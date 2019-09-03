 Колишньому "міністру охорони здоров'я Криму" Михальчевському продовжили на 2 місяці домашній арешт

Рішення прийняв Дніпровський районний суд міста Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Підозрюваному продовжили запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з забороною покидати місце проживання в нічний час ще на 60 днів.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що в Києві СБУ виявила колишнього "міністра охорони здоров'я" анексованого Криму Петра Михальчевського.

У його тимчасовому місці проживання в столиці провели санкціонований обшук. Оперативники спецслужби вилучили паспорт громадянина РФ, "службове посвідчення" за підписом Аксьонова та інші документи, що підтверджують його співпрацю з окупаційною владою.

З 8 січня Петро Михальчевський перебуває під вартою: спочатку він утримувався в СІЗО Херсона, влітку його перевезли в київський ізолятор. У червні розслідування у справі екс-міністра було завершено і направлено до суду.

9 липня Дніпровський суд столиці перевів Михальчевського з СІЗО під домашній арешт.

Михальчевському інкримінується державна зрада (ст. 111 КК). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.