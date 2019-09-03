 Рада направила до КС законопроект про право парламенту створювати консультативно-дорадчі органи

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 264 народні депутати.

Законопроект №1028 стосується права Верховної Ради утворювати консультативно-дорадчі органи.

Зараз парламент не має такого права.

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