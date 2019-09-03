 САП направила генпрокурору проект підозри ексголові НАЗК Корчак, - Холодницький

Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, Корчак керувала НАЗК два роки до березня 2018 року. У 2017 році НАБУ висунуло підозру в приховуванні купівлі паркомісця, а також користування незадекларованим авто.

У 2018 році САП відмовилася узгодити підозру Наталії Корчак. 16 серпня цього року Солом'янський районний суд міста Києва скасував закриття справи проти ексголови НАЗК.

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