 Одного українського воїна поранено від початку доби 3 вересня. Ворог порушив перемир'я 4 рази, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі неподалік Павлополя з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник також двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Троїцького - з забороненої мінськими угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також крупнокаліберних кулеметів;
неподалік Кримського - зі стрілецької зброї.
В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення".