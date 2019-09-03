 Міністр культури, молоді та спорту Бородянський заявив, що готовий стати донором органів. ВIДЕО

Мова про донорство зайшла на зустрічі з розробки гуманітарної стратегії для представників благодійних фондів та громадських організацій, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідне відео у себе на сторінці в Facebook опублікувала засновниця "Всеукраїнської платформи донорства "iDonor" Ірина Заславець.

"Якщо ми будемо в змозі, коли більше не зможемо жити, чи готові ми віддати свої органи, щоб врятувати життя інших?" - запитав чиновник у присутніх і продемонстрував свою згоду, піднявши руку.

Читайте також: Трансплантацію проводитимуть у чотирьох лікарнях України, - Супрун

Разом із міністром руку підняв 21 із 24 учасників зустрічі.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року рішення про проведення лікування методом трансплантації ухвалює консиліум лікарів медзакладу. Свою згоду або незгоду на отримання лікування пацієнт надає лікарю медзакладу, який проводить трансплантацію.