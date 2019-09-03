EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  1471  32
Все про:Кривий Ріг (263) СБУ (4684) екологія (470) Арселор (25)

 СБУ оглянула цехи "АрселорМіттал Кривий Ріг" у рамках справи про екоцид

Співробітники СБУ впродовж кількох годин не могли потрапити на підприємство, але врешті все ж оглянули кілька цехів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу підприємства.

Як повідомляють в ПАТ, представники СБУ провели огляд вуглепідготовчого, коксового цехів, а також цехів уловлювання і сіркоочистки коксохімічного виробництв.

"На підприємство допущено 11 представників СБУ в супроводі фахівців головного управління екологічної інспекції та Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області та Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України", - заявили в підприємстві.

Огляд проводився на підставі постанови Бабушкінського районного суду м. Дніпра в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК України "Екоцид".

При цьому ресурс "Перший криворізький" уточнює, що співробітники СБУ кілька годин не могли потрапити на підприємство - їх не пускала охорона. В "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявляли, що підприємство поки не отримало ухвалу суду, а тому неясно, з якою саме метою фахівці СБУ прибули на завод. Втім, у результаті допуск все ж було забезпечено.

Раніше в.о. глави СБУ Іван Баканов повідомив, що його відомство звинувачує менеджмент "ArcelorMittal Кривий Ріг" в недбалому використанні інвестицій Лакшмі Міттала. СБУ стверджує, що під час обшуків на підприємстві виявили джерело підвищеної радіації. Випромінювання, що перевищує норму, йде від машини безперервного лиття заготовок №3. Відомство розслідує дії менеджменту "ArcelorMittal Кривий Ріг" за статтею "екоцид".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розкритикував "ArcelorMittal Кривий Ріг" за невиконання в строки зобов'язання щодо поліпшення екологічної ситуації в регіоні і закликав надати адресну фінансову підтримку тим людям, які постраждали через шкідливі викиди в атмосферу.

8 серпня стало відомо, що СБУ розморозила інвестиції "ArcelorMittal" в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема, ПАТ "ArcelorMittal Берислав". "ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема, арматури і катанки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146265
 
 
 Топ коментарі
 
У бени уже потные ладошки аж чешутся...так хочется заполучить этот завод....
 показати весь коментар
 
ТАК "ХОЧЕТСЯ", ЧТО ЗА 3 ПЕРИОДА ТОРГОВ - НИ В ОДНОМ НЕ УЧАСТВОВАЛ.
 показати весь коментар
 
https://petition.president.gov.ua/petition/66620

Даже петицию люди написали: Убрать из Харькова "харьковский коксовый завод", который травит людей днем и ночью уже 2000+ подписей
Тут творится ад куда там Миталстилу.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У бени уже потные ладошки аж чешутся...так хочется заполучить этот завод....
 показати весь коментар
 
 
ТАК "ХОЧЕТСЯ", ЧТО ЗА 3 ПЕРИОДА ТОРГОВ - НИ В ОДНОМ НЕ УЧАСТВОВАЛ.
 показати весь коментар
 
 
То было давно...а аппетит пришел сейчас...вместе с зебобиками...так оно дешевше...
 показати весь коментар
 
 
ТЫ ХОЧЕШЬ СКАЗАТЬ, ЧТО СЕЙЧАС ОН ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ТОГДА - $800 МЛН?
ФАНТАЗИИ, ОДНАКО
 показати весь коментар
 
 
😀Сейчас он даром может достаться...ну или почти даром...
П.С. советою для большей убидительности своих постов...тебе нужно...к капсу добавить еще жирного шрифта..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ТЫ ЭТО УЖЕ РАЗ 20 СОВЕТОВАЛ. "КАК ЖАЛЬ", ЧТО НИКОМУ ТВОИ СОВЕТЫ НЕ НУЖНЫ
 показати весь коментар
 
 
Беня не платит, Беня отжимает через мутные схемы с помощью своего питбуля рейдера Корбана. Погугли, может прозреешь
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ЛИЧНО МНЕ В РАВНОЙ СТЕПЕНИ ИНТЕРЕСНА СОЕВАЯ КОНСПИРОЛОГИЯ, КАК И СОЕВЫЕ ПРЕДСКАЗАНИЯ
 показати весь коментар
 
 
Один "Арселор Миттал" в Кр.Роге платит в госбюджет БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ АХМЕТОВА В УКРАИНЕ. Но Ахметов со всеми своими заводами, заводиками, рудниками и электростанциями почему-то холую Зюзи кенту Баканову совсем неинтересен.
 показати весь коментар
 
 
Немного неправильная постановка вопроса. Команды тут раздает папа Беня. Он пока папе Бене не интересен.
 показати весь коментар
 
Я за индуса, но информация приведенная Вами ложная. Индус платит не намного больше, чем Азовсталь. А у Рыжего еще предприятий хватает.
 показати весь коментар
 
Какой-то идиот Вас пытался заспамить. Несмотря на несовсем правдивую инфу, в целом с Вами согласен. По крайней мере вреда экологии индус наносит не больше, чем Ахметка и Беня, но почему-то тронули только его. Это сильно плохо пахнет.
 показати весь коментар
 
Ахметов не вкладає в екологію в Маріуполі ні гривні. А Міттал збирається вкласти мільярд баксів на очистку викидів в повітря.
 показати весь коментар
 
Обещать не значит женится. Десят лет Миттал обещает и где? Пока за жопу не взяли т равил народ Украины аж гай шумел. И ахметка такой же барыжный и жадный.
 показати весь коментар
 
претензии к чиновникам от экологии, которые имели право штрафовать и изакрывать завод ни ничего не делали. Или там не за что и все нормы соблюдены, или они не выполняли свою работу.
 показати весь коментар
 
Обращаюсь к СБУ Пусть Харьковский коксохим проверят. С 2012 года невозможно в Харькове жить. https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=2154954
 показати весь коментар
 
 
https://petition.president.gov.ua/petition/66620

Даже петицию люди написали: Убрать из Харькова "харьковский коксовый завод", который травит людей днем и ночью уже 2000+ подписей
Тут творится ад куда там Миталстилу.
 показати весь коментар
 
 
Врешь. У меня там племянница, в Универе учится. Ничего подобного Мариуполю- у вас нет. И быть не может. Вам, тварям, надо убийство нашей металлургии. И фсё, тварь.
 показати весь коментар
 
ну, коломойский в своём интервью неприкрыто заявил о своих претензиях на этот завод.
типа пересмотрим приватизацию и т.п.
это же очевидно
 показати весь коментар
 
 
Це буде катастрофою для України. Приват треба Коломойському повернути, а Міттала залишити у спокої. Ахметов меньше платить податків з усіх своїх тисяч підприємств, ніж один Міттал
 показати весь коментар
 
Тут все ошибаются. Заявляю- ответственно. Оба наших мариупольских метгиганта- на прицеле Бени. Скажу более: Арселор он отожмет позже. Сначала- будет трагедия в Мариуполе. Её итог- неясен. Что-то прознаю- отпишусь.
 показати весь коментар
 
 
НЕ ЗАБУДЬ ПРО ДОЛЛАР ПО 200 ОТПИСАТЬСЯ.
 показати весь коментар
 
Могу. По 200 гривен, спрашиваешь? Я этот обвал вижу вот-вот. Если продолжится эта мерзость, по реальному убийству нашей металлургии. А этот звиздец- я наблюдаю воочию.
 показати весь коментар
 
 
Мне вот интересно когда в Днепре СН поснимают свои предвыборные таблички со столбов и деревьев. Недоработка СБУ пока еще.
 показати весь коментар
 
Вовік своїми наїздами на індуса тільки відлякує інвесторів. Не буде в Україні економічного стрибка без грошей ззовні. А хто понесе в країну гроші, якщо в країні відбувається рейдерство на державному рівні? Нафіга Вовіку цей Пінчук всравсь? Так Вовік може втратити весь цей джек пот, що зараз отримав, і ще й залишитись в мінусі.
 показати весь коментар
 
Наркоману надо определиться - или привлекать инвесторов, или на потеху быдломасссе "кошмарить" Арселор Миттал. Это взаимоисключающие вещи.
И если быдломассу обмануть легко ввиду уровня IQ как у шимпанзе - "наехать" на самого безобидного из владельцев миллиардного бизнеса под лозунгом под лозунгом "борьбы с богатыми", то инвесторов он хрен обманет, они все его пустые заявления про "приходите, буду лично защищать инвестиции" - насквозь видят.
 показати весь коментар
 
СБУ осмотрела цеха...

Ну конечно, это ведь попроще и поденежнее, чем ловить шпионов и диверсантов. По цехам пошлялись, базарные ларьки посетили..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору