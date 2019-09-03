 Білорусь "наглухо" закрила кордон тільки для нелегальної діяльності, - представник Держприкордонкомітету РБ Бичковський

Про це розповів у коментарі виданню "УНН" представник Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Антон Бичковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, зараз кордон Республіки Білорусь функціонує. Пункти пропуску наші забезпечують пропуск іноземців, громадян республіки Білорусь, осіб без громадянства відповідно до чинних норм міжнародного права, міжнародних домовленостей тощо. Тобто йдеться і йшлося про те, що було потрібно поставити глухий заслін нелегальній діяльності через кордон. І це фактично зараз виконано. Органи прикордонної служби забезпечують належний рівень прикордонної безпеки... Різкої зміни ситуації на сьогодні у нас у цьому напрямку немає", - заявив Бичковський.

Таким чином, за його словами, у заяві президента Білорусі Олександра Лукашенка йшлося про нелегальну діяльність, яка розгорталася через кордон Україна-Білорусь:

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"Нам довелося дійсно закрити кордон, як висловився президент (Білорусі Олександр Лукашенко - ред.) "наглухо", для тих негативних моментів, які могли проникнути на територію Республіки Білорусь", - уточнив Бичковський.

"Йшлося, звичайно ж, про можливе переміщення зброї через державний кордон, боєприпасів, вибухових речовин, ну і всього того, що, в принципі, може нелегально через кордон переміщатися. Ну, в тому числі, напевно, йшлося і про тих осіб, які будь-яким чином причетні до злочинної міжнародної діяльності, в тому числі терористичної", - додав представник Держприкордонслужби Білорусі.

Бичковський додав, що, починаючи з 2014-2015 року, статистично в напрямку України прикордонники фіксували досить серйозне збільшення фактів спроб переміщення через державний кордон предметів, пов'язаних зі зброєю.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна змушена була "закрити наглухо" кордон з Україною і посилити прикордонний контроль з нашою країною через потік зброї.

Водночас, у Держприкордонслужбі України заявили, що служба фіксує зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Білоруссю.