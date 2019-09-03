 "Сьогодні увечері фіналізуємо і реєструємо. Я ж обіцяв", - Арахамія про подачу в ДБР заяви на Луценка

Про це Арахамія сказав у коментарі кореспонденту УНН, інформує Цензор.НЕТ
"Сьогодні ввечері фіналізуємо і реєструємо. Я ж обіцяв", - сказав Арахамія.
Він уточнив, що заяву буде подано в Державне бюро розслідувань.
Нагадаємо, днями глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. У зв'язку з цим він обіцяв особисто звернутися в правоохоронні органи 3 вересня.
Також голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є нелегальний гральний бізнес, який планують легалізувати.
Я згодна щоб цій "красуні" Чорновол також дали героя СРСР посмертно.
Для України такі унікуми - ганьба нації.
у всех справочки есть
Можно начать с того , як Луценко крышевал бриллиантовых прокуроров . Нехай ответит , падло .
Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.
"Є багато питань, які асоціюють з цим міністром (Аваковим - ред.), багато корупційних. Наприклад, нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо нелегальний гральний бізнес", - сказав Арахамія.
Луценко не защищаю, НО то, что в этих двух(!) абзацах написано -это уже за рамками логики..........
🙂🙂🙂
Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать (Ф.Раневская)
Это называется реванш.
Возвращаются все эти крышеватели и смотрящие.
Естественно что кремль для них не враг.
С кремлем всегда можно договориться за счет Крыма и интересов Украины.
А почему не подал также заявление на Рюкзакова? Или, что мешает Луценко также как и авков легализовать? Это, что за цирк, от зеленых наркоманов?)
Неужели зеленые телепузики, верят в бред от любительницы сааки?))
А мне почему-то казалось, что во всей этой шайке аферистов Арахамия самый приличный. Видеть, ошибалась.
Остальные преступления уже Рябошапка будет озвучивать имхо
І ще чудовий "білий шум" для відволікання уваги.
"Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є гральний бізнес, який планують легалізувати.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.
"Є багато питань, які асоціюють з цим міністром (Аваковим - ред.), багато корупційних. Наприклад, нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо нелегальний гральний бізнес", - сказав Арахамія.(с)
Зєлібоба геть втратив почуття реальності?
А югик повертається у в'язницю.
Сергій Кізь і Сторожук відомі як прокурори, які роками розвалювали і закривали кримінальні справи/провадження в інтересах українських громадян, відомих своєю роботою в інтересах РФ.
http://argumentua.com/novosti/spravu-kal-tn-ka-zakrivali-dva-zamgenprokurora-yak-rokami-pratsyuvali-v-nteresakh-ros-v-deo
Але на Луценко чекає подання за "дахування нелегального грального бізнесу"..
ВСе вірно.
Він теж міг легалізувати,Але за часів Порошенко все було так -
Краще мені і "друзям " 10 відсотків бізнесу і Державі -НІКУА ,ніж державі 50 відсотків податку ,а мені і "друзям" -нікуа...
Тим більше - вскладичну, з кимось Югик забацав акціонерне товариство під одноруких бандитів...
Така фігня...
І я також не вірю в таку лажу.
Бізнес не хабарництво..НЕ кримінал.(.я к і "спекуляція" -стаття часів СССР...)
в чем же тогда легализация состоит?
там є "долі"...
Чи папа недоторканий??
Це проблема України..
Генпрокурора Луценко,котрий не заарештував Гонтарєву,котра(безумовно за "відкат)дозволила Бєні вивести активи через кіпрський філіал ..
Порошенко,котрий СТВОРИВ Гонтарєву і Луценко.
Порошенко Україна вже відімстила на виборах -БО ЗВІДКИ ВОНА МОГЛА ЗНАТИ,ЩО за кілька років він скурвиться...
І помста ще не закінчена..Бо НЕДОСТАТНЬО АДЕКВАТНА ВІДПОВІДЬ.
по фамилии пид..рас
только с маленькой буквы
Я это чудо не знаю,
а вот о Луценко я знаю