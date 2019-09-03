 Рада направила до КС законопроект про позбавлення нардепів мандатів за кнопкодавство і прогули

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 279 народних депутатів.
Йдеться про законопроект №1027 про внесення змін до статті 81 Конституції України (щодо додаткових підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України). Законопроект передбачає припинення повноважень нардепів через кнопкодавство і прогули (якщо народний депутат був відсутній на третині засідань без поважних причин).
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не мое
Хіба не видно, що це закон із ОБОВ'ЯЗКАМИ для нардепів, а не пільгами.
При том напоминаю вам - Ааваков .куча депутанов и тд , Колома и тд под расстрел ,