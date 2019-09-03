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Все про:Міненерговугілля (132) Олексій Оржель (2)

 "Партнер з чудовим послужним списком", - віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович про нового главу Міненергетики Оржеля

Віцепрезидент Європейської Комісії Марош Шефчович повідомив, що провів у вівторок продуктивну телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем.

Про це Марош Шефчович написав у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Мав продуктивну дискусію з новим міністром енергетики України Олексієм Оржелем. Добре мати партнера з таким чудовим досвідом в області енергетики й енергетичного переходу, враховуючи завдання, які у нього попереду, зокрема, анбандлінг і тристоронні газові переговори", - написав Марош Шефчович.

Український міністр поки не прокоментував підсумки розмови з Марошем Шефчовичем.

Партнер з чудовим послужним списком, - віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович про нового главу Міненергетики Оржеля 01

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Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" має завершити процес анбандлінгу державної компанії до кінця 2019 року за моделлю, визначеною ще в липні 2016 року і що ґрунтується на зобов'язаннях України перед Європейським енергетичним співтовариством.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада підтримала кандидатуру Олексія Оржеля на посаду міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146271
 
 
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Глава ассоциации возобновляемой энергетики - это классное назначение

Бог в помощь!
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Но не на Майдане
Вы, соя, так любите Майдан везде тулить
Только вы там не были
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тоді тільки родилась моя дочка, а на Євромайдані вона 30 листопада серед студентів, яких вевешники молотили. Потім я двох мєнтів задавив голими руками і з великим задоволенням
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