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 Політика України
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Все про:ВР (5583) КС (368) Разумков Дмитро (173) Веніславський (5)

 Рада розгляне зміни до Конституції після надання висновків Конституційним судом

Верховна Рада зможе розглянути сім законопроектів про зміни до Конституції після надання висновків Конституційним судом щодо них.

Про це розповів після завершення засідання парламенту голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Сьогодні були рішення щодо направлення семи законопроектів до Конституційного суду України. Він їх розгляне і вже після цього ми зможемо повернутися до розгляду цих питань", - зазначив Разумков.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський зазначив, що згідно з Конституцією, Верховна Рада України "має право розглядати законопроекти виключно після отримання висновку Конституційного суду України".

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"За підписом голови Верховної Ради України ці законопроекти йдуть на розгляд Конституційного суду України. В КСУ є два місяці для того, щоб їх розглянути. Після того, як Конституційний суд розгляне ці законопроекти і надасть висновок щодо їхньої відповідності статтям 56, 57 КСУ, після чого Верховна Рада зможе ухвалити їх більшістю. Ми сподіваємося, що це відбудеться на цій черговій сесії, яка відкрилася сьогодні. А на наступній черговій сесії, яка відкриється в перший вівторок лютого 2020 року - Верховна Рада України зможе їх ухвалити повністю, якщо за це проголосують 300 і більше народних депутатів", - розповів Веніславський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146262
 
 
 Топ коментарі
 
Загалом, Зеленський не робить нічого нового. Через все це пройшла РФ ще 20 років тому. Зараз ми спостерігаємо становлення авторитарного режиму і культу особистості.
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Задолбал уже этот мистер бин пр-овский! Папенька покойный научил мальца нести полную хню с серьйозным хлебалом. Бэня это чмо купил, а зебилы согласились восторгацца!))) Попкорн- наше фсьо!) Спостерігаємо, панове!)
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а я думав шо Конституцію тра' виконувати, а не правити частіше ніж труси міняти
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Ви сьогодні добре попрацювали! Молодці!
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останнє питання це був ЗАШКВАР.

напевне від перевтоми..
))


"кіпіт мой разум возмущьонний
і видайот "законодавчую ху...ню" Рада рассмотрит изменения в Конституцию после предоставления выводов Конституционным судом - Цензор.НЕТ 6910
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самый стеб, если по ссылке перейти и узнать автора опуса
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а я думав шо Конституцію тра' виконувати, а не правити частіше ніж труси міняти
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А ТЕРМИН "ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ" ТЕБЕ ЗНАКОМ?
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більше трьохсот правок - це вже совсьом друга книжка
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Ну то, якщо думати, а коли навпаки? Подумаєш, якась Конституція...
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Загалом, Зеленський не робить нічого нового. Через все це пройшла РФ ще 20 років тому. Зараз ми спостерігаємо становлення авторитарного режиму і культу особистості.
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не треба порівнювати..
рашку рабів з Україною постмайданною...
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Задолбал уже этот мистер бин пр-овский! Папенька покойный научил мальца нести полную хню с серьйозным хлебалом. Бэня это чмо купил, а зебилы согласились восторгацца!))) Попкорн- наше фсьо!) Спостерігаємо, панове!)
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так пани б'юця, а чуби у нас тріщатимуть
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Ойц, Україна така непередбачувана... !))) Ніхто не знає, що там в кого завтра тріщатиме. Хоча, я цілком сприймаю зєлін оптімізм. Таке буває, коли якоїсь хні перенюхаєш.))) (не з власного досвіду)))
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Скоро Песики станут Козлами.. отпущения...
🤗
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По перше, замість ваших козлов отпущения, ми вживаємо кацабських цапів відбувайлів. Хоча, вони й несмачні, падлюки!)
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НАдіюсь ,ідіотизм з "народовиявленням через пряму законотворчість" і "прописування роботи допоміжних органів ВР в Конституції" КС зупинить...
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Сьогодні, ось недавно розмовляв з молодою зебуїншою... В свій час вона була агітатором від Слуги народу. Але в свій час...
Питаю її:..- Наталі, як справи?
Мовчить...
Знову питаю: - що трапилось?
Вона: - мати ходила в совбез, щоб переоформити субсидію.. А там і кажуть, що прийшла вказівка, - субсидій не переоформляти і заяв від людей не приймати... До особливого розпорядження... І продовжує: - сказали, що на субсидії в державі не має коштів... Якщо не буде субсидії, то тоді як зиму пережити?
Стою я дивлюся на неї і думаю собі... - ти ж весною людям ледь не очі видирала бігаючи по дворах, щоб ті голосували лише за Зеленського.. А тепер стоїш і соплі пускаєш... Для вас був такий поганий і ненавистний Порох, тепер живіть при "хорошому" ЗЕ, якого ви вибрали...

***
Ну шо, зебізянки із зебуїнами??? Здобули?(с)
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😁😁 история, леденящая кровь

Удивительно, но людей, рвущих на себе волосы, что не голосовали за Порошенко можно найти только в комментариях порохоботов
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Маю свіженьку законодавчу ініціативу! Пропоную рояль замінити на грушку! Рада розгляне зміни до Конституції після надання висновків Конституційним судом - Цензор.НЕТ 8378
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Два месяца будут читать статью Конституции или Два абзаца изменений?
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ᅠᅠНовый през едва первую сотку дней одолел.
А в Украине уже новый термин перспективный нарисовался.
ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠДЕЗЕЛЕНИЗАЦИЯ!
(C)
@Anakoyher
🤔
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