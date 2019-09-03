 Джапарова написала заяву про звільнення з посади заступника міністра. ДОКУМЕНТ

Про це вона повідомила на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Заява написана. За плечима 4 роки роботи 24/7 в МінСтець; всі ці роки намагалася бути максимально публічною у своїй діяльності, тому не буду підсумовувати успіхи і досягнення", - написала Джапарова.

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