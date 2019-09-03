 За попередніми підрахунками перепис населення обійдеться у 90 млн євро, - Арахамія. ВIДЕО

Про це, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах ВРУ, розповів очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK.

Коментуючи ініціативу "Слуги народу" щодо скорочення кількості народних депутатів, він зазначив: справді, потрібно провести перепис населення. Однак, за попередніми підрахунками, це коштуватиме, приблизно, 90 мільйонів євро.

"У нас немає достатньо коштів, щоб робити це, скажімо, кожні п’ять років", – зазначив нардеп.

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Він розповів: у законопроекті про скорочення кількості парламентарів буде прописана спеціальна формула, за якою розраховуватимуть, скільки потрібно депутатів від певної кількості населення.

"Ми усі розуміємо, що нас вже не 42 мільйони, думаю, в країні не має жодної людини, яка б у це вірила. Однак, точної кількості ми не знаємо, тому пишемо: 300 депутатів за формулою, або доки не матимемо точної кількості", – пояснив Арахамія.

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Перепис населення, за його словами, планують зробити в електронному вигляді – за допомогою ID-карток, які будуть потрібні для "Держави в смартфоні".

"Всі люди їх отримають – ми знатимемо, скільки їх, зрозуміємо, де вони живуть. Це теж важливо, бо у нас було стільки внутрішніх міграцій під час бойових дій, що зараз ніхто цього не знає", – вважає депутат.

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Він зізнався: сам, разом із родиною, прописаний у Миколаєві, однак вже кілька років проживає в Києві.

"Фактично, якщо держава розраховуватиме якісь навантаження, думатиме, що 6 людей живуть у Миколаєві. Бачите, держава не може оперативно реагувати. Коли ж будуть цифрові читальні сервіси, наприклад, коли людина йтиме до шпиталю, буде змушена пред’явити картку. Ми побачимо, що хтось зачекінився, і розумітимемо, що людина живе вже в іншому місті", – зазначив Давид Арахамія.

Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік. 30 серпня 2019 року прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що вивчається можливість провести перепис населення України не в 2020 році, як планувалося раніше, а в 2019-му.