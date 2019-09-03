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 Одного українського воїна поранено від початку доби 3 вересня. Ворог порушив перемир'я 4 рази, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі неподалік Павлополя з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник також двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу Троїцького - з забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також крупнокаліберних кулеметів;

неподалік Кримського - зі стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби поранено одного українського воїна. Для придушення ворожої активності сили ОС відкривали адекватний вогонь, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146244
 
 
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один воин ранен (с) они уже смеются в лицо со своей брехней
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нагадую, що вчора ввечері вийшло нове дослідження InformNapalm. 5й тиждень поспіль ми спостерігаємо, що СММ ОБСЄ фіксує на 80-30% більше обстрілів з боку окупантів, ніж про це повідомляє прес-служба ООС. Ми досліджуємо цю інформаційну "аномалію перемир'я" і вважаємо, що це наслідки політичних вказівок, які шкодять Україні не тільки всередині, викривляючи реалії і масштаби війни, але і шкідливі для позиції України на міжнародній арені.
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Це яке- хлєбне? Бо я вже збився з рахунку...
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У наступні п'ять років всі перемир'я будуть ЗЕлені.
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