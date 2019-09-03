 За попередніми підрахунками перепис населення обійдеться у 90 млн євро, - Арахамія. ВIДЕО

Про це, відповідаючи на запитання журналістів у кулуарах ВРУ, розповів очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ZIK.
Коментуючи ініціативу "Слуги народу" щодо скорочення кількості народних депутатів, він зазначив: справді, потрібно провести перепис населення. Однак, за попередніми підрахунками, це коштуватиме, приблизно, 90 мільйонів євро.
"У нас немає достатньо коштів, щоб робити це, скажімо, кожні п’ять років", – зазначив нардеп.
Він розповів: у законопроекті про скорочення кількості парламентарів буде прописана спеціальна формула, за якою розраховуватимуть, скільки потрібно депутатів від певної кількості населення.
"Ми усі розуміємо, що нас вже не 42 мільйони, думаю, в країні не має жодної людини, яка б у це вірила. Однак, точної кількості ми не знаємо, тому пишемо: 300 депутатів за формулою, або доки не матимемо точної кількості", – пояснив Арахамія.
Перепис населення, за його словами, планують зробити в електронному вигляді – за допомогою ID-карток, які будуть потрібні для "Держави в смартфоні".
"Всі люди їх отримають – ми знатимемо, скільки їх, зрозуміємо, де вони живуть. Це теж важливо, бо у нас було стільки внутрішніх міграцій під час бойових дій, що зараз ніхто цього не знає", – вважає депутат.
Він зізнався: сам, разом із родиною, прописаний у Миколаєві, однак вже кілька років проживає в Києві.
"Фактично, якщо держава розраховуватиме якісь навантаження, думатиме, що 6 людей живуть у Миколаєві. Бачите, держава не може оперативно реагувати. Коли ж будуть цифрові читальні сервіси, наприклад, коли людина йтиме до шпиталю, буде змушена пред’явити картку. Ми побачимо, що хтось зачекінився, і розумітимемо, що людина живе вже в іншому місті", – зазначив Давид Арахамія.
Нагадаємо, єдиний перепис населення незалежної України відбувся в грудні 2001 року. Згідно з його результатами, в країні налічувалося 48,457 млн жителів. Новий перепис спочатку планували провести в 2012 році, але його переносили тричі: на 2013-й, 2016 й і 2020 рік. 30 серпня 2019 року прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що вивчається можливість провести перепис населення України не в 2020 році, як планувалося раніше, а в 2019-му.
А если человек приехал в другой город в командировку...погостить...по другим личным делам...и обратился в больницу....что тогда..?? У Ары мозги зачекинятся..??
А почему цифра в евро? Давайте уж в юанях или тугриках.... Озвучивать суммы в национальной валюте эти клоуны не догадываются...
да даже операторы сотовой связи с точностью пару тыс чел могут сказать сколько у них абонентов реальных а сколько дубликатов.
было бы желание.
левова частка коштів при подібних "акціях " йде на верифікацію і обробку даних..
бо 10 відсотків неправдивої інформації -і все опитування можете ВИКИНУТИ У Сміття..
А Арахамія правий -навіщо проводити опитування,якщо достатньо ОБРОБИТИ Інформацію при видачі всім ІД -карток(окремим пунктом має бути вік дітей).
Ведь социологи дают бесплатно достаточно правдивые цифры.
Посмотрите, сколько детей больных - люди в соцсетях деньги собирают.
Отправьте за эти деньги детей на лечение.
И пару больниц постройте в добавок...