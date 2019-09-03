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 Політика України
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Все про:Кабмін (3072) звільнення (628) Джапарова Еміне (23)

 Джапарова написала заяву про звільнення з посади заступника міністра. ДОКУМЕНТ

Перший заступник Міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова написала заяву на звільнення.

Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Заява написана. За плечима 4 роки роботи 24/7 в МінСтець; всі ці роки намагалася бути максимально публічною у своїй діяльності, тому не буду підсумовувати успіхи і досягнення", - написала Джапарова.

Джапарова написала заяву про звільнення з посади заступника міністра 01

Джапарова написала заяву про звільнення з посади заступника міністра 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти садять до в'язниць просто за наявність українського паспорта, - Джапарова про репресії РФ у Криму

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146242
 
 
 Топ коментарі
 
Достижения, как по мне, - помойка в комментах петиков здесь и везде.
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А это суть их "информационной политики". Чтобы выбранные ими же люди слали похвалы, а мнение других побоку.
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У неё хорошие достижения: благодаря и ее деятельности Порошенко так красиво пролетел на всех выборах.
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В ФБ-КОММЕНТАХ У НЕЕ ОДНИ "ДЯКУЛЫ". И НИКТО НЕ СПРОСИЛ НАСЧЕТ РАССКАЗАТЬ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ. ХОТЕЛ СПРОСИТЬ, НО ТАМ ТОЛЬКО "ДРУЗЬЯ" Джапарова написала заявление об увольнение с должности замминистра - Цензор.НЕТ 2226
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Достижения, как по мне, - помойка в комментах петиков здесь и везде.
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А это суть их "информационной политики". Чтобы выбранные ими же люди слали похвалы, а мнение других побоку.
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У неё хорошие достижения: благодаря и ее деятельности Порошенко так красиво пролетел на всех выборах.
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тупих порохоботів ... скоро явно поменшає ..)) і це дужже добре
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Отак працює людина, працює, а результат - негативний. Що це моєе значити? Що не на своєму місці працює. І так майже все управління госапарату без виключення.
Але коли один з таких подає у відставку - ці кретини кретина не відпускають, бо якщо прийде некретин - то відбудеться дезінтеграція системи невдах.
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Мінстецьки це ті, що мене тут Зебілом обзивають?
Хоча мордочка нічо така... Я їх огиднішими собі уявляв.
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не буду суммировать успехи и достижения", - написала Джапарова. Источник: https://censor.net.ua/n3146242

Так и на 0 делить нельзя
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Порохоботы, это ваш прямой начальник был? Джапарова написала заявление об увольнение с должности замминистра - Цензор.НЕТ 1316
Или между вами ещё была прокладка? Джапарова написала заявление об увольнение с должности замминистра - Цензор.НЕТ 1686
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Софія Федина | Треба змінити Конституцію, щоб "ЗЕкономити конституційний текст"
Куди ми котимось, люди? Що ж далі?
(C)
@LugaBeg
Ось такі зараз депутати від СН у ВР
🤔☹️
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Написала.Ну і шо далі? Взагалі то весь кабмін пішов у відставку.Афігенна новина,яка повинна бути на передовицях всіх ведучих світових інформагенцій!
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