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 Політика України
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Все про:ВР (5583) законопроект (719) КС (368)

 Рада направила до КС законопроект про право парламенту створювати консультативно-дорадчі органи

Верховна Рада включила до порядку денного і направила на висновок Конституційного суду законопроект про внесення зміни до статті 85 Конституції України щодо консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 264 народні депутати.

Законопроект №1028 стосується права Верховної Ради утворювати консультативно-дорадчі органи.

Зараз парламент не має такого права.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада направила до КС законопроєкт про право громадян України вносити законопроєкти. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146256
 
   
 Топ коментарі
 
Не удивлюсь если еще при президентстве Зеленского Украину пригласят в ЕС Рада направила в КС законопроект о праве парламента создавать консультативно-совещательные органы - Цензор.НЕТ 9485
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батько Зеленський пре вперед, як танк на параді! І це радує. Може так і Україна швидко зміниться.
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Добре працюєте панове! Так тримати!
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батько Зеленський пре вперед, як танк на параді! І це радує. Може так і Україна швидко зміниться.
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Не удивлюсь если еще при президентстве Зеленского Украину пригласят в ЕС Рада направила в КС законопроект о праве парламента создавать консультативно-совещательные органы - Цензор.НЕТ 9485
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на шоколадних зважали,

а зеленій шмарклі навіть не кажуть, про шо домовляються
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Зеленский с концертом вас сделал,а потом еще нагло и показательно слопал шаурму,вы до сих пор в себя прийти не можете,так что его стратегия верна,а ваша нет,все просто Рада направила до КС законопроект про право парламенту створювати консультативно-дорадчі органи - Цензор.НЕТ 7051
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просто мы считаем, что президент и верховный главнокомандующий избирается не для того, чтобы сделать самую умную часть народа на потеху быдлу
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Если бы вы были самые умные и красивые,вас бы не сделал комик,в сухую.А виноваты конечно не вы в вашем проигрыше,виноват народ,который вы считаете былом ,а оказалось быдло то вы,врали в глаза столько летРада направила до КС законопроект про право парламенту створювати консультативно-дорадчі органи - Цензор.НЕТ 5440
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удачи тебе в нелёгкой борьбе с реальностью ))))
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реальность меня вполне устраивает,это тебя не устраивает,этому недугу даже название есть Рада направила до КС законопроект про право парламенту створювати консультативно-дорадчі органи - Цензор.НЕТ 9022
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Ты понимаешь, что теперь для каждого избранного дебила предлагается оплачивать из наших налогов группу грамотных людей ?

Посмотришь бюджет на следующий год и то, во сколько раз вырастут расходы на содержание ВР.

На содержание преЗЕдента они уже выросли.
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а КС будет успевать рассматривать, если каждый законопроект туда отправлять на рассмотрение?
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Это право оппозиции, запретить это нельзя.
Но этим можно злоупотреблять.
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УСПЕВАТЬ? А ЧЕМ ОНИ ВАЩЕ ЗАНЯТЫ КТО-ТО ЗНАЕТ? МОЖНО ПОДУМАТЬ, ТАМ МИЛЬЙОН ИСКОВ КАЖДЫЙ ГОД ПОДАЮТ.
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они 1 иск рассматривают 1 месяц, там долгая юридическая регламентная процедура.. а теперь прикинь - их завалили сотнями исков
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Тупая новость. Надо пояснить, что даёт Раде возможность создания таких органов?
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Наприклад, експертиза проектів законів.
Те, чим зараз займається ГНЕУ.
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Как и любая зерада - вони много, а смысла - нет, не зря нелегальный бизнес Рюкзакова прислуга собралась легализовать, всё в этой новореформаторской струе.
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Ти краще за своїм лукашенком приглядуй
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Ты точно - зеб, зачем мне смотреть за Лукашенко, если я здесь могу наблюдать как зебы деградируют до лукашистов!?
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А лукашенківці теж можуть прийняти закон про зняття недоторканності? Чи зменшення кількості депутатів?
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"вони много, а смысла нет" - хвалю за самокритику!
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Писец... Вижу всполохи порохоскотских пуканов во весь горизонт. Это сказочное и неповторимое зрелище! Зеля, поджигай! Народ ждал этого пожара долгих 28 лет!
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дві зміни в Конституцію "від ЗЕ" ,по моєму ,ідіотські..

1).Дати Народу право законодавчої ініціативи?
-для того власне і Депутати за визначенням виконують представницьку функцію,крім того існують референдуми...
тут навіть не популізм,а якась "хитра задумка".Важко поки що сказати ...

2) прописувати допоміжні органи ВР у Конституції -це як мікроскопом цвяхи забивати..

решту "ініціатив" в загальному підтримати можна.
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Представник Президента з трибуни на неодноразові запитання так і не відповів..

НА...УЯ ? Саме через Конституцію. Рада направила до КС законопроект про право парламенту створювати консультативно-дорадчі органи - Цензор.НЕТ 7501
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