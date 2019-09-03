 На кінофестивалі в Торонто будуть представлені 3 українські фільми

Крім фільмів, на фестивалі працюватиме український стенд, який знайомить відвідувачів з можливостями кіновиробництва в Україні. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держкіно.

"У секції Contemporary World Cinema покажуть антиутопію "Атлантида" режисера Валентина Васяновича. Стрічка розповідає про майбутнє повернення окупованого Донбасу до складу України; про судоми перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: на рівні промислового ландшафту, і насамперед – у людському вимірі", - сказано в повідомленні.

До програми Special Presentation відібрано драму "Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргоула. Фільм створювався у спільному виробництві України, Чехії, Польщі та Словаччини. Екранізація однойменного роману Єжи Косинського розповідає про трагедію Голокосту та хлопчика, який намагається вижити, залишившись наодинці після смерті родичів. Ролі у фільмі виконали зірки світового кіно Стеллан Скашгорд, Удо Кір та Гарві Кейтель.

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Як зазначається, обидві ці стрічки створені за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

У межах короткометражної програми Short Cuts покажуть драму "Анна" Декеля Беренсона. Cтворений у копродукції України, Ізраїлю та Великобританії, фільм ізраїльського режисера розповідає історію одинокої матері середнього віку, яка живе на охопленому війною сході України та відчайдушно прагне змін.

Як нагадали в Держкіно, нещодавно між Кабінетом Міністрів України та Урядом Канади була підписана угода про спільне виробництво аудіовізуальних творів. Вона дозволить створювати кіно в офіційній копродукції та полегшить процес спільного кіновиробництва.

Обговорити конкретні кроки реалізації Угоди та знайти партнерів для подальшої співпраці можна буде також на традиційному Українському діловому сніданку, який організовується Держкіно разом із Благодійним фондом Ігоря Янковського під час роботи фестивалю.