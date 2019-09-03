EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1835  6
Все про:конкурс (485) Мінздоров'я (938)

 НАЗК оприлюднило декларації трьох кандидатів на посаду заступника міністра охорони здоров'я

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило декларації трьох кандидатів на посаду заступника міністра охорони здоров'я.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією НАЗК, декларації кандидатів на ці посади подали гендиректор медичної компанії "Мій лікар" Андрій Семиволос, який раніше працював головлікарем Київського міського дитячого діагностичного центру (КМДДЦ), керівник медичного центру сектора Офісу ефективного регулювання (BRDO) Младена Качурець, а також хірург Національного інституту хірургії і трансплантології ім. А. Шалімова Михайло Загрійчук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Скалецька представила співробітникам МОЗ свою команду. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146267
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну и как? Опять нищие врачи на лескусах и мерседеса????
 показати весь коментар
 
 
п.с. в слуге урода заявили что "украинцам нужно больше рожать!"(снова у фуйла стыбрили фразу! НАПК обнародовало декларации трех кандидатов на должность замминистра здравоохранения - Цензор.НЕТ 1573)...
Украинки выдохнули, купили попкорма и приготовились наблюдать как бездетный гоначарук и прочие зебилы будут это делать
 показати весь коментар
 
Рабинович вы не хотите стать Министром Здравоохранения России? Нет.А почему ? Из за монет.А что в них не так ? На новых российских монетах орел поднял крылья и взял что-то в лапы. И что с того ? А то что из этой страны пора у*бывать!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Президент Володимир Зеленський підписав укази, якими призначив юристку Ольгу Піщанську першою заступницею голови Антимонопольного комітету, а викладачку Ірину Копайгору - державною уповноваженою АМКУ. Остання - дочка університетського викладача Зеленського.
Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента 2 вересня.

Указом №642/2019 Президент звільнив із посади державного уповноваженого АМКУ Анну Артеменко, а на її місце указом №644/2019 призначив Ірину Копайгору. Її батько - Іван Копайгора, - викладав Володимиру Зеленському в Криворізькому економічному інституті при «КНЕУ ім. В. Гетьмана» теорію держави і права.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору