 Рада направила до КС законопроект про позбавлення нардепів мандатів за кнопкодавство і прогули

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 279 народних депутатів.

Йдеться про законопроект №1027 про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України). Законопроект передбачає припинення повноважень нардепів через кнопкодавство і прогули (якщо народний депутат був відсутній на третині засідань без поважних причин).

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