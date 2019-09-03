 Зробимо все, щоб перший у Харкові марш рівності відбувся, - організатори KharkivPride у відповідь на заяву Кернеса

На фейсбук-сторінці заходу оприлюднена офіційна позиція KharkivPride, пише Цензор.НЕТ.
"Ми, організатори та організаторки першого ХарківПрайду і ХарківПрайд Марш 2019, представниці та представники харківської ЛГБТ+спільноти і громадської організації "Sphere, Women Association" висловлюємо глибоку стурбованість заявою харківського міського голови Геннадія Кернеса і рішенням Харківської міської ради щодо звернення до суду із запитом про обмеження права громадян на мирні зібрання у Харкові", - йдеться в публікації.
Підкреслюється, що "ХарківПрайд Марш" є мирним зібранням, право на яке гарантоване 39 статтею Конституції України.
"Намагання обмежити це право для харків'ян та харків'янок стосуватиметься не лише ЛГБТ+спільноти, а й усіх містян. Сьогоднішнє обмеження прав людей за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності - може стати прецедентом, який аргументує подальші обмеження за іншими ознаками, як от національність, віросповідання або політичні погляди", - повідомляється в публікації.
Зазначається, що організатори та організаторки ХарківПрайду знаходяться у постійному контакті з представниками поліції і комунікують питання забезпечення правопорядку під час ХарківПрайд Маршу 15 вересня.
"Компетентність Національної поліції України у цих питаннях доведена, зокрема, досвідом цьогорічних KyivPride і "Одесса Прайд 2019". Спроможність поліції Харківської області доведена різними заходами, які відбулися у Харкові впродовж останнього року.
Ми відкриті до комунікацій та співпраці з представниками та представницями Харківської міської ради задля забезпечення безпечного і інклюзивного Маршу ХарківПрайд, який продемонструє харківській громаді, українському суспільству і міжнародній спільноті принципову позицію нашого міста щодо прав людини і запобігання дискримінації.
Ми продовжуємо робити багато роботи задля того, щоб ХарківПрайд Марш відбувся, і якщо доведеться, ми відстоюватимемо своє право в суді.
Мы продолжаем делать много работы для того, чтобы "ХарьковПрайд Марш" состоялся, и если придется, мы будем отстаивать свое право в суде", - йдеться в заяві.
Як зазначає місцеве видання Медіапорт, петиція про заборону заходу з'явилася в серпні на сайті Харківської міської ради. Вона зібрала понад 5000 підписів, необхідних для розгляду органом.
Нагадаємо, 2 вересня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що виходить з міркувань безпеки, тому мерія вирішила звернутися до суду з позовом "про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань у порядку ст. 280 Кодексу адміністративного судочинства України" - так звучить відповідь на петицію за підписом міського голови.
Интересно у вас там в Харькове...
зачетного******** .
А где проводить гей-парады, как не в Харькове....?
Самый подходящий город ...., - рядом с памятником жукову....
Пусть сосут сосут друг у друга и долбятся в зад где хотят и как хотят - а вот какого фига пропагандировать извращения?
Почему то не принято ходить с плакатами кто как срёт и проч.
дітям на вулицях міст.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ!
Відповідно
до результатів соціологічного опитування, проведеного компанією GfK Ukraine, 95%
українців у тій чи іншій мірі виступають проти одностатевих шлюбів. https://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/05/130517_ukraine_homophobia_it
29.12.18 Громадські
організації підтримують просімейну й антигендерну позицію секретаря РНБО https://censor.net.ua/ua/news/3104609/gromadski_organizatsiyi_pidtrymuyut_prosimeyinu_yi_antygendernu_pozytsiyu_sekretarya_rnbo
Може в тебе ще й дислексія ?
Населення, моральні авторитети нації, церква, правозахисники, громадські організації і рухи проти руйнування традиційних сімейних цінностей і гендерної ідеології, яка руйнує сім`ю
Конституція
України. Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ!
Відповідно
до результатів соціологічного опитування, проведеного компанією GfK Ukraine, 95%
українців у тій чи іншій мірі виступають проти одностатевих шлюбів. https://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/05/130517_ukraine_homophobia_it
29.12.18 Громадські
організації підтримують просімейну й антигендерну позицію секретаря РНБО https://censor.net.ua/ua/news/3104609/gromadski_organizatsiyi_pidtrymuyut_prosimeyinu_yi_antygendernu_pozytsiyu_sekretarya_rnbo
youtu.be/-**********?t=502
Надеюсь хоть Харьков сможет дать достойный отпор всей этой нечисти.
Могут в толкучке даже и потеребонькать типа случайно
Гепа, не рискуй выезжать на публику