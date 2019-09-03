 Міністр культури, молоді та спорту Бородянський заявив, що готовий стати донором органів. ВIДЕО

Мова про донорство зайшла на зустрічі з розробки гуманітарної стратегії для представників благодійних фондів та громадських організацій, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідне відео у себе на сторінці в Facebook опублікувала засновниця "Всеукраїнської платформи донорства "iDonor" Ірина Заславець.
"Якщо ми будемо в змозі, коли більше не зможемо жити, чи готові ми віддати свої органи, щоб врятувати життя інших?" - запитав чиновник у присутніх і продемонстрував свою згоду, піднявши руку.
Разом із міністром руку підняв 21 із 24 учасників зустрічі.
Нагадаємо, з 1 січня 2019 року рішення про проведення лікування методом трансплантації ухвалює консиліум лікарів медзакладу. Свою згоду або незгоду на отримання лікування пацієнт надає лікарю медзакладу, який проводить трансплантацію.
поэтому, пусть не треплется, тем более, вероятно, он хочет еще пожить))
Но не это главное.
Трансплантация разрешается когда умер мозг.
Заполняешь их и в случае смерти становишься донором органов
Старая европейская практика
Он может и без головы жить.
а в министры чего пошел ?
Продам министра на органы, дорого
или обменяю на рояль
спросить🤡
Там просто брали людей в плен и вырезали органы не под общей анестезией.
Т.е. человек еще некоторое время живет и ничего не чувствует но его уже выпотрошили.
Жесть конечно.
100% не виконає.
Їздить міністр по міністерству на самокаті, на шиї табличка: Які ви всі примітиви, а от я себе на органи віддам.
Шмаркля, зрада, реванш. Проверено электроникой.
Просто теперь начнутся политически мотивированные расправы и переделы.
Все будет как в Африке.
Вожди с палками в носу будут бороться за место под солнцем.
Мы так мало про них знаем.
Во 2-х - кому сдалась его лысая голова, больная печень, поджелудочная и маленьки пенис ?