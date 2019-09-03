 Центр ветеранів-фронтовиків у селі Циблі на Київщині запрошує на реабілітацію учасників АТО/ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Центру.

У 2014 році починалося все з 30 неврологічних ліжок, призначених для відновного лікування хворих із захворюваннями та травмами центральної та периферичної нервової системи й опорно-рухового апарату. Зараз же сучасний Центр налічує вже понад 180 ліжок для реабілітації бійців. У Центрі функціонують 3 відділення для учасників АТО/ООС: неврологічне відновного лікування, медико-психологічної реабілітації та терапевтичне. Лікування і реабілітація відбуваються відповідно до індивідуального плану оздоровлення бійця.

Зараз завдяки сучасному обладнанню можливості Центру забезпечують фізичну реабілітацію для відновлення функцій суглобів, працюють стоматологічне, пульмонологічне, хірургічне, кардіологічне відділення. Центр також проводить бальнеофізіотерапевтичне лікування, є хірургічний блок. Над психологічною реабілітацією працює група професійних фахівців в області психології за кращими світовими практиками для реабілітації учасників бойових дій.

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В рамках міжнародного співробітництва у 2015 році фахівці Medical College Wisconsin and Froedtert Hospital Milwaukee (США) провели серію тренінгів для співробітників Центру з фізичної реабілітації та лікувальної фізкультури. Колеги поділилися найкращими методами, які використовують країни НАТО для реабілітації своїх бійців.

У 2017 році цінним досвідом поділилися і провели навчання представники Департаменту фізичної терапії МОЗ Ізраїлю спільно з відділом ортопедичної реабілітації Медичного центру Шиба. Центр постійно працює над залученням партнерів і ресурсів для його розвитку. Зокрема, в 2016 році Трастовий фонд НАТО в рамках проекту медичної реабілітації в Україні надав обладнання для проведення механотерапії (активно-пасивної розробки суглобів верхньої та нижньої кінцівки, тракційний стіл). Це сучасне обладнання дає змогу суттєво прискорити процес відновлення втрачених функцій.

На території Центру оснащено тренажерний зал, майданчики для гри в волейбол і футбол. Крім того, спільно з Переяслав-Хмельницькою РДА та відділом освіти розпочато регулярні зустрічі учнів загальноосвітніх шкіл району з бійцями АТО/ООС, які лікуються в Центрі.

Розпочато створення Центру військово-патріотичного виховання дітей та молоді, ведуться роботи з облаштування фортифікаційних споруд (окопи, бліндажі, блок-пости, польова кухня).

За детальнішою інформацією про проходження безкоштовної реабілітації звертайтеся за телефонами: +38 (050) 428-23-50 - Косенко Володимир Петрович, заступник з медичної частини; +38 (098) 611-58-68 - Мовчан Людмила Володимирівна, заступник з інформаційно-аналітичної роботи. е-mail: ydmscvv@ukr.net

Також можна отримати додаткову інформацію на сайті: www.udmscvv.com і сторінці в Facebook.









