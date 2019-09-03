 Мати тримала на ланцюгу власного 36-річного сина заради його пенсії по інвалідності, - поліція Дніпропетровщини

За попередньою інформацією, у чоловіка встановлена ​​група інвалідності, а родичі утримували його для отримання пенсії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Чоловіка звільнили і доставили в лікарню.

Слідчі Солонянського ОП вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі).