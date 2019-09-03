 Джапарова написала заяву про звільнення з посади заступника міністра. ДОКУМЕНТ

Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.
"Заява написана. За плечима 4 роки роботи 24/7 в МінСтець; всі ці роки намагалася бути максимально публічною у своїй діяльності, тому не буду підсумовувати успіхи і досягнення", - написала Джапарова.
Але коли один з таких подає у відставку - ці кретини кретина не відпускають, бо якщо прийде некретин - то відбудеться дезінтеграція системи невдах.
Хоча мордочка нічо така... Я їх огиднішими собі уявляв.
Так и на 0 делить нельзя
Или между вами ещё была прокладка?
Куди ми котимось, люди? Що ж далі?
(C)
@LugaBeg
Ось такі зараз депутати від СН у ВР
🤔☹️