 Юнкер і Туск привітали Гончарука з прем'єрством і запевнили у подальшій підтримці України на шляху реформ. ДОКУМЕНТ

Відповідний документ опублікував Юнкер, інформує Цензор.НЕТ.
"Євросоюз схильний продовжувати підтримувати Україну в проведенні реформ, яких очікують її громадяни. Ви можете розраховувати на нашу послідовну і тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в листі.
У ньому також підкреслюється, що Євросоюз "залишається прихильний мирному врегулюванню конфлікту на сході України" і "непохитний у своєму невизнанні незаконної анексії Криму".
Туск і Юнкер також закликали спільними зусиллями втілювати в життя Угоду про асоціацію та вільну торгівлю на благо громадян України та ЄС, і побажали Гончаруку успішного терміну на посту прем'єра.
Нагадаємо, Верховна Рада України від 29 серпня схвалила склад нового уряду. Прем'єр-міністром обрали Олексія Гончарука.
https://youtu.be/dwnAjeYs3_8
https://voi.com.ua/news/1221349/
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