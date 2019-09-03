 Депутати до кінця тижня пішли працювати в комітети і повернуться до зали на пленарне засідання 20 вересня

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Спікер нагадав, що, згідно з розкладом сесії, депутати мають присвятити 4, 5 і 6 вересня роботі в комітетах.

На наступне пленарне засідання Рада збереться у вівторок, 20 вересня.

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