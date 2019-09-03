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Все про:Луценко (2621) Арахамія (34) ДБР (458)

 "Сьогодні увечері фіналізуємо і реєструємо. Я ж обіцяв", - Арахамія про подачу в ДБР заяви на Луценка

Глава парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія обіцяє подати заяву про злочин ексгенпрокурора Юрія Луценка в Державне бюро розслідувань.

Про це Арахамія сказав у коментарі кореспонденту УНН, інформує Цензор.НЕТ

"Сьогодні ввечері фіналізуємо і реєструємо. Я ж обіцяв", - сказав Арахамія.

Він уточнив, що заяву буде подано в Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, днями глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. У зв'язку з цим він обіцяв особисто звернутися в правоохоронні органи 3 вересня.

Також голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що у міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є нелегальний гральний бізнес, який планують легалізувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Йдучи з посади, Луценко призначив Матіоса куратором Управління спецрозслідувань

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146231
 
   
 Топ коментарі
 
У луценко есть игорный бизнес - подаст заяву
у Авакова есть игорный бизнес - легализуют
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Беги Югик беги, там еще и за твоего сынка нужно взяться что вырубкой лесов занимается.
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А на Авакова коли?
Чи своїм можна?
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Космодем'янська стала героєм посмертно...
Я згодна щоб цій "красуні" Чорновол також дали героя СРСР посмертно.
Для України такі унікуми - ганьба нації.
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какие люди нами правят
у всех справочки есть
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В такую сортирную дырку как ты долго.
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Соя, что делать будете, если всех ваших паханов пересадят.
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Вы сначала посадите, а потом радуйтесь. Придурки! "Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - Арахамия о подаче в ГБР заявления на Луценко - Цензор.НЕТ 2018
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Посадим... Сначала таких, как он а потом таких, как ты.
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Печень свою на бояре уже посадил,кац?
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Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия обещает подать заявление о преступлении экс-генпрокурора Юрия Луценко в Государственное бюро расследований.


Можно начать с того , як Луценко крышевал бриллиантовых прокуроров . Нехай ответит , падло .
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Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є гральний бізнес, який планують легалізувати.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.

"Є багато питань, які асоціюють з цим міністром (Аваковим - ред.), багато корупційних. Наприклад, нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо нелегальний гральний бізнес", - сказав Арахамія.
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Это обычная прктика заводить уголовные дела на бывших дабы держать их в кулаке. Будут качать права - их можно и посадить, как посадили в своё время Луцика и Юльку.
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пойдут два кума алкаша по этапу-свынопетя и югик, и бабу ягу тоже нужно не забыть и забить ей место в лейзбийском углу
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Беги Югик беги, там еще и за твоего сынка нужно взяться что вырубкой лесов занимается.
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Югик думал, что Петя будет вечно править, и Югика никто не сдаст, а тут такой провал.
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Югику, я думаю, абсолютно по..й этот зебилизм. Он от хама дваждынесудимого не убегал а тут какоето зе.
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Последние два абзаца (про Луценко и Авакова) из слов/заявлений самого(!!!) этого деятеля Арахамия - 😬
Луценко не защищаю, НО то, что в этих двух(!) абзацах написано -это уже за рамками логики..........
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В там не было и намека на логику. Эта гнида просто лепит чернуху. На этом- сваливаю. Мне надоел этот новостной кошмар.
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Это называется цирк уехал, а клоуны остались)
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Так эти «клоуны» такой херни накуралесят, что мама не горюй.........
Отпускайте идиотов и клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать (Ф.Раневская)
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Есть там логика.
Это называется реванш.
Возвращаются все эти крышеватели и смотрящие.
Естественно что кремль для них не враг.
С кремлем всегда можно договориться за счет Крыма и интересов Украины.
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Если никого не посадят жду вой ЗЕстада, с нетерпением!
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Также председатель парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что у министра внутренних дел Арсена Авакова есть нелегальный игорный бизнес, который планируют легализовать. Источник: https://censor.net.ua/n3146231
А почему не подал также заявление на Рюкзакова? Или, что мешает Луценко также как и авков легализовать? Это, что за цирк, от зеленых наркоманов?)
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не, на рюкзакова нельзя, он еще пригодится, потому что петя на декабрь готовит путч "Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - Арахамия о подаче в ГБР заявления на Луценко - Цензор.НЕТ 4940
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А, что мешает Порошенко, перенести путч на январь например?))
Неужели зеленые телепузики, верят в бред от любительницы сааки?))
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И я не удивлюсь, если ваш муж тайно содержит любовницу. Мадам управдом в исполнении Нонны Мордюковой из фильма Бриллиантовая рука. Это обвинение примерно такого же уровня.
А мне почему-то казалось, что во всей этой шайке аферистов Арахамия самый приличный. Видеть, ошибалась.
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Його, можливо, підставили... саме через те, що порядний. Грузини - вони такі, дуже часто безпідставно довірливі...
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Дело на нем висит (может уже прикрыли) на 15 лимонов грн в пору его волонтерской деятельности и терок с МО.
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господи, ну и бред. неужели так сложно луценку что то реальное впаять? там должностных преступлений на должности генпрокурора можно вагон и тележку нарыть
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Какая разница, с чего начинать
Остальные преступления уже Рябошапка будет озвучивать имхо
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За годы работы в ГПУ не подписал ни одной бумаги. Всё подписывали замы. Можно впаять, конечно. Трудновато, но можно. Если захотят.
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а баба яга чего молчит? было бы неправда- эта хабалка подзаборная , верещала бы уже как недорезанная
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Арапа ,як кажуть,"понесло"! Він забув що "не завжди так буде"!
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Це найменше, за що його можуть потягати для імітації бурхливої діяльності (не чіпаючи кого не треба за розвал діяльності прокуратури), і одночасно Авакова тримати на поводу, як спільника.
І ще чудовий "білий шум" для відволікання уваги.
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Арахамія хоче отримати від Луценка цивільний позов за наклеп? Легко, отримає. Не впевнений, чи отримає за це кримінальну справу... - але можливо; тим більше, недоторканність з нового року обнулена...
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Це такий жарт,чи вже сюр???

"Голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що в міністра внутрішніх справ Арсена Авакова є гральний бізнес, який планують легалізувати.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ZIK.
"Є багато питань, які асоціюють з цим міністром (Аваковим - ред.), багато корупційних. Наприклад, нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо нелегальний гральний бізнес", - сказав Арахамія.(с)

Зєлібоба геть втратив почуття реальності?
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Що помітив? Бізнес авакова чи втрату почуття реальності зєлібобою?
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Все повертається на "круги своя"......... "Сегодня вечером финализуем и регистрируем. Я же обещал", - Арахамия о подаче в ГБР заявления на Луценко - Цензор.НЕТ 1082
А югик повертається у в'язницю.
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За володіння акціями нелегального казино? У вас розум втік.
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Справу Калєтніка закривали два замгенпрокурора, які роками працювали в інтересах Росії (ВІДЕО).

Сергій Кізь і Сторожук відомі як прокурори, які роками розвалювали і закривали кримінальні справи/провадження в інтересах українських громадян, відомих своєю роботою в інтересах РФ.

http://argumentua.com/novosti/spravu-kal-tn-ka-zakrivali-dva-zamgenprokurora-yak-rokami-pratsyuvali-v-nteresakh-ros-v-deo
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Так, згоден... Тільки Югика зняли, а в моєму містечку на місці невеличкого магазину побачив космолот... Ще недільку тому його там не було, близко опів на пяту дня і вже відкрито і не ховаються...
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обіцяли легалізацію.
Але на Луценко чекає подання за "дахування нелегального грального бізнесу"..
ВСе вірно.

Він теж міг легалізувати,Але за часів Порошенко все було так -

Краще мені і "друзям " 10 відсотків бізнесу і Державі -НІКУА ,ніж державі 50 відсотків податку ,а мені і "друзям" -нікуа...
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Люди, включите мозги и вдумайтесь: у генерального прокура (пусть бывшего) сеть сеть нелегальных казино! Это чушь редка, которую в массе генерирует всякая русско-рыговская ботва, а все лохи вешают себе её на уши удоаольствием. Кто-нибудь, подайе иск в ГБР на этого Арахамию по поводу того, что он придурок. Этому ГБР всё равно, что жрать.
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ГБР принимает заявки только от Портнова.
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от-от!
Тим більше - вскладичну, з кимось Югик забацав акціонерне товариство під одноруких бандитів...

Така фігня...
І я також не вірю в таку лажу.
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Зараз Генпрокурату ра не займається такими справами.. тому подання у ДБР на Луценко -це буде лише перше із цілого ряду..
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Просто цікаво на Луценко, Порошенко, щось знагодять, а на Ахметова, Медведчука, Пінчука, да навіть на Кроломойшу, нічого не нариють, схоже на реванш!
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Ахмєтов,Пінчук,Медведчук не держслужбовці..

Бізнес не хабарництво..НЕ кримінал.(.я к і "спекуляція" -стаття часів СССР...)
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странно - вы ж легализировать собрались

в чем же тогда легализация состоит?
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где купить акции нелегальных казино?
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Арахамия продает, я так из статьи понял.
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а в чем проблема? акции нелегальных казино продают только прокурорам?
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не існує акцій НЕЛЕГАЛЬНИХ Казіно,Підприємств чи буть чого..

там є "долі"...
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ну это не ко мне, это к Арахамии, он же про акции рассказывает
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стануть казино легальними -будуть і акції..
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Коли вже коломойського будуть тягати , за зебіли ??
Чи папа недоторканий??
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ТЕ ,що Бєні вдалось пограбувати Приват - це не його проблема,як бізнесмена..\\
Це проблема України..

Генпрокурора Луценко,котрий не заарештував Гонтарєву,котра(безумовно за "відкат)дозволила Бєні вивести активи через кіпрський філіал ..
Порошенко,котрий СТВОРИВ Гонтарєву і Луценко.

Порошенко Україна вже відімстила на виборах -БО ЗВІДКИ ВОНА МОГЛА ЗНАТИ,ЩО за кілька років він скурвиться...
І помста ще не закінчена..Бо НЕДОСТАТНЬО АДЕКВАТНА ВІДПОВІДЬ.
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Слишком много ГБРа с его трубой! Как мы раньше без них жили?
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Чомусь думається,що з цього роя не вийде н##уя...
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заберите у него все и Юггик все расскажет и всех сдаст, как это делал всегда ! А потом его в дырявый угол . и его мавпу тоже ,шить валенки .
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Акционер незаконной сети казино? А акции какие? Привилегированные или обыкновенные? Когда эмитированы? Эти новые хотят выглядеть солидно, а выглядят просто убого.
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сейчас новая власть будет тратить года 2 свою энергию на борьбу и отжим всего у старой власти))) и так 28 лет. нужен закон что если возбуждают дело то сажают либо на кого написали заяву, или заявитель за клевету, или следователь за коррупцию. вот тогда заяв станет в разы меньше
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Кто первый загремит.Ставки пора делать.Ау,букмекеры.
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"финализуем и регистрируем" если регистрируем, значит финализируем, а если финализуем, значит региструем? 😔
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Що Луценко, що Аваков це той самий член, тільки в другій руці!
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Зелохи, как понять этот бред сочинского казачка засланного?
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Зелохи, я надеюсь на Луценко заяву этот Арахамия будет писать не потому что его фамилия на ЕНКО заканчивается?
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Луценко
по фамилии пид..рас
только с маленькой буквы
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это пусть Порох расскажет. Он его притянул из Харькова.
Я это чудо не знаю,
а вот о Луценко я знаю
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Зелох, что ты тут пороха леришь, Аваков даже не партии Пороха был. Может пусть твой клован теперь расскажет?
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Так Луцик і собі захотів стати, як Барига? Чекайте, blood-suckers, по вас вже приїхав Сєм Кіслін!!!
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Цікаво буде подивитися на рила зебілів через рік коли їхній ждун закінчиться!
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На того заявление напишу, а этого легализирую... Вот как эти две взаимопротивоположные вещи могут одновременно уживаться в бестолковых головах зебобов? Божья роса...
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Не говоря уже про бред о том, что Луценко является акционером нелегальных казино.
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Зе-билов хлебом не корми ,лишь кого-нибудь посадить из старой власти. Интересно все зе-страдальцы платят налоги,оформлены на роботе,не нарушают законы? Вы все такие чистые ,за вами никто перейдёт?
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