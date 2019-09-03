 Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за стару публікацію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Зазначимо, що останнім часом почастішали блокування українських журналістів і блогерів, які висвітлюють російську агресію на Донбасі і окупацію Криму.
Зокрема, у квітні 2019 року Юрія Бутусова блокували за пост річної давнини про взяття в полон терориста Покусаєва. У червні така сама реакція була на пост про розшук десантника РФ Дмитра Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців.
Крім того, адміністрація соціальної мережі видалила пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує кримінальне угруповання "Труханова-Галантерніка", опублікований в травні цього року.
Просимо читачів "Цензор.НЕТ" допомогти побороти такі методи блокування в Facebook і написати в техпідтримку соціальної мережі звернення про зняття блокування.
«Чем будет заниматься менеджер [Екатерина Крук]
Судя по описанию вакансии менеджер должен будет мониторить законодательство и нормативные вопросы, касающиеся Facebook в Украине, создавать коалиции с другими организациями для продвижения политических целей соцсети, общаться со СМИ и представлять интересы Facebook перед госорганами. Работа с заблокированными группами, банами пользователей и проблемами с рекламными кабинетами в обязанности менеджера не входит. Работать придется в Варшаве.»
Я это расцениваю , как агонию пэтефермы.
Такое было уже сразу после каркаломного проигрыша пэдро
Я, конечно, против бана и за свободу слова. Но этих недоделанных иначе не заткнуть
С Бутусом другая история. Бан означает, что статьи его острые и актуальные даже пятилетней давности
Чи ты просто забыл об этом, зелебот?
Мабуть у Цукерберга і у пуйла співпадають інтереси по Україні. Давно вже треба зробити свою, українську соцмережу, як В Контакті і Однокласнікі. Щоб була двомовна - укр. і англ.
Facebook як мінімум приносить вибачення, якщо боти користувались площадкою, на відміну від Цензора.
Краще Бутусова забанити у фейсбуці назавжди, може таки займеться форумом Цензора- площадкою рашкоботів.