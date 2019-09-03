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 Суспільство
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Все про:Кернес (288) марш (232) Харків (1485) ЛГБТ-спільнота (178)

 Зробимо все, щоб перший у Харкові марш рівності відбувся, - організатори KharkivPride у відповідь на заяву Кернеса

Ініціатори проведення першого в Харкові маршу рівності KharkivPride оприлюднили офіційну позицію щодо позиції Геннадія Кернеса, який заявив про намір звернутися до суду з метою непроведення заходу.

На фейсбук-сторінці заходу оприлюднена офіційна позиція KharkivPride, пише Цензор.НЕТ.

"Ми, організатори та організаторки першого ХарківПрайду і ХарківПрайд Марш 2019, представниці та представники харківської ЛГБТ+спільноти і громадської організації "Sphere, Women Association" висловлюємо глибоку стурбованість заявою харківського міського голови Геннадія Кернеса і рішенням Харківської міської ради щодо звернення до суду із запитом про обмеження права громадян на мирні зібрання у Харкові", - йдеться в публікації.

Підкреслюється, що "ХарківПрайд Марш" є мирним зібранням, право на яке гарантоване 39 статтею Конституції України.

"Намагання обмежити це право для харків'ян та харків'янок стосуватиметься не лише ЛГБТ+спільноти, а й усіх містян. Сьогоднішнє обмеження прав людей за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності - може стати прецедентом, який аргументує подальші обмеження за іншими ознаками, як от національність, віросповідання або політичні погляди", - повідомляється в публікації.

Читайте також: "ХарківПрайд" відбуватиметься наступного тижня в Харкові і завершиться правозахисним маршем, - організатори

Зазначається, що організатори та організаторки ХарківПрайду знаходяться у постійному контакті з представниками поліції і комунікують питання забезпечення правопорядку під час ХарківПрайд Маршу 15 вересня.

"Компетентність Національної поліції України у цих питаннях доведена, зокрема, досвідом цьогорічних KyivPride і "Одесса Прайд 2019". Спроможність поліції Харківської області доведена різними заходами, які відбулися у Харкові впродовж останнього року.

Ми відкриті до комунікацій та співпраці з представниками та представницями Харківської міської ради задля забезпечення безпечного і інклюзивного Маршу ХарківПрайд, який продемонструє харківській громаді, українському суспільству і міжнародній спільноті принципову позицію нашого міста щодо прав людини і запобігання дискримінації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш рівності в Одесі: на ходу вийшли близько 300 осіб, поліція затримала трьох хуліганів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ми продовжуємо робити багато роботи задля того, щоб ХарківПрайд Марш відбувся, і якщо доведеться, ми відстоюватимемо своє право в суді.

Мы продолжаем делать много работы для того, чтобы "ХарьковПрайд Марш" состоялся, и если придется, мы будем отстаивать свое право в суде", - йдеться в заяві.

Як зазначає місцеве видання Медіапорт, петиція про заборону заходу з'явилася в серпні на сайті Харківської міської ради. Вона зібрала понад 5000 підписів, необхідних для розгляду органом.

Нагадаємо, 2 вересня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що виходить з міркувань безпеки, тому мерія вирішила звернутися до суду з позовом "про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань у порядку ст. 280 Кодексу адміністративного судочинства України" - так звучить відповідь на петицію за підписом міського голови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146268
 
   
 Топ коментарі
 
Война геев с пид@расом?
Интересно у вас там в Харькове... Сделаем все, чтобы первый в Харькове марш равенства состоялся, - организаторы KharkivPride в ответ на заявление Кернеса - Цензор.НЕТ 7293
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Может хоть голубые отимеют Гепу.
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Ненавижу и всегда ненавидел эту мерзкую харю, несмотря на мнение самих харьковчан. Однако, сейчас вынужден признать: если эта пропиидаро/лесбиянская срань не состоится в Харькове, то я стану эту мерзость ненавидеть несколько слабее.
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им прав не хватает,многие не хотят быть геями,это их раздражает
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Война геев с пид@расом?
Интересно у вас там в Харькове... Сделаем все, чтобы первый в Харькове марш равенства состоялся, - организаторы KharkivPride в ответ на заявление Кернеса - Цензор.НЕТ 7293
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Рассуждаешь вчерашним днем. Выборы показали, что сегодня 2/3 страны геи во главе с этим самым...
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А очолять його представники судів, полыції (дорожньої) та "Укравтодору"!
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Присвоить Гепе звание почетного зачетного ******** . Сделаем все, чтобы первый в Харькове марш равенства состоялся, - организаторы KharkivPride в ответ на заявление Кернеса - Цензор.НЕТ 6386
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Таке враження, що Адольфович створює їм піар...
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вот даже не знаю...
А где проводить гей-парады, как не в Харькове....?
Самый подходящий город ...., - рядом с памятником жукову....
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Ага, хай влаштують оргію прямо на пам'ятнику)))))))))))))))))
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нехай би собі на здоров`я навколо пам`ятника кату жукову хороводили
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Цікаво, а вони будуть співати харківську пісню, про самого відомого гомо?
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На початку повиннен проїхатися сел на візку.Цеі буде **** прайд
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Ненавижу и всегда ненавидел эту мерзкую харю, несмотря на мнение самих харьковчан. Однако, сейчас вынужден признать: если эта пропиидаро/лесбиянская срань не состоится в Харькове, то я стану эту мерзость ненавидеть несколько слабее.
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ТЕБЕ НЕ ВСЕ РАВНО ШО ОНИ ТАМ МАРШИРУЮТ ИЛИ НЕРАВНОДУШЕН К НИМ?ТОЛЬКО КАЦАПЫ ИЛИ ВАТНИКИ МОГУТ БЫТЬ ТАК АГРЕССИВНЫ БЕЗ ПРИЧИНЫ ТАК КАК ОНИ ДИКАРИ И НЕ ЗНАЮТ ЧТО ЕСТЬ ЛЮДИ С ОСОБЕННОЙ ХРОМОСОМОЙ ПУСКАЙ ИДУТ СЕБЕ ВЫ ЖЕ ЛЮДЕЙ НАПРИМЕР ИНВАЛИДОВ С ДЦП НЕ ОБЗЫВАЕТЕ ТАК-ПУСКАЙ ПРОЙДУТ СЕБЕ МАРШЕМ В БЕРЛИНЕ КОПЕНГАГЕНЕ МИЛЛИОНЫ ВЫХОДЯТ ПРОШЛИСЬ И ВСЕ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ТО?
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Але ж люди народжуються і з вадами зору, слуху, ДЦП, і т.ін. , але ж вони не витворяють таке, як люди з особливими сексуальними потребами.
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а що ж вони витворяють по вашому пройдут 300 людей по вулиці на пару годин це вас ущемляет? треба бути толлерантними поважати іншу думку хоча можете її не розділяти
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Я ж питав Вас зовсім про інше. Перечитайте.
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Сколько уже перетёрто на эту тему.

Пусть сосут сосут друг у друга и долбятся в зад где хотят и как хотят - а вот какого фига пропагандировать извращения?

Почему то не принято ходить с плакатами кто как срёт и проч.
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Ні, не байдуже, хай собі марширують в своїх гейклубах, а не свої збочення пропагують
дітям на вулицях міст.
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зараз діти все прекрасно розуміють краще нас хто такі геї і тд вони розумніші подекуди нас дорослих якщо не захочут або немає схильності то пропагандуй не пропагандуй в світі інтернета не сховаєш-просто треба ігнорувати а не навпаки акцентувати увагу якби ви самі і журналісти не піарили вони пройшлися пару годин по вулиці мало хто знав би
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Діти виростають такими як їх виховують і ніяка схильність тут ні до чого, якщо хлопчику забити мізки тим що одностатевий секс це норма, то він в період підліткового спермотикозу вирішить що абсолютно нормально перепихнутись з другом , якщо дівчата не дають.
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ну так це їx справа яка ваша чи моя справа втручатися в особисте життя як сплять идин з одним якщо їм подобается хай одностатеві навіть мені особисто ні але я розумію що інші можуть відрізнятися і ставлюся спокійно хоча особисто не розумію як чоловік може з іншим чоловіком але сприймаю що в світі є такі люди- чого ми повинні навьязувати кому щось
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Да всем было бы плевать, если бы они маршировали ночью где-нибудь в овраге за городом. Хоть 365 дней там маршируйте. Но проводить агитацию в центре города (а это и есть настоящая агитация) - это перебор. Вам всем лечиться нужно или в психушке лежать.
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Психологи говорят, что черезмерно эмоциональное отношение к этому вопросу - говорит о латентной (скрытой, подавленной) форме гомосексуализма. Будь осторожен товарысч!
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просто бояться, що воно може якимось чином перекинутись на них, як інфекція...
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Ага, а якщо я ненавиджу кацапню і ватних дебілоїдів, то я сам латентний кацап
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Марш петерастів ? Що хочуть ? Ніхто ж їм не забороняє кохатися одне з одним. Ніхто їх не розпитує про сексуальні уподобання при прийомі на роботу чи до навчального закладу чи у лікарні. Хочуть узаконення одностатевих шлюбів содоміти. А це вже загроза державній безпеці.
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боїшся конкуренції?яка загроза хто народився таким ти їх не переробиш
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Справжній передаст відгукнувся. Ми, українці, захищаємо свій життєвий простір від збоченців на кшталт тебе! Сім`я це - базова комірка нашого суспільства. Ми хочемо її бачити морально, психічно, психологічно, духовно і фізично здоровою ! Населення, моральні авторитети нації, церква, правозахисники, громадські організації і рухи проти руйнування традиційних сімейних цінностей і гендерної ідеології, яка руйнує сім`ю



Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ!

Відповідно
до результатів соціологічного опитування, проведеного компанією GfK Ukraine, 95%
українців у тій чи іншій мірі виступають проти одностатевих шлюбів. https://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/05/130517_ukraine_homophobia_it

29.12.18 Громадські
організації підтримують просімейну й антигендерну позицію секретаря РНБО https://censor.net.ua/ua/news/3104609/gromadski_organizatsiyi_pidtrymuyut_prosimeyinu_yi_antygendernu_pozytsiyu_sekretarya_rnbo
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пітраст якраз ти у мене звичайна традиційна сімья але я поважаю права інших не подобается не дивись ігноруй і тебе не повинно турбовати хто з ким спить ти краще б мертвечука ганяв та 5 коллону
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ПОДИВИСЬ НА ЦЕ РОЗВИНУТІ КРАЇНИ СВІТУ-КОГО НЕМА П.КОРЕЇ МОРДОРА ІРАНА -На сьогодні реєстрацію таких шлюбів узаконено у 26-х країнах (з деякими винятками - див. далі у статті), це: Австралія, Австрія, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Велика Британія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канада, Колумбія, Люксембурґ, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвеґія, ПАР, Портуґалія, США, Тайвань, Уругвай, Фінляндія, Франція, Швеція, а також 15 штатів і столиця Мексики (визнаються на всій території Мексики). Одностатеві шлюби також мають стати законними в Коста-Риці після рішення національного верховного суду.[1] Окрім цього, Міжамериканський суд з прав людини постановив, що країни-учасниці Американської конвенції з прав людини мають визнати право одностатевих пар на шлюб.
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В тебе когнітивний дисонанс, задньопривідне! А я проти пропаганди збочень і маршів гермафродитів. А захищаєш їх ТИ ! Яке ж ти нормальне, якщо з таким завзяттям захищаєш оцю гидоту!? Традиційний сім`я є і в шлюшка-ляшка. Скоріше ти довбешся в нетрадиційний спосіб, а сім`я це так- для маскування.

Може в тебе ще й дислексія ?
Населення, моральні авторитети нації, церква, правозахисники, громадські організації і рухи проти руйнування традиційних сімейних цінностей і гендерної ідеології, яка руйнує сім`ю

Конституція
України. Стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ!

Відповідно
до результатів соціологічного опитування, проведеного компанією GfK Ukraine, 95%
українців у тій чи іншій мірі виступають проти одностатевих шлюбів. https://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/05/130517_ukraine_homophobia_it

29.12.18 Громадські
організації підтримують просімейну й антигендерну позицію секретаря РНБО https://censor.net.ua/ua/news/3104609/gromadski_organizatsiyi_pidtrymuyut_prosimeyinu_yi_antygendernu_pozytsiyu_sekretarya_rnbo
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Когда в мире появится новый Адольф Гитлер винить в этом нужно будет вот этих вот активистов. Потому что я стерплю даже дым из печей Дахау прямо в мое окно, если под этим окном не будет НИКОГДА ни гей парадов, ни коммунистических парадов, ни парадов некро-зоофилов, и прочей мерзости.
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Ну, вот. Всё ведь просто, на самом деле. Однако! Некие твари- усложняют! Им, всё перечисленное вами- таки надо.
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дикари ей богу жил 6 лет в Кристианстаде(Швеция)были соседи одни геи вторые рядом обычная семья дружили как ни в чем знали о том что они геи там нормально относятся НЕТ ДИКАРСТВА там если не разделяют и проходит гей парад то они просто ехидно улыбаясь хихикают или игнорируют но нет этой ниоткуда возьмись агрессии у нас и в кацапов это же меньшинство и если Ваня любит Машу то он никогда не уйдет к Сереже например какое вырождение? штампы мифы стереотипы почему на эту тему у вас такая агрессия ?
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Именно, Николай, именно. Дикари. Агрессивные варвары с окраин цивилизации. Нам предначертано снова стать теми гуннами, что сокрушат эту гнилую "цивилизацию", и противостать таким же варварам из мокшанских земель. Упадок запада сменится новыми темными веками и новым рассветом, но уже без гнили, мерзости и разложения. Смирись, это закон истории, молодые варварские племена очищают землю от упадочных "цивилизаций". Какими бы "богатыми и успешными" они ни были.
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господин по моему у вас проблемы с головой -замашки Брейвика
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Кернес отгороди и спаси харьковчан и особенно их детей от этой мерзости. Пусть проводят свои гей-парады за городом
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мерзость кернес шуфрич мертвечук добкін а дети знают о таком и возможно долбятся уже лучше вас с нами никого отгораживать и не надо будьте спокойны -я разрешаю маршируйте товарищи питарасы это и ваш город сделаем их вместе урааааааааа!!!!
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большевики прямо с цензора на марш отправятся... Лалалала уже готовиться пошел Сделаем все, чтобы первый в Харькове марш равенства состоялся, - организаторы KharkivPride в ответ на заявление Кернеса - Цензор.НЕТ 4153
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Мені якось вдалося оминути цю райдужну тусовку. Бо мені якось пох шо на дядьок, шо на тьоток. Мені б гепла з Харкова прибрали, та цих чортів квартальних з України! Бо заіпали ж, в натурє!!!! А так, я є толєрантна до будь-кого!)
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Организовать, срочно, отряд зайцевых и на позицию...
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Складається враження, що серед харків"ян лише голубі мають яйця, бо не бояться Кернеса.
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Та нє, деякі харків'яни хочаб розуміють, шо гепло є дебіл кончєний. А деякі навіть підозрюють, шо зєля є нєадекват обнюханий!) Там у нас в Харкові нє фсьо так однозначно!)))
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Маруся, тобі, напевне, в снах уже являється зеля. Не впадай у відчай, може від цієї патології винайдуть ліки. Може навіть при твоєму житті.
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Та нє дай Боже, шоб мені отой обмилок тупорилий зєля у ві сні з'явилося! Та ще й у компанії з толіком фінським! Я ж у своєму житті й нормальних чоловіків бачила...)))
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Наоборот складывается впечатление, что в харькове только у проклятых ватников остались яйца выступать против мерзости.
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ты, как видно, гепу не боишься? Приезжай поддержи Зробимо все, щоб перший у Харкові марш рівності відбувся, - організатори KharkivPride у відповідь на заяву Кернеса - Цензор.НЕТ 7426
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Как еврейские банкиры уничтожали украинский народ в прошлом:
youtu.be/-**********?t=502
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Как еврейские банкиры продолжают уничтожать украинский народ через марионеток в правительстве:
Сделаем все, чтобы первый в Харькове марш равенства состоялся, - организаторы KharkivPride в ответ на заявление Кернеса - Цензор.НЕТ 2707
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Сами нарываются, до чего же настырные.

Надеюсь хоть Харьков сможет дать достойный отпор всей этой нечисти.
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просто закидати лайном гермафродитів і більше НІКОЛИ не вийдуть
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Так не годиться , вони ж збоченці ! Задовільниш копрофілів !Якщо бити - задовільниш мазохістів.
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А мені краще - ці люди, нехай не такі, як ми, ніж, нібито нормальні, гепи та зелі! Хто ще з них більший збочинець?!
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выйдут человек 100, а с тобой рядом в автобусе 1000.
Могут в толкучке даже и потеребонькать типа случайно
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ну так и мы можем в толкучке потеребонькать случайно. Вплоть до летального исхода. А на марше - ни-ни, геи с оружием защищают геев без оружия. Ну благо дело война нас с ними уравняла по огневой мощи.
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разница в том, что педики (по крайней мере открытые) тебя не боятся, а ты их мочить зас...ышь. Зробимо все, щоб перший у Харкові марш рівності відбувся, - організатори KharkivPride у відповідь на заяву Кернеса - Цензор.НЕТ 4946
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ну ватанов не зассал, хотя у них были лучшие позиции и вооружение, а тут обычная палаческая работа, безо всякой угрозы для меня. Рутина.
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слезай с дивана и выложишь (по факту) селфи с отрезанной головой педика. Зробимо все, щоб перший у Харкові марш рівності відбувся, - організатори KharkivPride у відповідь на заяву Кернеса - Цензор.НЕТ 5175
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Друг мой, мы кое-чему научились у коммунистов в 45-м: работать быстро, никакой документации, а сверху высадить ёлочки. Если мы проиграем, то человечество никогда не узнает от скольких миллионов паразитов мы его спасли, а если выиграем, то человечеству незачем об этом знать. Это у либералов пока что есть возможность наступать на свои грабли снова и снова. А нам пришлось многому научится. И это дает свои плоды Зробимо все, щоб перший у Харкові марш рівності відбувся, - організатори KharkivPride у відповідь на заяву Кернеса - Цензор.НЕТ 5281
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Сделаем все, чтобы первый в Харькове марш равенства состоялся.

Гепа, не рискуй выезжать на публику Зробимо все, щоб перший у Харкові марш рівності відбувся, - організатори KharkivPride у відповідь на заяву Кернеса - Цензор.НЕТ 7513
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Якщо гепа нездатний контролювати гей-парад, нехай він його ОЧОЛИТЬ!
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Правильно, пусть идут. Это Гепе отвёрточка за памятник мяснику-жукову.
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Популяризация ********* ведёт к вырождению украинской нации. И ещё, я очень удивлён что молчит церковь. Господь смыл потопом садомитов (*********)
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мы от европейцев только говномесов переняли, остальное европейское, как-то справедливые суды или честные чиновники у нас не в почете почему-то
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На даный момент от Сороса и европейцев больше ничего не видно .
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Вот это вот, тот кто вот это всё затевает это всё, вот вы доиграетесь.Косметички там мужские , маникюр, вот это московщина всё, но никак не Украина.
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кернес на этом мероприятии должен во главе и с флагом идти!
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