EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 За кордоном
  869  10
Все про:Білорусь (815) кордон (1327)

 Білорусь "наглухо" закрила кордон тільки для нелегальної діяльності, - представник Держприкордонкомітету РБ Бичковський

Говорячи про "наглухо" закритий кордон з Україною, президент Білорусі Олександр Лукашенко мав на увазі заслону для нелегальної діяльності.

Про це розповів у коментарі виданню "УНН" представник Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь Антон Бичковський, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, зараз кордон Республіки Білорусь функціонує. Пункти пропуску наші забезпечують пропуск іноземців, громадян республіки Білорусь, осіб без громадянства відповідно до чинних норм міжнародного права, міжнародних домовленостей тощо. Тобто йдеться і йшлося про те, що було потрібно поставити глухий заслін нелегальній діяльності через кордон. І це фактично зараз виконано. Органи прикордонної служби забезпечують належний рівень прикордонної безпеки... Різкої зміни ситуації на сьогодні у нас у цьому напрямку немає", - заявив Бичковський.

Таким чином, за його словами, у заяві президента Білорусі Олександра Лукашенка йшлося про нелегальну діяльність, яка розгорталася через кордон Україна-Білорусь:

Читайте також: Лукашенко - прем'єру Білорусі: "Зеленський просив у нас якоїсь підтримки. Як ми? Надаємо - не надаємо?"

"Нам довелося дійсно закрити кордон, як висловився президент (Білорусі Олександр Лукашенко - ред.) "наглухо", для тих негативних моментів, які могли проникнути на територію Республіки Білорусь", - уточнив Бичковський.

"Йшлося, звичайно ж, про можливе переміщення зброї через державний кордон, боєприпасів, вибухових речовин, ну і всього того, що, в принципі, може нелегально через кордон переміщатися. Ну, в тому числі, напевно, йшлося і про тих осіб, які будь-яким чином причетні до злочинної міжнародної діяльності, в тому числі терористичної", - додав представник Держприкордонслужби Білорусі.

Бичковський додав, що, починаючи з 2014-2015 року, статистично в напрямку України прикордонники фіксували досить серйозне збільшення фактів спроб переміщення через державний кордон предметів, пов'язаних зі зброєю.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна змушена була "закрити наглухо" кордон з Україною і посилити прикордонний контроль з нашою країною через потік зброї.

Водночас, у Держприкордонслужбі України заявили, що служба фіксує зменшення спроб незаконного переміщення зброї на кордоні з Білоруссю.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146274
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
а до этого была открыта? Беларусь "наглухо" закрыла границу только для нелегальной деятельности, - представитель Госпогранкомитета РБ Бычковский - Цензор.НЕТ 454а куда ж теперь гродненская табачная фабрика будет сигареты сплавлять?
 показати весь коментар
 
Читать следует между строк - Лукашенко пугает экспорт свободомыслия, народовластия и справедливого возмездия для узурпаторов власти, коррупционеров и коллаборационистов.
Свободный интернет и демократические выборы в Украине - вот главный жупел для этих ретроградов.
 показати весь коментар
 
 
Учитывая мое беларуское гражданство - правильнее сказать импорт украинского свободомыслия...
 показати весь коментар
 
 
Да, раньше вату пугали Петей, мол, смысл менять шило на мыло. Посмотрите на Украину: там после Януковича пришёл такой же, только олигарх. Та же коррупция, все то же.

А теперь пытаются клованом пугать
 показати весь коментар
 
 
Я не был горячим поклонником Зеленского - он для меня выскочил как черт из табакерки. Я не смотрел "Голоборрдько" и не расценивал всерьез его политические амбиции. Я был очарован Революцией достоинства и начал следить за политической жизнью Украины.
Но с вами согласен полностью - постсовеоские автократии и клептократии всерьез напуганы политическими процессами Украины.
Успех вашей страны - "черенок в ж@пу" этих маргиналов и деградантов
 показати весь коментар
 
Вот как раз стране может скоро и прийти "черенок в ж@пу"
Выстояли против "новососии" - лягут под Новый Иерусалим.
 показати весь коментар
 
Об'яснитесь, Павел - вы из порохоботов перешли в антисемиты?
 показати весь коментар
 
Подготовленный в правительстве Беларуси проект программы действий по интеграции с Россией передан для одобрения правителю Александру Лукашенко. Об этом РБК заявила пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
В основе интеграции стран лежит договор о создании «союзного государства», который был подписан в 1999 году. В июле президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск выберут приемлемые для обеих стран пути развития интеграции. В начале августа Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Россией программы по интеграции. Глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что стороны достигли договоренностей и практически устранили принципиальные разногласия.
В конце августа премьер-министр Беларуси Сергей Румас пообещал опубликовать проект программы интеграции с Россией. Румас отметил, что к 1 ноября государственные органы должны составить 28 «дорожных карт» по различным секторам экономики.
В апреле агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Кремле сообщало, что «союзное государство» может возглавить Путин.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору