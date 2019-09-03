EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  1710  72
Все про:донор (22) трансплантація (32) Бородянський Володимир (3)

 Міністр культури, молоді та спорту Бородянський заявив, що готовий стати донором органів. ВIДЕО

Новопризначений міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив про готовність стати донором органів у разі "нездатності жити".

Мова про донорство зайшла на зустрічі з розробки гуманітарної стратегії для представників благодійних фондів та громадських організацій, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне відео у себе на сторінці в Facebook опублікувала засновниця "Всеукраїнської платформи донорства "iDonor" Ірина Заславець.

"Якщо ми будемо в змозі, коли більше не зможемо жити, чи готові ми віддати свої органи, щоб врятувати життя інших?" - запитав чиновник у присутніх і продемонстрував свою згоду, піднявши руку.

Читайте також: Трансплантацію проводитимуть у чотирьох лікарнях України, - Супрун

Разом із міністром руку підняв 21 із 24 учасників зустрічі.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року рішення про проведення лікування методом трансплантації ухвалює консиліум лікарів медзакладу. Свою згоду або незгоду на отримання лікування пацієнт надає лікарю медзакладу, який проводить трансплантацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146269
 
 
 Топ коментарі
 
До речі, серйозне питання. Тільки не на цензорі його обговорювати, бо штатні боти все засруть.
 показати весь коментар
 
Объявление
Продам министра на органы, дорого
или обменяю на рояль
спросить🤡
 показати весь коментар
 
Так нащо ти в міністри йшов? Треба було в донори.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Давай!!!! Только, я так понимаю, все это бла, бла, бла.....
 показати весь коментар
 
 
доноры органов, должны быть молодыми и здоровыми, и при изымании органов - быть еще живыми, органы трупов не годятся для донорства.
поэтому, пусть не треплется, тем более, вероятно, он хочет еще пожить))
 показати весь коментар
 
Годятся. Со свеженьких трупов во время ВОВ даже кровь брали для переливания, а кровь, как известно, тоже орган. Да и сейчас в моргах тоже кое-что забирают (нелегально).
 показати весь коментар
 
Желательно чтоб они вс стали донорами и как можно скорее их органы достались нормальным людям.
 показати весь коментар
 
 
А кокс какие органы поражает? Может их органы для трансплантации и не годятся
 показати весь коментар
 
 
Может быть.
Но не это главное.
Трансплантация разрешается когда умер мозг.
 показати весь коментар
 
 
До речі, серйозне питання. Тільки не на цензорі його обговорювати, бо штатні боти все засруть.
 показати весь коментар
 
 
Та взагалі ніде нічого обговорювати не потрібно. Ані в Раді, ані в Кабміні, навіть на сайтах. Все порішає ЗЕко-***** без обговорень
 показати весь коментар
 
 
У нас выдают такие карточки
Заполняешь их и в случае смерти становишься донором органов

Старая европейская практика
 показати весь коментар
 
 
Не в нашей стране. Умер в 25 от насморка, но вы знаете сколько людей спасли его органы. Богатых людей.
 показати весь коментар
 
 
З часом краііна зміниться. Або ми помремо))
 показати весь коментар
 
 
Понимает, что такие органытолько в утиль, поэтому и грузит лохов.
 показати весь коментар
 
 
Так нащо ти в міністри йшов? Треба було в донори.
 показати весь коментар
 
 
Так можно быть ними одновременно,вот скажем тебе нужна пересадка головы,а он готов помочь,разве не круто?
 показати весь коментар
 
Все правильно.
Он может и без головы жить.
 показати весь коментар
 
 
Хотел быть министром здравоохренения, вот по инерции и понесло...
 показати весь коментар
 
 
Объявление
Продам министра на органы, дорого
или обменяю на рояль
спросить🤡
 показати весь коментар
 
 
Які ж ви, пєтюшки, примітивні.По яких смітниках вас назбирали?
 показати весь коментар
 
Ну гаразд, хочеш бути не просто пєтюшкою, а дурком-петюшкою - будь. Звучить навіть краще ніж порохотяг.
 показати весь коментар
 
Землю собрались продавать, давайте еще людей на запчасти разбирать. Зашибись Украина прославится, где можно заказать недорого любой орган. Принимаешь заказ, выбираешь подходящего донора, давишь его машиной, и дербанишь его. У нас же за убийство даже не сажают.
 показати весь коментар
 
 
Было кино про войну на Балканах.
Там просто брали людей в плен и вырезали органы не под общей анестезией.
Т.е. человек еще некоторое время живет и ничего не чувствует но его уже выпотрошили.
Жесть конечно.
 показати весь коментар
 
Помните как в "Иван Васильевич меняет профессию"? Главное изобразить что прыгаешь с крыши, а потом вовремя остановиться...
 показати весь коментар
 
 
Міністру просто нічого пообіцяти. Ідей нема, розуму в Трускавці не пришили. От пообіцяв органи самого себе. Все одно не дасть.
 показати весь коментар
 
 
В чому проблема пане міністр, хочете - вперед, чинне законодавство дозволяє. Але є така підозра, що це оновлена тодуровщина, яку тут п'ять років намагаються проштовхнути. Про презумпцію згоди.
 показати весь коментар
 
 
У нас врачи и так не сильно торопятся лечить. А когда узнают что ты донор так будут резать даже если ты будешь еще отбиваться руками и ногами. А потом вообще никто не будет спрашивать донор ты или нет, если какому то олигарху понадобятся твои почки.
 показати весь коментар
 
 
Только способны они жить почему то до ста лет, судя по президентам , министрам и депутатам нашим! Фамилии перечислить?
 показати весь коментар
 
Нова передвиборна й післявиборна обіцянка. "Віддам себе на органи".
100% не виконає.
 показати весь коментар
 
 
Нова хохма:

Їздить міністр по міністерству на самокаті, на шиї табличка: Які ви всі примітиви, а от я себе на органи віддам.
 показати весь коментар
 
 
Ага поменяли министра здравоохранения на министра культуры 😂

Шмаркля, зрада, реванш. Проверено электроникой.
 показати весь коментар
 
 
Я щиро вірю, що це не підготовка суспільної думки до чергового 'покращення'...
 показати весь коментар
 
 
такий откровєнний і тупий піар, шо аж гидко
 показати весь коментар
 
Сегодня парламент отменил с 01 января 2020 года депутатскую неприкосновенность, теперь аэропорт Борисполь особенно 30-31 декабря будет пользовать большим спросом у украинских политиков.
 показати весь коментар
 
Сейчас прям.
Просто теперь начнутся политически мотивированные расправы и переделы.
Все будет как в Африке.
Вожди с палками в носу будут бороться за место под солнцем.
 показати весь коментар
 
 
В Африке сейчас не совсем так. По крайней мере- в Западной. Там все вожди или сами родились в Британии, или получили образование там, или их ВСЁ потомство рождается именно в Британии. За каждое слово- отвечаю.
 показати весь коментар
 
Про Африку интересно.
Мы так мало про них знаем.
 показати весь коментар
 
 
Вам повезло. Мне- не очень. Я, в последние три года- занадто про них знаю. Обязан.
 показати весь коментар
 
 
прєзумпція согласія приведе до того, шо людей не спасатимуть, а бистренько розбиратимуть поки свіже
 показати весь коментар
 
 
Во-первых, чужие органы не приживаются и надо пить препараты, подавляющие иммунитет.
Во 2-х - кому сдалась его лысая голова, больная печень, поджелудочная и маленьки пенис ?
 показати весь коментар
 
 
Во, ***** какая! Начало диспута с жыдовкой Лалалалалала- удалено. Ну и *** с тобой, Цензор. Удаляй меня навсегда, на кой *** тока на три дня? Мне на*** не всралось общение с твоими пропиидарастическими ботами типа Лалалалала.
 показати весь коментар
 
 
А Ви - оптіміст, батєнька! Звідки в зєбіла мізки?!)))
 показати весь коментар
 
Блін, ще одно зебілко неадекватне! Та хто ж на твої органи пропітиє позаріцца, якшо ти за зебла тупорилого топіш?!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору