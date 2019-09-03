 Посади головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу розділять до кінця року

Про це в інтерв'ю інформагентству Міноборони "Армія.Inform" розповів перший заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-полковник Ігор Колесник, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо розмежування посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України, а також реформування командувань видів, то це завдання ми виконаємо до кінця цього року", - зазначив він

Колесник пояснив, що головнокомандувач командуватиме ЗСУ, а органом, який забезпечуватиме його роботу і надаватиме всебічну підтримку в реалізації його рішень, буде Генеральний штаб.

Читайте також: Міноборони не розповідатиме Генштабу, як воювати, - глава міністерства Загороднюк. ВIДЕО

Трансформацію військового управління планується завершити до кінця 2020 року.

"Кінець 2020 року. До цього часу ми перейдемо на нову систему управління і підберемо новий професійний особовий склад в оновлені структури", - зазначив Колесник.

За його словами, суть реформи полягатиме в чіткому поділі повноважень між органами військового управління, які займаються розвитком, підготовкою і забезпеченням ("генеруванням") Збройних сил, і тими, які здійснюють застосування військ.

"Згідно з принципами країн НАТО оборонне відомство як орган центральної влади має здійснювати демократичний цивільний контроль над Збройними силами, ресурсне забезпечення армії, а також визначати оборонну політику, а Генеральний штаб - реалізовувати її", - сказав Колесник.