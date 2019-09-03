 НАЗК оприлюднило декларації трьох кандидатів на посаду заступника міністра охорони здоров'я

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Згідно з інформацією НАЗК, декларації кандидатів на ці посади подали гендиректор медичної компанії "Мій лікар" Андрій Семиволос, який раніше працював головлікарем Київського міського дитячого діагностичного центру (КМДДЦ), керівник медичного центру сектора Офісу ефективного регулювання (BRDO) Младена Качурець, а також хірург Національного інституту хірургії і трансплантології ім. А. Шалімова Михайло Загрійчук.
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Відповідні укази опубліковані на сайті Офісу президента 2 вересня.
Указом №642/2019 Президент звільнив із посади державного уповноваженого АМКУ Анну Артеменко, а на її місце указом №644/2019 призначив Ірину Копайгору. Її батько - Іван Копайгора, - викладав Володимиру Зеленському в Криворізькому економічному інституті при «КНЕУ ім. В. Гетьмана» теорію держави і права.