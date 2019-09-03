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 Політика України
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Все про:ВР (5549) КС (368)

 Рада направила до КС законопроект про скорочення складу Верховної Ради

Верховна Рада включила до порядку денного і направила на висновок Конституційного суду законопроект №1017 про внесення змін до статті 76 і 77 Конституції України, який передбачає зменшення конституційного складу парламенту до 300 нардепів і закріплення пропорційної виборчої системи.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 258 народних депутатів.

Президент України Володимир Зеленський пропонує в ст.76 Конституції закріпити положення про кількісний склад Верховної Ради 300 народних депутатів (згідно з нинішньою редакцією Конституції їх 450), яких обирають на п'ять років (ця норма не змінюється).

В Основному законі пропонується прописати, що "народним депутатом України може бути громадянин України ("може бути обраний громадянин України"- в поточній редакції), який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше останніх п'яти років і володіє державною мовою ("і проживає в Україні впродовж останніх п'яти років" - в нинішній редакції Конституції)".

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У законопроекті наголошується, що "не може бути народним депутатом України (зараз - "обраним до Верховної Ради України") громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку".

В ст.77 Конституції також пропонується закріпити, що Верховну Раду обирають за пропорційною системою. При цьому залишається формулювання, що порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

Перехідні положення законопроекту передбачають, що Верховна Рада, обрана до вступу в силу цього закону, продовжує виконувати свої обов'язки до наступних виборів народних депутатів України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146236
 
   
 Топ коментарі
 
ЗРАДА！
ЗЕЛЕНСКИЙ, ШО ТЫ ТВАРИШЬ, ЭТО ГЕНОЦИД ДЕПУТАН
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Всё... Это - зрада зраднючая... Завтра обязательно путЕннападе. Зеля слил Украину куйлу...
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Почему 300 депутатов , а не 30 или не 3 ...

Если уж ненавидеть депутатов и Зраду целиком , то последовательно и безмерно .

А вот другой вопрос ... может стоит подумать как сократить количество президентов ...

Например , с ого как много - целого одного до половины ?!

Вообще - психология дегенерата , если мне чего-то не нравится . Не нравится , что он делает , даваете его убьём или свяжем по-рукам .
По той же схеме нужно сокращать количество : судей , прокурВОРов и ментов . Разве оне были более попурярны , чем депутаты ?!

Может пора задуматься про возвращение в феодальный строй . Будет один гетьман , немножко старшин , ещё меньше полковников ... А все остальные холопы и быдло ?!

Иногда простота - хуже воровства . По глупости человек чаще совершает необратимые вещи , чем по личным шкурным интересам .
Ах эти поиски простых решений на сложные вопросы ...
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ЗРАДА！
ЗЕЛЕНСКИЙ, ШО ТЫ ТВАРИШЬ, ЭТО ГЕНОЦИД ДЕПУТАН
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коментар відмічено як спам  
 
давай в косяк ущербньій
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Надо добавить, что граждане стран совершивших в отношении Украины акты агрессии, анексии и аншлюза и стран поддержавших эти страны не могут быть избраны в Украине.
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Кстати, подмахнувшие ему лайками, похоже с одной палаты
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Ну, хоть не с палаты лизунов шоколадного очка Рада направила в КС законопроект о сокращении состава Верховной Рады - Цензор.НЕТ 4592
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Всё... Это - зрада зраднючая... Завтра обязательно путЕннападе. Зеля слил Украину куйлу...
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А пом'янути Олександа Грицаюка тут можна?
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він загинув в перемир'ї з москалями
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помер через тиждень після поранення, тому не увійшов у статистику ВТРАТ - раняних за втрати не щитают
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бо "миротворець" зазнає репутаційних втрат - вони йому важливіші за людські втрати
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Хаха, все кричали что поддерживают сокращение а по факту только голоса СН.
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Тебе надо на Рашу ехать, там один пожизненно правит
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Слышал доводы зепутата в дискуссии на ТВ, что мол народу в стране стало меньше, где-то 30 млн., и соответственно депутанов необходимо не больше 300. И на этом фоне заявление Бени, что главной заслугой преЗедента будет типа-увеличение населения Украины до 32 млн. Тогда ещё подумал, они что настоящий геноцид планируют? Видимо это фишки из одной игры.
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дайош увєлічєнійє насєлєнія до 15 міліонов!!!
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Вчерашним и позавчерашним депутатам ничего не светит, ОТЖИЛИ.
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перед початком кожної роботи вр тре хляпнути 150гр... ну сьогодні я хляпнув з інш причини
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Парламент Великобританії вже мінімум півтора століття 780, +670 палата Лордів. Хоч Великобританії вже не існує. Не прийшло в голову королеві стати зебілом.
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Ты наверное депутат, которого доступа к телу корыта власти лишают?
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Нет все просто, он не зебил, а вот...... ну ты понимаешь Рада направила в КС законопроект о сокращении состава Верховной Рады - Цензор.НЕТ 1255
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Та я вижу, зебил, что он из ваших - из идиотов.
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Какая тебе разница, ну вот какая? Та пусть там вообще хоть сто человек оставят, хуже не будет.
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Петренко,а ты в курсе,что при Кучме был Всеукраинский референдум по поводу количества депутатов в ВР?Так вот,Кучма последовательно взял и ветировал результат референдума,и оставил 450.А ты говоришь Великобритания.
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Кучма той референдум і замутив, для боротьби з неугодним на той час парламентом.
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Мне понравилось голосование, вот только покойного Чечетова не хватает с поднятой рукой.
В общем ПР, только зеленая.
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комменты порохоботов - занятное чтиво.
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Правильно чо мо, потому что порохоботы грамотные люди, а кацапозелепуты, дворовые, базарные Алени Рада направила до КС законопроект про скорочення складу Верховної Ради - Цензор.НЕТ 9639 ты хоть школу закончи, институт, потом будешь здесь кнопки нажимать Рада направила до КС законопроект про скорочення складу Верховної Ради - Цензор.НЕТ 3999
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Борминталь,ты о какой грамотности?У Гройсмана 7 классов и курсы управления персоналом.Еще называть,или хватит премьера.Элита из под прилавков базаров.Не позорься.
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Послушай , хлоче -- юлефанов вообще-то в стране даже больше , чем порохоботов .

А за эту херню даже не все из ЗЕ депутатов проголосовали . Потому , шо самые разумные из них понимают , шо таким образом центровые Вова и Богдан оказывают недоверие не людям Пепы , Юли , Славка или Шухрича ... а именно говорят мол слишком много тупых и неоттёсаных дубанов в ЗЕ-команде .
Хотят поменять Конституцию ввиду ситуативной действительности в одной депутатской фракции .
Надеюсь , что и КС заброкует да и 300 голосов никогда эта херня не наберёт ...
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Почему 300 депутатов , а не 30 или не 3 ...

Если уж ненавидеть депутатов и Зраду целиком , то последовательно и безмерно .

А вот другой вопрос ... может стоит подумать как сократить количество президентов ...

Например , с ого как много - целого одного до половины ?!

Вообще - психология дегенерата , если мне чего-то не нравится . Не нравится , что он делает , даваете его убьём или свяжем по-рукам .
По той же схеме нужно сокращать количество : судей , прокурВОРов и ментов . Разве оне были более попурярны , чем депутаты ?!

Может пора задуматься про возвращение в феодальный строй . Будет один гетьман , немножко старшин , ещё меньше полковников ... А все остальные холопы и быдло ?!

Иногда простота - хуже воровства . По глупости человек чаще совершает необратимые вещи , чем по личным шкурным интересам .
Ах эти поиски простых решений на сложные вопросы ...
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Elvic Vic Потому что стадо зеленского хочет шоу и крови на диване под пивасик. Учитывая, что два полушария у них находится в опе, то когда жрачка ихняя закончится с пивасиком, и когда ихняя клава уйдет к порохоботу мыть полы (не подумайте о привратном, хотя может и не только полы) они вспомнят зеленского, а не пороха
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Борминталь,а где ты увидел кровь?Тех сокращенных будут убивать?А я понял,выбираем 450,а потом 300 на работу,а остальных убить.Сидим на диване,смотрим шоу убийства,под пивасик.Можна транслировать за деньги в ЕС и США,и жрачка не закончиться.
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Сокращай, не сокращай, зелохи все равно какое нибудь дерьмо выберут.
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правильное решение.и советские льготы и привилегии забрать.
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