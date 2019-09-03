 Юнкер і Туск привітали Гончарука з прем'єрством і запевнили у подальшій підтримці України на шляху реформ. ДОКУМЕНТ

Відповідний документ опублікував Юнкер, інформує Цензор.НЕТ.

"Євросоюз схильний продовжувати підтримувати Україну в проведенні реформ, яких очікують її громадяни. Ви можете розраховувати на нашу послідовну і тверду підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в листі.

У ньому також підкреслюється, що Євросоюз "залишається прихильний мирному врегулюванню конфлікту на сході України" і "непохитний у своєму невизнанні незаконної анексії Криму".

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Туск і Юнкер також закликали спільними зусиллями втілювати в життя Угоду про асоціацію та вільну торгівлю на благо громадян України та ЄС, і побажали Гончаруку успішного терміну на посту прем'єра.

Нагадаємо, Верховна Рада України від 29 серпня схвалила склад нового уряду. Прем'єр-міністром обрали Олексія Гончарука.