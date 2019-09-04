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 СБУ затримала харків'янку, яка керувала фінансовою діяльністю двох компаній, що постачали продукти в ОРДЛО

Затримано одну з організаторів схеми постачання харчової продукції на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей і незаконного відшкодування ПДВ з держбюджету.

Слідчі спецслужби встановили, що мешканка Харкова очолювала фінансову діяльність двох вітчизняних комерційних структур, які спеціалізувалися на експорті продуктів харчування, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під виглядом експортних операцій представники згаданих підприємств переправляли товари в ОРДЛО за схемою "перерваного транзиту" через територію РФ.

Тільки по одному з контрактів на поставку харчової продукції нібито в одну з африканських країн ділки отримали відшкодування податку на додану вартість на загальну суму майже 8 мільйонів гривень.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, директор переховувалася на тимчасово окупованій території Донецької області. Правоохоронці затримали зловмисницю в прикордонному пункті пропуску "Гоптівка" під час в'їзду в Україну.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Заходи з викриття та затримання зловмисниці проводилися спільно з Державною прикордонною службою під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області.

СБУ затримала харківянку, яка керувала фінансовою діяльністю двох компаній, що постачали продукти в ОРДЛО 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146277
 
   
 Топ коментарі
 
Кажуть, НОВИЙ Міністр МВД Аваков, жорстоко взявся,за БУРШТИН,і Ігрові АВТОМАТИ..Це вам ,не старий міністр.
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@tendertorg21
🤔
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лесбиянка под прикрытием готовилась в маршу ЛГБТ СБУ задержала харьковчанку, управлявшую финансовой деятельностью двух компаний, поставлявших продукты в ОРДЛО - Цензор.НЕТ 2192
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Єта.Русккєє риб"яти.,вЯлікия очінь. Криваві,підлі,лукаві,невдячні.Безрідні виродки.
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Где ж теперь эти Шариковы харчеваться будут?
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А дурненькі добрі хахли пожаліють,нагодують,пригріють на грудях зміюк знов.
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так наградіть нада! Он красний крєст та ахматов сотнями тон постачають харч сєпаратістам
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так её задержали ж не за поставку харча.. а за возврат НДС за этот харч.
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тьотка вкрай оборзєла - кк і ахмєтка хоть ндс нє трєбуют за харч
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Кажуть, НОВИЙ Міністр МВД Аваков, жорстоко взявся,за БУРШТИН,і Ігрові АВТОМАТИ..Це вам ,не старий міністр.
(C)
@tendertorg21
🤔
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А кто-то здесь ратует за возмещение НДС во избежание двойного налогообложения.. Вот видите, кому деньги от возмещения идут.
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Деньги вообще надо запретить по причине: вот видите, кому они идут
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Ну так вам прямая дорога в монастырь Монахам и монашкам запрещено иметь при себе деньги.
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Много что может рассказать тётя и не только о "коммерческой деятельности". " А пока пущай подольше посидит ведьма в холодной. Кафтан,кокошник, шушпан,помаду,кисет с табаком и поршни отобрать, выдать лапти лыковые,рубаху из рогожки и порты из холста. Стряпчего не предоставлять, в трапезах отказать,челобитную писать не позволять". Пристав судных дел посольского приказу Новожилов.
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Директор это фигня, может, вообще свадебная генеральша

Владельцев за жопу берите
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Ты Лала ,как будто из другой планеты...я даже завидую теббе в хорошем смысле
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кто мне обьяснит
какая разница с точки зрения Закона
между закупками газа угля нефти дизеля в РФ и ордло и тем чем занималась барышня
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ай-йай-йай....так вот отчего все беды Украины. Расстреляют?
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