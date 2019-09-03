 Зробимо все, щоб перший у Харкові марш рівності відбувся, - організатори KharkivPride у відповідь на заяву Кернеса

На фейсбук-сторінці заходу оприлюднена офіційна позиція KharkivPride, пише Цензор.НЕТ.

"Ми, організатори та організаторки першого ХарківПрайду і ХарківПрайд Марш 2019, представниці та представники харківської ЛГБТ+спільноти і громадської організації "Sphere, Women Association" висловлюємо глибоку стурбованість заявою харківського міського голови Геннадія Кернеса і рішенням Харківської міської ради щодо звернення до суду із запитом про обмеження права громадян на мирні зібрання у Харкові", - йдеться в публікації.

Підкреслюється, що "ХарківПрайд Марш" є мирним зібранням, право на яке гарантоване 39 статтею Конституції України.

"Намагання обмежити це право для харків'ян та харків'янок стосуватиметься не лише ЛГБТ+спільноти, а й усіх містян. Сьогоднішнє обмеження прав людей за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності - може стати прецедентом, який аргументує подальші обмеження за іншими ознаками, як от національність, віросповідання або політичні погляди", - повідомляється в публікації.

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Зазначається, що організатори та організаторки ХарківПрайду знаходяться у постійному контакті з представниками поліції і комунікують питання забезпечення правопорядку під час ХарківПрайд Маршу 15 вересня.

"Компетентність Національної поліції України у цих питаннях доведена, зокрема, досвідом цьогорічних KyivPride і "Одесса Прайд 2019". Спроможність поліції Харківської області доведена різними заходами, які відбулися у Харкові впродовж останнього року.

Ми відкриті до комунікацій та співпраці з представниками та представницями Харківської міської ради задля забезпечення безпечного і інклюзивного Маршу ХарківПрайд, який продемонструє харківській громаді, українському суспільству і міжнародній спільноті принципову позицію нашого міста щодо прав людини і запобігання дискримінації.

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Ми продовжуємо робити багато роботи задля того, щоб ХарківПрайд Марш відбувся, і якщо доведеться, ми відстоюватимемо своє право в суді.

Мы продолжаем делать много работы для того, чтобы "ХарьковПрайд Марш" состоялся, и если придется, мы будем отстаивать свое право в суде", - йдеться в заяві.

Як зазначає місцеве видання Медіапорт, петиція про заборону заходу з'явилася в серпні на сайті Харківської міської ради. Вона зібрала понад 5000 підписів, необхідних для розгляду органом.

Нагадаємо, 2 вересня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив, що виходить з міркувань безпеки, тому мерія вирішила звернутися до суду з позовом "про встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань у порядку ст. 280 Кодексу адміністративного судочинства України" - так звучить відповідь на петицію за підписом міського голови.