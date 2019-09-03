EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Події
  6294  246
Все про:Facebook (107) Бутусов Юрій (1043) блокування (194)

 Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за стару публікацію

Аккаунт головного редактора "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова заблоковано на 30 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що останнім часом почастішали блокування українських журналістів і блогерів, які висвітлюють російську агресію на Донбасі і окупацію Криму.

Зокрема, у квітні 2019 року Юрія Бутусова блокували за пост річної давнини про взяття в полон терориста Покусаєва. У червні така сама реакція була на пост про розшук десантника РФ Дмитра Грицюка, який позував на тлі загиблих українських військовослужбовців.

Крім того, адміністрація соціальної мережі видалила пост головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про те, що Одесою керує кримінальне угруповання "Труханова-Галантерніка", опублікований в травні цього року.

Просимо читачів "Цензор.НЕТ" допомогти побороти такі методи блокування в Facebook і написати в техпідтримку соціальної мережі звернення про зняття блокування.

Читайте також: Фейсбук заблокував сторінки "Книги пам'яті полеглих за Україну" та "Стіни народної пам'яті загиблих за Україну"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146253
 
   
 Топ коментарі
 
інколи корисно відчути себе в "шкурі" звичайного юзера.... правда, пане Бутусов?
 показати весь коментар
 
На цензоре банят даже не за публикацию, а за общую, но неугодную фразу.
Так что, ...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
... им бы озаботится, в таком случаи не мешало бы, «окончательным решением еврейского вопроса» И. Сталиным
 показати весь коментар
 
украинским сегментом Фейсбука руководит активная участница майдана Екатерина Крук
 показати весь коментар
 
"Модерацию украинского сегмента Facebook осуществляет представительство в Дублине" - Глава Facebook Марк Цукерберг
 показати весь коментар
 
 
Так. Але.
«Чем будет заниматься менеджер [Екатерина Крук]
Судя по описанию вакансии менеджер должен будет мониторить законодательство и нормативные вопросы, касающиеся Facebook в Украине, создавать коалиции с другими организациями для продвижения политических целей соцсети, общаться со СМИ и представлять интересы Facebook перед госорганами. Работа с заблокированными группами, банами пользователей и проблемами с рекламными кабинетами в обязанности менеджера не входит. Работать придется в Варшаве.»
 показати весь коментар
 
Уходить надо из фейсбука ,бойкотировать в Украине и обложить налогами за каждую блокировку.
 показати весь коментар
 
 
Давай, засуди Цукерберга на сотни миллиардов, хотя бы, гривен.
 показати весь коментар
 
Facebook как и Google подчиняется рашке ( в русской версии Крым отмечен как Россия )
 показати весь коментар
 
 
Quatsch, кооперация есть по линии иудейства, но никак не подчиняется
 показати весь коментар
 
А почему пейсбук не заблокировать? На фиг он вообще нужен - на нём свет клином сошёлся?
 показати весь коментар
 
 
оце так новина! Говорит, "помогите побороть такие методы" , а кто поможет побороть местных модераторов и их методы? Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за стару публікацію - Цензор.НЕТ 7548 Ну с ФБ все понятно - там роботизированная система, не нужно придумывать, что сидят некие "кураторы" из мацквы и банят неугодных, все банально просто - кидается с десятка кремлебот аккаунтов страйки и автоматом - бан. А вот достучатся до тех-поддержки, это да - сложно, но в принципе так же как и здесь максимум бот письмо отписку кинет, мол разбираемся. Так что, за что боролись, так сказать, с почином!
 показати весь коментар
 
 
Якби я був котом то ЦН виглядав би приблизно так: Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за стару публікацію - Цензор.НЕТ 993
Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за стару публікацію - Цензор.НЕТ 6017
 показати весь коментар
 
 
Теперь, Бутусов будет тридцать дней и тридцать ночей читать форум Цензор.нет

 показати весь коментар
 
 
"... возлагать особых надежд на принципиальные изменения в политике Facebook нам сейчас не стоит - видно, что несмотря на все ожидания, бизнес-интересы для компании стоят на первом месте. А о защите пользователей от гибридных атак России IT-гигант пока не слишком переживает, это - наша отдельная проблема..." ©
 показати весь коментар
 
И Шария там тоже недавно забанили, даже не указав в какой публикации нарушение! На помощь пришла однофамилица...
 показати весь коментар
 
Сегодня на ЦН после принятия закона о снятии неприкосновенности с депутатов, такое впечатление, что спустили откуда-то целую армию профессиональных ботов. Мало того, те, кто раньше придерживались хоть каких-то рамок, сегодня как с цепи сорвались- сплошные оскорбления, унижения и мат.
Я это расцениваю , как агонию пэтефермы.
Такое было уже сразу после каркаломного проигрыша пэдро
Я, конечно, против бана и за свободу слова. Но этих недоделанных иначе не заткнуть
С Бутусом другая история. Бан означает, что статьи его острые и актуальные даже пятилетней давности
 показати весь коментар
 
 
А что же на цензоре вас не банили когда вы в течении пяти лет как с цепи сорвавшиеся таскали всякией картиночки про Вальцмана и Лолиту и называли Президента свинохряком?
 показати весь коментар
 
 
Меня забанили за вопрос свиноботу- когда снова собираетесь на Майдан кофе пить во здравие барыги? А ты гришь не банили...
 показати весь коментар
 
 
Мордокнига подмахивает Упырю. забанить нахрен FB на месяц в Украине . Рынок для них, конечно, меньше , но жадность преодолеет Цукерберга полюбасу
 показати весь коментар
 
Нужно Фейсбук заблокировать в Украине,как ОК и ВК.Бойкот и переход на Телеграмм,Твиттер.
 показати весь коментар
 
Так мы докатимся до блокировки всего и вся. Что там Вы перечислили останется? Твиттер и Телеграмм? А если и они не устроят? Может интернет отключим?
 показати весь коментар
 
 
Ніхто з адекватних не хоче бану,але й на Цензорі головний редактор не повинен допускати непристойності на український народ,як "73% урода",на Президента,як "препизедент зелупа",на президентську команду ,типу "зеко-*****".Тому нехай подумає,а х"ла-агресора ми за нього тут самі поганяемо.
 показати весь коментар
 
 
Да! И оставить лишь "23% соевых", "мородер", порохоботы"
Чи ты просто забыл об этом, зелебот? Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за стару публікацію - Цензор.НЕТ 3389
 показати весь коментар
 
Дякул вже давно не 23%. Їх вже навіть не 8%. У Пєці така соплива пика була сьогодні в Раді, що за нього люди сьогодні тільки з жалості Facebook забанив головного редактора "Цензор.НЕТ" Бутусова за стару публікацію - Цензор.НЕТ 4804
 показати весь коментар
 
 
Головний офіс ФБ Східної Європи знаходиться в Раші. Тому не дивно.
Мабуть у Цукерберга і у пуйла співпадають інтереси по Україні. Давно вже треба зробити свою, українську соцмережу, як В Контакті і Однокласнікі. Щоб була двомовна - укр. і англ.
 показати весь коментар
 
 
А на ФБ треба вести себе обережніше. Краще публікуватись українською, модери ФБ всі цапи і в українській не бельмеса. Меньше ключових слів, типу "кацап", "*****", "терорист". Краще їх замінити, або вставляти спецзнаки. Ну і побільше іронії і сарказма, цапи на цьому геть не знаються
 показати весь коментар
 
Там такая штука, забанили, то своє не забереш,отже треба мати копії, забанити можуть і за 5-річне, у них правила зворотню дію мають, вони ж не юристи. Кожен послідуючий бан набагато легше заходить ніж попередній, правила свої вони внутрішні вони змінюють інколи, нікого не попередивши. На фсб сидить бригада , має добрий бюджет, штат, вони вивчають їхню внутрішню технологію роботи, організовують атаки на користувачів, з метою підвести під монастир. ФБ передає дані 3-м особам, інколи трапляються кражі персональні дані користувачів. Висновок: ну їх нафік. Але вони цього теж не ******* і задовбують рекламою, коли треба іноді зайти на ФБ без реєстрації
 показати весь коментар
 
 
Facebook фільтрує ботів, на відміну від Цензора.
Facebook як мінімум приносить вибачення, якщо боти користувались площадкою, на відміну від Цензора.
Краще Бутусова забанити у фейсбуці назавжди, може таки займеться форумом Цензора- площадкою рашкоботів.
 показати весь коментар
 
Нєфіга ФБ не фільтрує ботів. Левова частка порошенківських дякул в ФБ - дописувачі однієї фрази з порожніх акаунтів. Навіть дебілу(мені) зрозуміло, що все це умовний олєшко строчить. А може і не умовний, а самий, що ні є справжній.
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору