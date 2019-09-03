 Рада направила до КС законопроект про скорочення складу Верховної Ради

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 258 народних депутатів.
Президент України Володимир Зеленський пропонує в ст.76 Конституції закріпити положення про кількісний склад Верховної Ради 300 народних депутатів (згідно з нинішньою редакцією Конституції їх 450), яких обирають на п'ять років (ця норма не змінюється).
В Основному законі пропонується прописати, що "народним депутатом України може бути громадянин України ("може бути обраний громадянин України"- в поточній редакції), який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше останніх п'яти років і володіє державною мовою ("і проживає в Україні впродовж останніх п'яти років" - в нинішній редакції Конституції)".
У законопроекті наголошується, що "не може бути народним депутатом України (зараз - "обраним до Верховної Ради України") громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку".
В ст.77 Конституції також пропонується закріпити, що Верховну Раду обирають за пропорційною системою. При цьому залишається формулювання, що порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.
Перехідні положення законопроекту передбачають, що Верховна Рада, обрана до вступу в силу цього закону, продовжує виконувати свої обов'язки до наступних виборів народних депутатів України.
ЗЕЛЕНСКИЙ, ШО ТЫ ТВАРИШЬ, ЭТО ГЕНОЦИД ДЕПУТАН
В общем ПР, только зеленая.
А за эту херню даже не все из ЗЕ депутатов проголосовали . Потому , шо самые разумные из них понимают , шо таким образом центровые Вова и Богдан оказывают недоверие не людям Пепы , Юли , Славка или Шухрича ... а именно говорят мол слишком много тупых и неоттёсаных дубанов в ЗЕ-команде .
Хотят поменять Конституцию ввиду ситуативной действительности в одной депутатской фракции .
Надеюсь , что и КС заброкует да и 300 голосов никогда эта херня не наберёт ...
Если уж ненавидеть депутатов и Зраду целиком , то последовательно и безмерно .
А вот другой вопрос ... может стоит подумать как сократить количество президентов ...
Например , с ого как много - целого одного до половины ?!
Вообще - психология дегенерата , если мне чего-то не нравится . Не нравится , что он делает , даваете его убьём или свяжем по-рукам .
По той же схеме нужно сокращать количество : судей , прокурВОРов и ментов . Разве оне были более попурярны , чем депутаты ?!
Может пора задуматься про возвращение в феодальный строй . Будет один гетьман , немножко старшин , ещё меньше полковников ... А все остальные холопы и быдло ?!
Иногда простота - хуже воровства . По глупости человек чаще совершает необратимые вещи , чем по личным шкурным интересам .
Ах эти поиски простых решений на сложные вопросы ...