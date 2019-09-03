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Все про:Дніпропетровщина (591) пенсія (524) Нацполіція (8128) інвалідність (9)

 Мати тримала на ланцюгу власного 36-річного сина заради його пенсії по інвалідності, - поліція Дніпропетровщини

Поліцейські Солонянського відділення поліції звільнили 36-річного чоловіка, якого тримала на ланцюгу його мати. Про злочин стало відомо з повідомлення сусідів, які 3 вересня подзвонили в поліцію.

За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена ​​група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Чоловіка звільнили і доставили в лікарню.

Слідчі Солонянського ОП вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146246
 
 
 Топ коментарі
 
а шо? нас усіх тримають на цепку, тільки довжина різна
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Которую 28 лет такая же быдлота и выбирает ....
1) Уголовника - Януковича
2) Клоуна наркомана - Зеленского
3) Партию оккупанта - Медведчука кума хуйла
4) и 2.2 процента - Шмария - проплаченного оккупантами недоблохера поливающего грязью украинцев ....
еще вопросы про власть ????? какой народ такая и власть.
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Это звиздец!!!!!!
Надеюсь, что хоть на этой ветке не будет разговоров о По' и Зе'...
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всех зебобиков надо на цепь посадить
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ахххааахх, это 100% избиратели писсюаниста, эти 73% дегенератов и не на такое способны...
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Так усіх деталей не розказано.
А може інвалідність у сина по психзахворюванню, і він гроші профукує в автоматах або на спиртне.
А може він, коли за двері виходить, крошить все або підпалює.
Якби погана мати, то вона б від хворого сина ще 36 років тому відхрестилась, або коли йому інвалідність установили.
Бо не такі уже й великі кошти платять інвалідам, щоб заради них витрачати на догляд за інвалідом своє життя.
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Інваліду з серйозним психзахворюванням гроші на руки ніхто не дасть. На це є опікунство. А якщо людина настільки не адекватна, що кидається на інших, чи щось підпалює - то це буде утримання у диспансері (дурка по народному).
Яким би він не був, саджати людину на ланцюг - це п...ць
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А тепер цю курву посадити на ланцюг,і нехай,падло,сидить.
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Если фотка реально с места событий, то так ему и надо. Если бы меня, какая-то мама-сан, например, попыталась удержать, с помощью вот такой цепочки... это бы продлилось секунды. Потом- я бы её просто удавил, этой самой цепочкой. И с моей пенсией... не выгорело бы. Никаким родственничкам.
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Если бы ты был инвалидом (не дай бог) то так бы не писал
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Ну, может быть, всё может быть. Но цепка- реально хлипкая. На человека- не расчитана.
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а шо? нас усіх тримають на цепку, тільки довжина різна
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инвалида ? ппц как будто инвалид мог куда то убежать ..... пздц....
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Так ото ж так пишуть. Напишіть що у людини були якісь психічні розлади, так ні треба хайпонути, і виставити матір, мерзотою....
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А кто посадил человека на цепь ? инопланетяне ?
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Доречі, де у тексті статті згадується про саме ПСИХІЧНЕ захворювання?
Та яка різниця, саджати людину на ланцюг - такому виправдання не може бути.
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как будто инвалид мог куда то убежать
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Або вбити. Вночі, наприклад. Придушити. Маніякально-депресивний психоз.
Бувають інваліди умствєнного труда, до речі. Там все, що завгодно може бути.
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Это нищета и злыдни которые устроила украинцам грабящая 28 лет Украину быдло-элита олигархов.
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Которую 28 лет такая же быдлота и выбирает ....
1) Уголовника - Януковича
2) Клоуна наркомана - Зеленского
3) Партию оккупанта - Медведчука кума *****
4) и 2.2 процента - Шмария - проплаченного оккупантами недоблохера поливающего грязью украинцев ....
еще вопросы про власть ????? какой народ такая и власть.
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А ты наверное полтроха выбрал. Так кто быдло?
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А чого алкаша, брехуна і злодія парашу пропустив?
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А готовил жрать, водил в туалет, вытирал жопу ..кто? Социальные службы? Вы знаете что такое жить с такими ребенком?
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О, вірно! За ногу і на ланцюг його!
Або петлю - і на ліхтарний стовб його!
Герри з третього рейху десь приблизно так до проблеми і підходили.
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