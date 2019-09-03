 САП направила генпрокурору проект підозри ексголові НАЗК Корчак, - Холодницький

Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Зазначимо, Корчак керувала НАЗК два роки до березня 2018 року. У 2017 році НАБУ висунуло підозру в приховуванні купівлі паркомісця, а також користування незадекларованим авто.
У 2018 році САП відмовилася узгодити підозру Наталії Корчак. 16 серпня цього року Солом'янський районний суд міста Києва скасував закриття справи проти ексголови НАЗК.
ржунимагу...(аж корчит)))))
🤔😄
САП и НАБУ дискредитировали себя полностью. Это не топ коррупция, а полная фигня.
Корчак запросто отобьётся от такого слабого вопроса.
Потуги холодницуого показать свою работу, запоздалые потуги
Кто то уже принимает ставки когда у петюни нервы сдадут и оно со всем семейством пятки покажет?
Особенно если гонтареву и вовка департируют.....
Хотя у петюни хватит грошей прислать им Киевский с полонием
Про Титанів корупції типу Пашинського, або Кононєнко пан спецпрокурор навіть поки і думати боїться