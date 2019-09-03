 Віруючі УПЦ МП намагаються відсудити у Православної церкви парафію у Вінницькій області

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцевий ЗМІ "33-й канал".
"У Бахтині прихильники Московського патріархату подали позов до віруючих ПЦУ. Таким чином вони намагаються визнати недійсним протокол загальних зборів, на якому жителі села майже одноголосно вирішили приєднатися до Православної церкви України", - йдеться в повідомленні.
Як наголошується на сайті видання, громада приєдналася до ПЦУ ще 10 лютого цього року. Відтоді у церкві в Бахтині постійно йшли сутички, влаштовувалися провокації і бійки, віруючих не допускали до храму, хоча за Православну церкву України проголосувала 181 особа, а прихильників МП в Бахтині лише 24. Після однієї з таких провокацій, яка сталася навесні, було вирішено провести опис майна в храмі та опечатати його.
"Але коли кілька днів тому віряни прийшли до храму, то виявили, що зникли куріння, чаші та інше церковне начиння. Обурення селян стало ще більшим, коли вони дізналися про позов", - наголошується в повідомленні.
Розгляд справи про "визнання недійсними рішення загальних зборів релігійної громади с.Бахтин" призначено на завтра, 4 вересня, о 9.00. Крім того, розглянуть аналогічні заяви громад у селах Вербовець і Котюжани.
Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) все кредиты, взятые по программе 2014 года. Об этом сообщается на сайте Нацбанка страны.»
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10672122-ukraina-okonchatelno-rasschitalas-s-mvf-po-programme-stand-by-2014-goda.html
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10672122-ukraina-okonchatelno-rasschitalas-s-mvf-po-programme-stand-by-2014-goda.html
ЕСЛИ ВАМ НАДО К БОГУ - ВЫ МОЛИТЕСЬ ДОМА, ИЛИ ГДЕ УГОДНО. ЕСЛИ ТАК УЖ СИЛЬНО НАДО СБИТЬСЯ "В СТАДО" - ИДЕТЕ В ЦЕРКОВЬ И НАЧХАТЬ КАКОГО ПАТРИАРХАТА ОНА. НО ТОЛЬКО НЕ ТУТ. НАДО Ж ПОДРАТЬСЯ, НАДО ШОБ КЛЕЙМО БЫЛО УП ИЛИ МП.
ВЕРУЮЩИЕ - ТАКИЕ ВЕРУЮЩИЕ..... ППЦ
Согласно рекомендациям Синодальных комитетов по догматическим и каноническим вопросам, а также православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Священный Синод ЭПЦ признает каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии; предоставляет преимущество предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины.
Отмечается, что Синод собрался под председательством Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Греции Иеронимоса.
пока как бы и нет, но в теории и в будущем--возможно
може вы вдвоем еще грекам подскажите,как правильно признавать?
не собор,а синод...и чота я сомневаюсь,шо они тебе повестку дня присылали