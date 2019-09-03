 Українські фахівці закінчили демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це Луганська облдержадміністрація повідомляє в Фейсбуці.

"Сьогодні роботи з повного демонтажу фортифікаційних споруд було закінчено", - сказано в повідомленні.

Чотири піротехнічні підрозділи ДСНС перевіряють і очищають від вибухонебезпечних предметів ґрунтову дорогу, яку планують використовувати як технологічну для під'їзду техніки до нижньої частини моста. Обстежено практично всю дорогу, але приблизно за 200 метрів від зламу моста роботи були зупинені, тому що бойовики не надали гарантій безпеки через Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Також повідомляється, що о 9.30 біля зруйнованого мосту відбулася зустріч між офіцером СЦКК і представниками СММ ОБСЄ.

Представники СММ ОБСЄ мали при собі складений напередодні і переданий місії план проведення робіт з очищення території під мостом, з переліком запланованих видів робіт та обладнання (газозварювальне для різання металевих конструкцій), яке планується задіяти. Переговори тривали приблизно до 12.00.

"Сторона "ЛНР" висувала дедалі незрозуміліші вимоги з деталізації запланованих українською стороною робіт і постійно наполягала на наданні їм проекту будівництва моста", - зазначили в ОДА.

Представник СЦКК укотре повідомив СММ ОБСЄ, що українська сторона готова прибрати територію під мостом для проведення в подальшому відновлення зруйнованої частини об'єкта.

"Не отримавши від представників СММ ОБСЄ гарантій безпеки з боку т.зв. "ЛНР", українські фахівці роботи під мостом сьогодні не проводили", - додали в облдержадміністрації.

"Візуально з української сторони можна бачити, що з боку т.зв. "ЛНР" на відстані приблизно 10 метрів від зламу моста міститься будка типу "кунг", з буквами "СЦКК". Ця будка створюватиме реальні перешкоди під час будівництва мосту. І тому стверджувати, що т.зв. "ЛНР" демонтувала всі свої споруди на зламі моста, рано", - додали в адміністрації.