 Рада направила до КС законопроект про право парламенту створювати консультативно-дорадчі органи

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 264 народні депутати.
Законопроект №1028 стосується права Верховної Ради утворювати консультативно-дорадчі органи.
Зараз парламент не має такого права.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 264 народні депутати.
Законопроект №1028 стосується права Верховної Ради утворювати консультативно-дорадчі органи.
Зараз парламент не має такого права.
а зеленій шмарклі навіть не кажуть, про шо домовляються
Посмотришь бюджет на следующий год и то, во сколько раз вырастут расходы на содержание ВР.
На содержание преЗЕдента они уже выросли.
Но этим можно злоупотреблять.
Те, чим зараз займається ГНЕУ.
1).Дати Народу право законодавчої ініціативи?
-для того власне і Депутати за визначенням виконують представницьку функцію,крім того існують референдуми...
тут навіть не популізм,а якась "хитра задумка".Важко поки що сказати ...
2) прописувати допоміжні органи ВР у Конституції -це як мікроскопом цвяхи забивати..
решту "ініціатив" в загальному підтримати можна.
НА...УЯ ? Саме через Конституцію.