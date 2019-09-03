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 Суспільство
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 Українські фахівці закінчили демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - ОДА

Українські фахівці закінчили демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста в Станиці Луганській.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Луганська облдержадміністрація повідомляє в Фейсбуці.

"Сьогодні роботи з повного демонтажу фортифікаційних споруд було закінчено", - сказано в повідомленні.

Чотири піротехнічні підрозділи ДСНС перевіряють і очищають від вибухонебезпечних предметів ґрунтову дорогу, яку планують використовувати як технологічну для під'їзду техніки до нижньої частини моста. Обстежено практично всю дорогу, але приблизно за 200 метрів від зламу моста роботи були зупинені, тому що бойовики не надали гарантій безпеки через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Також повідомляється, що о 9.30 біля зруйнованого мосту відбулася зустріч між офіцером СЦКК і представниками СММ ОБСЄ.

Представники СММ ОБСЄ мали при собі складений напередодні і переданий місії план проведення робіт з очищення території під мостом, з переліком запланованих видів робіт та обладнання (газозварювальне для різання металевих конструкцій), яке планується задіяти. Переговори тривали приблизно до 12.00.

"Сторона "ЛНР" висувала дедалі незрозуміліші вимоги з деталізації запланованих українською стороною робіт і постійно наполягала на наданні їм проекту будівництва моста", - зазначили в ОДА.

Представник СЦКК укотре повідомив СММ ОБСЄ, що українська сторона готова прибрати територію під мостом для проведення в подальшому відновлення зруйнованої частини об'єкта.

"Не отримавши від представників СММ ОБСЄ гарантій безпеки з боку т.зв. "ЛНР", українські фахівці роботи під мостом сьогодні не проводили", - додали в облдержадміністрації.

"Візуально з української сторони можна бачити, що з боку т.зв. "ЛНР" на відстані приблизно 10 метрів від зламу моста міститься будка типу "кунг", з буквами "СЦКК". Ця будка створюватиме реальні перешкоди під час будівництва мосту. І тому стверджувати, що т.зв. "ЛНР" демонтувала всі свої споруди на зламі моста, рано", - додали в адміністрації.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146259
 
 
 Топ коментарі
 
Где тот зебил, что напишет -- ну шо, зрада? ГЫ-ГЫ
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та називай прямо зебіла-клована. Нафіга оці еківоки?
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Где тот зебил, что напишет -- ну шо, зрада? ГЫ-ГЫ
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Помітили ?
За винятком покидька сулими і =лівого= дон-чика жодної 73%-ої погані на темі нема.
Вони ж підтримують, як їхній зе-блазень здає державу і готує капітуляцію.
Зробили це разом.
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зе-кодло зібралося "закінчити" війну до кінця року.
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Хтось мені може пояснити, навіщо терористам цей міст? А для української сторони - чи вартує цей міст всіх цих демонтажів? Безумовно, час покаже, чи вартує. Але якщо це все робилося всупереч здоровому глузду, лише для того, щоб задовільнити амбіції одного молодого політика, то цей політик і сили, які його підтримали повинні понести відповідальність. Чи політичну, чи навіть і кримінальну - залежатиме від наслідків цього діяння. Думаю, це і буде та справедливість, якою так любить козиряти цей молодий політик.
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та називай прямо зебіла-клована. Нафіга оці еківоки?
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Ну можно еще клумбу разбить и розы высадить. Запад будет еще более доволен. А что на факте оккупации это никак не скажется, то дело десятое. Умиротворили Гитлера, и Пыню умиротворят.
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А орковские "специалисты"...что?? Построили парочку новых..или пока достраивают??
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Коли вже буде Договор про знищення ракет Пастора?
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Я так понимаю, что, Зеля плохо учил Историю, впрочем как и все евреи. А жаль, нужно помнить, чем заканчивается умиротворение агрессора, особенно евреям....
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Вони завжди думали, що зможуть відкупитись.
А варіант, що у них просто все віднімуть, ними навіть не прораховується.
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А любителей поиграть на еврейской теме, и поживиться за их счёт было много и во все времена....
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А шо такое? Или Зеленский не еврей. А может Турчинов, Яценюк, Гройсман, Червоненко, Рабинович - этнические украинцы? Не говорю у же про полукровок - Тимошенко, Тягнибока , Кличка и т.д.
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Вот я и жду кого из них первым сделают украшением каштана.... Или фонаря
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как еврей поясню тебе один момент... вы выбрали худшего из нас ) поэтому не надо ждать от него многого...
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І що ви в подібних випадках робите за своїми ?
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Ще міст тре зробити ширше й міцніше, щоби цапи на панцернику проїхати могли...
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Не понял? так кричать "Ура", или "Все пропало!". Украинские специалисты закончили демонтаж фортификационных сооружений возле разрушенного моста в Станице Луганской, - ОГА - Цензор.НЕТ 1280. Непонятно зачем СЕЙЧАС этот мост Украине нужен
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Да чего там мелочиться , пусть сразу все до самого Киева разберут и ВСУ в казармы вернут , Зебил же просто хотел перестать стрелять . Этот криворожский безмозглый ватник настолько тупой , что вообще не догоняет с кем дело имеет и как кацапы нагнут всю Украину из за этого барана.
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Зараз люди пішки йдуть через провалля? От і будувати пешехідний перехід. Півтора метри завширшки. І швидше і дешевше. Але набагато буде зручніше людям.
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Українські фахівці закінчили демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - ОДА - Цензор.НЕТ 221

Жах.
Все в односторонньому порядку.
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