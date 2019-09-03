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 Політика України, Суспільство
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Все про:перепис населення (18) ID-картка (51) Арахамія (34)

 За попередніми підрахунками перепис населення обійдеться у 90 млн євро, - Арахамія. ВIДЕО

Зараз перепис населення – надто дороге задоволення, тому найкраще таку процедуру здійснювати за допомогою ID-карток, які будуть потрібними для "Держави в смартфоні".

Про це, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах ВРУ, розповів очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK.

Коментуючи ініціативу "Слуги народу" щодо скорочення кількості народних депутатів, він зазначив: справді, потрібно провести перепис населення. Однак, за попередніми підрахунками, це коштуватиме, приблизно, 90 мільйонів євро.

"У нас немає достатньо коштів, щоб робити це, скажімо, кожні п’ять років", – зазначив нардеп.

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Він розповів: у законопроекті про скорочення кількості парламентарів буде прописана спеціальна формула, за якою розраховуватимуть, скільки потрібно депутатів від певної кількості населення.

"Ми усі розуміємо, що нас вже не 42 мільйони, думаю, в країні не має жодної людини, яка б у це вірила. Однак, точної кількості ми не знаємо, тому пишемо: 300 депутатів за формулою, або доки не матимемо точної кількості", – пояснив Арахамія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін вивчає можливість проведення перепису населення цього року, - прем'єр-міністр Гончарук

Перепис населення, за його словами, планують зробити в електронному вигляді – за допомогою ID-карток, які будуть потрібні для "Держави в смартфоні".

"Всі люди їх отримають – ми знатимемо, скільки їх, зрозуміємо, де вони живуть. Це теж важливо, бо у нас було стільки внутрішніх міграцій під час бойових дій, що зараз ніхто цього не знає", – вважає депутат.

Також читайте: Перепис населення України може розпочатися наприкінці 2019 року, - Радуцький

Він зізнався: сам, разом із родиною, прописаний у Миколаєві, однак вже кілька років проживає в Києві.

"Фактично, якщо держава розраховуватиме якісь навантаження, думатиме, що 6 людей живуть у Миколаєві. Бачите, держава не може оперативно реагувати. Коли ж будуть цифрові читальні сервіси, наприклад, коли людина йтиме до шпиталю, буде змушена пред’явити картку. Ми побачимо, що хтось зачекінився, і розумітимемо, що людина живе вже в іншому місті", – зазначив Давид Арахамія.

Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік. 30 серпня 2019 року прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що вивчається можливість провести перепис населення України не в 2020 році, як планувалося раніше, а в 2019-му.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146237
 
 
 Топ коментарі
 
І давно в Україні грошова одиниця називається "євро"?
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Згадався Рей Бредбері, "451 грідус за Фаренґейтом". Що характерно, антиутопія стала реальністю зовсім не у З'єднаних Стейтах Ґамерики, а на іншому боці глобусу... а тепер хочуть локалізувати і в нас:

Монтэг с трудом перевёл дух.
- Тут, по соседству, жила девушка, - медленно проговорил он. - Её уже нет. Кажется, она умерла. Я даже хорошенько не помню её лица. Но она была не такая. Как… как это могло случиться?
Битти улыбнулся.
- Время от времени случается - то там, то тут. Это Кларисса Маклеллан, да? Её семья нам известна. Мы держим их под надзором. Наследственность и среда - это, я вам скажу, любопытная штука. Не так-то просто избавиться от всех чудаков, за несколько лет этого не сделаешь. Домашняя среда может свести на нет многое из того, что пытается привить школа. Вот почему мы всё время снижали возраст для поступления в детские сады. Теперь выхватываем ребятишек чуть не из колыбели. К нам уже поступали сигналы о Маклелланах, ещё когда они жили в Чикаго, но сигналы все оказались ложными. Книг у них мы не нашли. У дядюшки репутация неважная, необщителен. А что касается девушки, то это была бомба замедленного действия. Семья влияла на её подсознание, в этом я убедился, просмотрев её школьную характеристику. Её интересовало не то, как делается что-нибудь, а для чего и почему. А подобная любознательность опасна. Начни только спрашивать почему да зачем, и если вовремя не остановиться, то конец может быть очень печальный. Для бедняжки лучше, что она умерла.
- Да, она умерла.
- К счастью, такие, как она, встречаются редко. Мы умеем вовремя подавлять подобные тенденции. В самом раннем возрасте. Без досок и гвоздей дом не построишь, и если не хочешь, чтобы дом был построен, спрячь доски и гвозди. Если не хочешь, чтобы человек расстраивался из-за политики, не давай ему возможности видеть обе стороны вопроса. Пусть видит только одну, а ещё лучше - ни одной. Пусть забудет, что есть на свете такая вещь, как война. Если правительство плохо, ни черта не понимает, душит народ налогами, - это всё-таки лучше, чем если народ волнуется. Спокойствие, Монтэг, превыше всего! Устраивайте разные конкурсы, например: кто лучше помнит слова популярных песенок, кто может назвать все главные города штатов или кто знает, сколько собрали зёрна в штате Айова в прошлом году. Набивайте людям головы цифрами, начиняйте их безобидными фактами, пока их не затошнит, ничего, зато им будет казаться, что они очень образованные. У них даже будет впечатление, что они мыслят, что они движутся вперёд, хоть на самом деле они стоят на месте. И люди будут счастливы, ибо «факты», которыми они напичканы, это нечто неизменное. Но не давайте им такой скользкой материи, как философия или социология. Не дай бог, если они начнут строить выводы и обобщения. Ибо это ведёт к меланхолии! Человек, умеющий разобрать и собрать телевизорную стену, - а в наши дни большинство это умеет, - куда счастливее человека, пытающегося измерить и исчислить вселенную, ибо нельзя её ни измерить, ни исчислить, не ощутив при этом, как сам ты ничтожен и одинок. Я знаю, я пробовал! Нет, к чёрту! Подавайте нам увеселения, вечеринки, акробатов и фокусников, отчаянные трюки, реактивные автомобили, мотоциклы-геликоптеры, порнографию и наркотики. Побольше такого, что вызывает простейшие автоматические рефлексы! Если драма бессодержательна, фильм пустой, а комедия бездарна, дайте мне дозу возбуждающего - ударьте по нервам оглушительной музыкой! И мне будет казаться, что я реагирую на пьесу, тогда как это всего-навсего механическая реакция на звуковолны. Но мне-то всё равно. Я люблю, чтобы меня тряхнуло как следует.
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37 миллионов, не больше, включая заробитчан
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Они до этой переписи- как пьяный до столба! Настолько острое желание потратить 2. 5 миллиарда гривень на забаганки Абрахамии говорит о планирующеся маштабной афере. Опять эти жулики рассказывают об смартфонах. Ну подарите этому Арахамии и прочим болтологам по телефону- пусть балаболы от нас ПРОСТО ОТСТАНУТ! С их ID картами и пробей белибердой! Займитесь чем нибудь полезным, поешьте шаурмы, побегайте в фонтанах,поиграйте со сверстниками наконец! Арахамия- говорящая голова, бредит как ID карты 85 летние селянки будут совать в приснопамятный "смартфон" , как будто у этих бабушек проблем мало без Арахамии.
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например, когда человек пойдет в больницу, будет вынужден предъявить карточку. Мы увидим, что кто-то зачекинился, и понимать, что человек живет уже в другом городе", - отметил Давид Арахамия.Источник: https://censor.net.ua/n3146237

А если человек приехал в другой город в командировку...погостить...по другим личным делам...и обратился в больницу....что тогда..?? У Ары мозги зачекинятся..??
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обойдется в 90 млн евро//

А почему цифра в евро? Давайте уж в юанях или тугриках.... Озвучивать суммы в национальной валюте эти клоуны не догадываются...
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Сумма в гривнах убьет половину зебобиков наповал.... ...аппетиты Бени....они с девятью нулями....
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Налоговая точно знает сколько чел. в стране. кто работает кто нет... банковская сфера тоже прекрасно знает какое количество реальных "потребителей".

да даже операторы сотовой связи с точностью пару тыс чел могут сказать сколько у них абонентов реальных а сколько дубликатов.
было бы желание.
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Або 90 гривень на одного человека. А не задохрена, а ребятки. Скажите какие данные и куда передать за свою семью, я это сделаю безоплатно и сэкономлю в бюджет 360 грн.
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розумієте в чому справа..
левова частка коштів при подібних "акціях " йде на верифікацію і обробку даних..

бо 10 відсотків неправдивої інформації -і все опитування можете ВИКИНУТИ У Сміття..

А Арахамія правий -навіщо проводити опитування,якщо достатньо ОБРОБИТИ Інформацію при видачі всім ІД -карток(окремим пунктом має бути вік дітей).
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Кляті німці, коли оккуповали країну в 41 му році, то відразу проводили перепис населення.Якось і гроши знаходили, та чітко все організовували за лічени дні.
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Разговоры о том, что что хватит 300 депутатов поднимаются для того, чтобы все 450 депутатов догадались и испугались, что они могут попасть в те 150, которых будут увольнять. А они не хотят из этой синекуры выпадать, и будут стараться голосовать, как скажут, заткнув своё личное мнение куда подальше, чтобы не попасть в список увольняемых. Мощный рычаг управления.
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90 млн ... а в сумах в онкодиспансере 1917 года постройка. Вокруг было куча заводов, химпром ещё вчера выбрасывал хрен знает что в воздух (посмотрите местные новости), люди болеют раком а их даже лечить не чем, чтобы хоть на год хоть на месяц жизнь продлить хоть и мучительную. Нет жеж, перепись намного важнее тысячей людей. Не даёт государство нормальные пенсии(это кстати миллиарды экономии), увеличивает налоги(коммуналка, налоги, растаможка), увеличивает пенсионный возраст и т.п., экономя миллиарды которые не критически и остро ощущаются , не может даже облегчить тысячам людей смерть за несчастных 140 млн.
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Зачем это?
Ведь социологи дают бесплатно достаточно правдивые цифры.
Посмотрите, сколько детей больных - люди в соцсетях деньги собирают.
Отправьте за эти деньги детей на лечение.
И пару больниц постройте в добавок...
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