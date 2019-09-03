 НАЗК оприлюднило декларації трьох кандидатів на посаду заступника міністра охорони здоров'я

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією НАЗК, декларації кандидатів на ці посади подали гендиректор медичної компанії "Мій лікар" Андрій Семиволос, який раніше працював головлікарем Київського міського дитячого діагностичного центру (КМДДЦ), керівник медичного центру сектора Офісу ефективного регулювання (BRDO) Младена Качурець, а також хірург Національного інституту хірургії і трансплантології ім. А. Шалімова Михайло Загрійчук.

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