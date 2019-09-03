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Все про:Кривий Ріг (263) жалоба (47) втрати (1429) 24 омб імені князя Данила Галицького (97)

 Кривий Ріг в жалобі по 34-річному землякові, який загинув на Донбасі

3 вересня оголошено в Кривому Розі днем ​​жалоби по загиблому на Донбасі бійцю Павлові Чумаку.

Смертельне поранення 34-річний Павло Чумак, старший механік-водій 24-ї окремої механізованої бригади, зазнав 30 серпня неподалік села Єлизаветівка Донецької області, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

3 вересня в пам'ять про земляка, а також про інших українських військових, які загинули на Донбасі, в місті приспустили державні прапори України на будівлях органів влади, підприємств та організацій, скасували розважальні заходи.

Павло Чумак народився і виріс у Кривому Розі, отримав професію токаря в Криворізькому професійно-технічному ліцеї.

Прощання із загиблим відбулося в Свято-Троїцькому храмі ПЦУ. Його поховали на Новокраматорівському кладовищі міста.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3146229
 
 
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...скорые с сиренами каждый день парочкой - в аэропорт....= мирный днепр...
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Царство небесне, батькам найщиріші співчуття, дуже сумно
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