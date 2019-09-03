EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Українські заручники в РФ Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо
 Суспільство
  3498  16
Все про:Генштаб ЗС (405) Міноборони (2756)

 Посади головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу розділять до кінця року

Міністерство оборони і Генеральний штаб Збройних сил України поділять повноваження. Також будуть розділені посади головнокомандувача і начальника Генштабу.

Про це в інтерв'ю інформагентству Міноборони "Армія.Inform" розповів перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-полковник Ігор Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо розмежування посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України, а також реформування командувань видів, то це завдання ми виконаємо до кінця цього року", - зазначив він

Колесник пояснив, що головнокомандувач командуватиме ЗСУ, а органом, який забезпечуватиме його роботу і надаватиме всебічну підтримку в реалізації його рішень, буде Генеральний штаб.

Читайте також: Міноборони не розповідатиме Генштабу, як воювати, - глава міністерства Загороднюк. ВIДЕО

Трансформацію військового управління планується завершити до кінця 2020 року.

"Кінець 2020 року. До цього часу ми перейдемо на нову систему управління і підберемо новий професійний особовий склад в оновлені структури", - зазначив Колесник.

За його словами, суть реформи полягатиме в чіткому поділі повноважень між органами військового управління, які займаються розвитком, підготовкою і забезпеченням ("генеруванням") Збройних сил, і тими, які здійснюють застосування військ.

"Згідно з принципами країн НАТО оборонне відомство як орган центральної влади має здійснювати демократичний цивільний контроль над Збройними силами, ресурсне забезпечення армії, а також визначати оборонну політику, а Генеральний штаб - реалізовувати її", - сказав Колесник.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146251
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В парку в кущах він і вона говорять про Богдана....
 показати весь коментар
 
 
Та то порохобот. Насправді молодь в кущах славить великого ЗЕ і мріє про те що їхні правнуки застануть щасливе життя під його мудрим правлінням.
 показати весь коментар
 
 
Анегдот
Пришел новый министр Спрашивает
-Как у проходят заседания уряда?
-Ну как, в понедельн. бухаем
-Та не, я не пью
-Ну ок приходи сразу во ВТ там кокс
-Я не по н@ркоте
-Ну ок, тогда уже в среду. Девки будут
-Та я женат
-Слушай а ты не гей?
-Не
-Тогда в четверг тоже не приходи
 показати весь коментар
 
 
Виникає враження що ідеї Зеленському ідуть із Кремля.
 показати весь коментар
 
 
і бурноє молчаніє **********, під цим текстом...
 показати весь коментар
 
Во время войны заниматься тасуванням "кто за что отвечает"??? Дуже логічно(!
 показати весь коментар
 
это подготовка капитуляции )))
вы с этой стороны гляньте на поступки..)))
и все станет ЛОГИЧНО
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору