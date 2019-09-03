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 Політика України
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Все про:Антикорупційна прокуратура (956) Корчак (142) НАЗК (621)

 САП направила генпрокурору проект підозри ексголові НАЗК Корчак, - Холодницький

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) направила генеральному прокурору Руслану Рябошапці проект підозри колишній голові Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталії Корчак.

Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Зазначимо, Корчак керувала НАЗК два роки до березня 2018 року. У 2017 році НАБУ висунуло підозру в приховуванні купівлі паркомісця, а також користування незадекларованим авто.

У 2018 році САП відмовилася узгодити підозру Наталії Корчак. 16 серпня цього року Солом'янський районний суд міста Києва скасував закриття справи проти ексголови НАЗК.

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САП направила генпрокурору проект підозри ексголові НАЗК Корчак, - Холодницький 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146270
 
   
 Топ коментарі
 
це та курва, яка торгувала перевіркою декларацій і повністю завалила роботу НАПК, за що й виписала собі премію САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5529
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Ей предъявляют сокрытие приобретения паркоместа?
САП и НАБУ дискредитировали себя полностью. Это не топ коррупция, а полная фигня.
Корчак запросто отобьётся от такого слабого вопроса.
Потуги холодницуого показать свою работу, запоздалые потуги
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ой-ё-ёй.. паркоместо и авто... это и все ее пригрешения???
ржунимагу...(аж корчит)))))
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ой-ё-ёй.. паркоместо и авто... это и все ее пригрешения???
ржунимагу...(аж корчит)))))
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все, на что нашли доказательную базу САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 6653
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если эту даму посадят за неуказанное паркоместо это будет веселая шутка от 95 квартала САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9921
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порошком нужно стирать,а не нюхать,а то насмотрелся фильмов в клубе
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там всё тяжело... посмотри на её лицо... это подружка яйценюка... Её смело можно брать за патлы, там клейма ставить негде. Даже лень рассказывать) САП направила генпрокурору проект підозри ексголові НАЗК Корчак, - Холодницький - Цензор.НЕТ 6040
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це та курва, яка торгувала перевіркою декларацій і повністю завалила роботу НАПК, за що й виписала собі премію САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5529
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Если бы Порошенко только знал,он бы это так не оставил,отрубил бы руки как ниндзя САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 9720
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Все правильно, это подкоп под Петю, выйти на него можно только через расставленных им же шестерок.
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Ей предъявляют сокрытие приобретения паркоместа?
САП и НАБУ дискредитировали себя полностью. Это не топ коррупция, а полная фигня.
Корчак запросто отобьётся от такого слабого вопроса.
Потуги холодницуого показать свою работу, запоздалые потуги
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Аль Капоне посадили в тюрьму за неуплату налогов. Он там и сдох!
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как бы корчак за то сокрытие ей условное не дали САП направила генпрокурору проект подозрения экс-главе НАПК Корчак, - Холодницкий - Цензор.НЕТ 5484
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яке умовне? чиста адміністративна справа - і всі строки вже пройшли! Треба вибачитися - і виплатити компенсацію за аморальні збитки .
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Паркоместо,это только мизинец,торчащий из земли. Когда полизе тило,тогда и масштаб будет виден. "О сколько нам открытий чудных..." ,но дальше текст другой будет.
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надо срочно вводить фейс контроль в гос.органы
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ДОКОЛЕ? Таварищи, доколе этот нехороший человек будет третировать нас? Он замахнулся даже на непорочную Корчак. Если его не остановить, этот клован, чего доброго, на Пера Лексеичя **** возведеть!
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Э не,если Порошенко выдать куйлу это будет не наказание,а дача в подмосковье САП направила генпрокурору проект підозри ексголові НАЗК Корчак, - Холодницький - Цензор.НЕТ 7514Непременно в Украине сидеть будет
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сколько сот тысяч "премии" себе не выписывай, а конец будет в СИЗО!)))))))))))))
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Ага.... Усе веселее и веселее....
Кто то уже принимает ставки когда у петюни нервы сдадут и оно со всем семейством пятки покажет?
Особенно если гонтареву и вовка департируют.....
Хотя у петюни хватит грошей прислать им Киевский с полонием
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невже справедлива кара наздожене цю нікчемну сучку? цю падаль, яка свідомо, за вказівкою парашенки повністю завалила роботу НАЗК, і за це ще й премії собі виписувала. Зе-команді респект.
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Холодницький несміливо закинув перший камінчик в город Корчак і вичикує - буде йому хтось дзовнити і сварити, чи ні?
Про Титанів корупції типу Пашинського, або Кононєнко пан спецпрокурор навіть поки і думати боїться САП направила генпрокурору проект підозри ексголові НАЗК Корчак, - Холодницький - Цензор.НЕТ 4032
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