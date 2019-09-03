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 Політика України
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Все про:ВР (5583) голосування (329) Янченко (7) Слуга народу (272)

 Дискусії відбуваються у комітетах, а в залі голосують за рішенням більшості, - Янченко про одностайні голосування "Слуги народу"

У президентській фракції "Слуга народу" пояснили, чому при ухваленні рішень у сесійній залі вони голосують одноголосно.

Як розповіла в ефірі Громадського депутат від "Слуги народу" Галина Янченко, в межах фракцій відбувається дискусія щодо запропонованих законопроєктів, а рішення більшості вже переноситься в сесійний зал, пише Цензор.НЕТ.

"Чи є дискусія і демократія? Є у парламентських комітетах. Також відбувається дискусія у фракціях", - зазначила народний депутат.

Також Янченко пояснила, чому "Слуга народу" так швидко розглядає законопроєкти, зокрема зміни до Конституції.

"Чому ми поспішаємо? Платники податків заслужили отримати швидкі результати, які би їх задовольнили", - сказала депутат.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146264
 
   
 Топ коментарі
 
А які тут питання?- Як свині в цирку. Дресировані.
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О, посадити Порошенка - головна вимога Кремля.
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Свиней в цирке мы еще не видели, но возможно придется увидеть Порошенко в суде.
Все совпадения случайны.
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Москальска госдума((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
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та какие "дискуссии", просто разнарядки за что голосовать.
ну если даже текстов законов никто не читал, о чём дискуссии?
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Ну тут зразу запитання, а нафіга комітети, і взагалі ця ЗЕрада, ОПа приняла, і не яких журналюг, зе-бидло в захваті!
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Дайте можливість журналістам спитати в депутатів про що йде мова на обговореннях у комітетах.
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"Країна" - мародерське видання. Лицемірно-фальшивопатріотичне.
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Технологии НЛП-Трускавец действуют, вот и голосуют.
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Иліта нігадує, ламаєццо всьо, шо таким трудом построів сивачолий Пітро. Як дальші жіть?? Нєужто назад в рассєю і оттуда клєйміть падонков-зєбилов? Інога путі нєт!!
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интересно когда они успели в комитетах подискутировать))) так тупо врать
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На мародерів не вгодиш. Їм пропонуєш довічне з конфіскацією, в нормальних умовах, по європейським стандартам, а вони роблять все, щоб українці були на них злі і роспихали їх по кам'яних мішках Лук'янівки. Ну є розум?
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Пришло время Шариковых и Швондеров...
Жаль Украину...
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