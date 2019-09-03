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 Суспільство
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Все про:Вінницька область (369) УПЦ МП (561) ПЦУ (433)

 Віруючі УПЦ МП намагаються відсудити у Православної церкви парафію у Вінницькій області

У селі Бахтин Вінницької області прихильники Московського патріархату намагаються через суд скасувати рішення громади про перехід під юрисдикцію Православної церкви України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцевий ЗМІ "33-й канал".

"У Бахтині прихильники Московського патріархату подали позов до віруючих ПЦУ. Таким чином вони намагаються визнати недійсним протокол загальних зборів, на якому жителі села майже одноголосно вирішили приєднатися до Православної церкви України", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується на сайті видання, громада приєдналася до ПЦУ ще 10 лютого цього року. Відтоді у церкві в Бахтині постійно йшли сутички, влаштовувалися провокації і бійки, віруючих не допускали до храму, хоча за Православну церкву України проголосувала 181 особа, а прихильників МП в Бахтині лише 24. Після однієї з таких провокацій, яка сталася навесні, було вирішено провести опис майна в храмі та опечатати його.

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"Але коли кілька днів тому віряни прийшли до храму, то виявили, що зникли куріння, чаші та інше церковне начиння. Обурення селян стало ще більшим, коли вони дізналися про позов", - наголошується в повідомленні.

Розгляд справи про "визнання недійсними рішення загальних зборів релігійної громади с.Бахтин" призначено на завтра, 4 вересня, о 9.00. Крім того, розглянуть аналогічні заяви громад у селах Вербовець і Котюжани.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146266
 
 
 Топ коментарі
 
УПЦ МП не выполнила Закон Украины и не сменила свое название. Значит эти сектанты в Украине вне закона. Пускай Гундяю жалуются и иск в Басманный суд мацквы подают
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у касяпів (і,відповідно, їх холуїв) "в крові" -нагліти..
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«3 сентября 2019 Украина рассчиталась с МВФ.
Украина вернула Международному валютному фонду (МВФ) все кредиты, взятые по программе 2014 года. Об этом сообщается на сайте Нацбанка страны.»
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Украина взамен незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015 году заключила с МВФ программу расширенного финансирования EFF, которая также до завершения в декабре 2018 года была заменена на текущую программу stand-by.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10672122-ukraina-okonchatelno-rasschitalas-s-mvf-po-programme-stand-by-2014-goda.html
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«3 сентября 2019Нидерланды попросили Украину не выдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17»
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Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году.Читайте такжеПроблем с погашением внешних долгов Украины не будет - НБУКак сообщили УНИАН в Национальном банке Украины, финальные платежи составили в целом 156 миллионов в долларовом эквиваленте.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/finance/10672122-ukraina-okonchatelno-rasschitalas-s-mvf-po-programme-stand-by-2014-goda.html
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ну и зачем мне это писать?лучше более подробно инфу расписывай...или просто абы что скопипастить?
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ОЧЕРЕДНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЧТО РЕЛИГИЯ - ЭТО ЗЛО.
ЕСЛИ ВАМ НАДО К БОГУ - ВЫ МОЛИТЕСЬ ДОМА, ИЛИ ГДЕ УГОДНО. ЕСЛИ ТАК УЖ СИЛЬНО НАДО СБИТЬСЯ "В СТАДО" - ИДЕТЕ В ЦЕРКОВЬ И НАЧХАТЬ КАКОГО ПАТРИАРХАТА ОНА. НО ТОЛЬКО НЕ ТУТ. НАДО Ж ПОДРАТЬСЯ, НАДО ШОБ КЛЕЙМО БЫЛО УП ИЛИ МП.
ВЕРУЮЩИЕ - ТАКИЕ ВЕРУЮЩИЕ..... ППЦ Верующие УПЦ МП пытаются отсудить у Православной церкви приход в Винницкой области - Цензор.НЕТ 1235
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Я как то не сторонников к ни УПЦ КП, ни УПЦ МП, ни ПЦУ, но на данный момент, даже анонсировано его Святейшеством Варфоломеем признания ПЦУ Элладской Православной церковью не состоялось
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точно?може погуглишь?ва то так безаппеляционно брешешь
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Ты как то Гыга недоразвитый. Внимательно читай. Синод принял к сведению и подтвердил право Варфоломеем выдавать томос. А решение о признании ПЦУ передано на решение Собора, т е собрания всех архииреев. Их 180.Собор назначен на октябрь 2019.В повестке дня вопроса о ПЦУ нет. Учи матчасть, соевый. Я тебе не раз писал, что с одной извилиной, ко мне лучше не лезть. Упади, может вторая появиться
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Так, на сайте опубликован релиз с результатами заседания Священного Синода, состоявшегося 26-28 августа этого года.
Согласно рекомендациям Синодальных комитетов по догматическим и каноническим вопросам, а также православным и межхристианским отношениям по украинскому вопросу, Священный Синод ЭПЦ признает каноническим право Вселенского патриарха на дарование автокефалии; предоставляет преимущество предстоятелю Элладской церкви в дальнейшем заниматься вопросом признания Церкви Украины.
Отмечается, что Синод собрался под председательством Блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Греции Иеронимоса.

пока как бы и нет, но в теории и в будущем--возможно
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Я констатирую факт. Официального признания на данный момент ПЦУ со стороны ЭПЦ нет. Точка в будущем, это.......
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не,ты не факт констатировал,ты врал о том,что признания ПЦУ Элладской Православной церковью не состоялось
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так вроде и не состоялось, или ты какой то другой релиз читаешь?
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разницы не осчусчаешь ?та то понятно,для сторонники рпц в Украине тяжко действительность воспринимают
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гыг, а ты точно не дебил?подумай хорошо...причем лайкнул даже мой пост, где в конце все кратко и понятно написано, специально для тебя Віруючі УПЦ МП намагаються відсудити у Православної церкви парафію у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 1781 но, похоже, ты до конца уже не дочитал
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это ты у сержика спроси,кто дебил.который утверждает что не состоялось...хотя процесс просто еще не закончен.
може вы вдвоем еще грекам подскажите,как правильно признавать?
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то есть, если процесс(причем длительный, возможно) начат, то можно уже смело перемогу праздновать и рассказывать о признании?
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и еще не факт, что в конце он будет успешным, мало ли что может быть
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а,сержык с дамбаца...кацап,который всегда врет. Віруючі УПЦ МП намагаються відсудити у Православної церкви парафію у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 4114
не собор,а синод...и чота я сомневаюсь,шо они тебе повестку дня присылали
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УПЦ МП не выполнила Закон Украины и не сменила свое название. Значит эти сектанты в Украине вне закона. Пускай Гундяю жалуются и иск в Басманный суд мацквы подают
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А что слабо московским попам набить морды и сорвать погоны? Или в селе нет проукраинского большинства?
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які суди розглядають релігійні позови? Нехай монголоїду гундяєву жалібного листа напишуть чи в спортлото...
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а вместо слова КРЕСТЬЯНе на другое с мозгов не хватило? крестьяне у них еще есть оказьівается. какая связь крестья с церковью, вони жителі сільської громади, а не поля і плуга.
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Монголи немонголів-християн називали "крістіянє".А гроші у "братьєффь"--тиньгє.
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Тільки не треба екстремістів Гуні Московського називати церквою . Їхню діяльність давно треба заборонити за співпрацю з російськими терористами , мародерами та вбивціми . Пожрать , посцать і пабухать - ото й уся їхня віра . А ще бабоси в простофіль пособирати . Ви на їх рила вгодовані подивіться і на їх бандітський оскал .
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Нахабству московитов нет предела. Толерантность убивает.
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