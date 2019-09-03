 Віруючі УПЦ МП намагаються відсудити у Православної церкви парафію у Вінницькій області

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на місцевий ЗМІ "33-й канал".

"У Бахтині прихильники Московського патріархату подали позов до віруючих ПЦУ. Таким чином вони намагаються визнати недійсним протокол загальних зборів, на якому жителі села майже одноголосно вирішили приєднатися до Православної церкви України", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується на сайті видання, громада приєдналася до ПЦУ ще 10 лютого цього року. Відтоді у церкві в Бахтині постійно йшли сутички, влаштовувалися провокації і бійки, віруючих не допускали до храму, хоча за Православну церкву України проголосувала 181 особа, а прихильників МП в Бахтині лише 24. Після однієї з таких провокацій, яка сталася навесні, було вирішено провести опис майна в храмі та опечатати його.

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"Але коли кілька днів тому віряни прийшли до храму, то виявили, що зникли куріння, чаші та інше церковне начиння. Обурення селян стало ще більшим, коли вони дізналися про позов", - наголошується в повідомленні.

Розгляд справи про "визнання недійсними рішення загальних зборів релігійної громади с.Бахтин" призначено на завтра, 4 вересня, о 9.00. Крім того, розглянуть аналогічні заяви громад у селах Вербовець і Котюжани.