, прошел все стадии, положенные при подготовке, включая оценку Конституционного суда, что дало возможность проголосовать оперативно.
Вместе с тем КСУ высказал свои замечания касательно возможного вмешательства в деятельность депутатов после отмены иммунитета.
"Принимая решение об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины - ее способность в случае полного отсутствия института депутатской неприкосновенности обеспечить беспрепятственное и эффективное осуществление народными депутатами Украины своих полномочий, функционирования парламента, а также реализацию конституционного принципа разделения государственной власти", - отметил суд.
Суть принятого документа сводится к изъятию из 80 статьи Конституции двух частей, в которых идет речь о гарантии депутатской неприкосновенности и невозможности задержать, арестовать и привлечь нардепов к уголовной ответственности без согласия Верховной Рады.
"Внести изменения в статью 80 Конституции Украины, изложив ее в следующей редакции: статья 80. Народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету", - сказано в тексте документа.
Читайте также: Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности и направил его Зеленскому
3 сентября Верховная Рада Украины, как и прогнозировало ZN.UA, внесла изменения в статью 80 Конституции Украины, которым отменила депутатскую неприкосновенность с 1 января 2020 года. Решение поддержали 373 депутата из 404 присутствующих в зале на тот момент. Голосов против не было, но трое депутатов воздержались от голосования, а 28 вообще не нажали ни одну кнопку, то есть не голосовали.
Напомним, на первой сессии Верховной Рады девятого созыва 30 августа народные депутаты в первом чтении одобрили проект закона №7203 о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, внесенный в парламент еще 8-го созыва пятым президентом Украины Петром Порошенко.
В июне 2018 года Конституционный суд Украины дал заключениеотносительно соответствия этой инициативы требованиям ст.157 и ст.158 Основного закона, однако предыдущая Верховная Рада его так и не рассмотрела.
В понедельник, 2 сентября, парламентский комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде принять в целомзаконопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.ПО МАТЕРИАЛАМ: ZN.UA / РБК-УКРАИНА / УНН
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Вовк - это карманный судья Бени-Портнова-Богдана. Такого святого человека чипать нельзя.
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Население не знающее право по сути малые дети в руках высокопоставленых барыг. Им даже напрягатся не надо напишут для себя закон и будут все и всех иметь,с Совок это надолго. И пока люди не вернутся к референдумам,громадам и самое главное участие в распределению своих доходов, то так и будем стадом ждунов слушающих своих хитро сделаных политшаманов и жрецов с ихними табу для дикарей. Сверху предложение -внизу громада принимает решение.Это и есть республика громад. Современные технологии позволяют сделать это.
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«Наше дело», украинских судей Судью, который разрешил следственные действия в отношении экс-главы Окружного суда Вовка, могут привлечь к ответственности, - "Слідство.info" - Цензор.НЕТ 1339 Сицилийская Cosa Nostra будет рада новым коллегам


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Дивує відсутність пропозицій про впровадження комп'ютеризованих експертних систем у судочинство для спрощення і прискорення прийняття судових рішень. На дідька країні з таким потенціалом ІТ-фахівців така армія потенційних пожиттєвих корупціонерів в мантіях?
Зафігачити купу заліза в космос за допомогою програм штучного інтелекту ми здатні, а впаяти строгача з конфіскацією при набагато меншій кількості модифікаторів для прийняття правильного рішення, ми чомусь ніяк не наважимося.
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Цікаво тепер буде побачити яке рішення прийме зєбільний суд, по розгляду цієї кляузи адвоката хабарника і просто волчіни позорной. 😕
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Адвокат Вовка - Заяц . Прикольненько.
Заяц по-заячьи "не помнит" детали жалобы. Неперспективненькое дело.
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Всех судей нужно выгнать с пожизненным запретом заниматься юридической деятельностью, ибо честных за 28 лет отрицательного отбора среди них нет. А вместо судов сфрормировать выездные тройки и судить коррупционеров, казнокрадов, сепаратистов и других негодяев быстро, но жестоко.
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Это исправление ошибок в реформировании судов.Последних порядочных,снять ,а послушных портнову-богдану поставить.Вся страна слышала ,что творили эти богдановско-портновские марионетки и ничего,все нормально.Когда то портнов сказал фразу,которую не восприняли в серьез - МЫ вас,по беспределу,посадим,а во вы попробуйте посадить нас по закону.БЕСПРЕДЕЛ,ПОРТНОВ,НАЧАЛ.
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