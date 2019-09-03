 Рада направила до КС законопроект про скорочення складу Верховної Ради

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 258 народних депутатів.

Президент України Володимир Зеленський пропонує в ст.76 Конституції закріпити положення про кількісний склад Верховної Ради 300 народних депутатів (згідно з нинішньою редакцією Конституції їх 450), яких обирають на п'ять років (ця норма не змінюється).

В Основному законі пропонується прописати, що "народним депутатом України може бути громадянин України ("може бути обраний громадянин України"- в поточній редакції), який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше останніх п'яти років і володіє державною мовою ("і проживає в Україні впродовж останніх п'яти років" - в нинішній редакції Конституції)".

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У законопроекті наголошується, що "не може бути народним депутатом України (зараз - "обраним до Верховної Ради України") громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку".

В ст.77 Конституції також пропонується закріпити, що Верховну Раду обирають за пропорційною системою. При цьому залишається формулювання, що порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

Перехідні положення законопроекту передбачають, що Верховна Рада, обрана до вступу в силу цього закону, продовжує виконувати свої обов'язки до наступних виборів народних депутатів України.